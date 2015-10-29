La série de séminaires fi-compass de la BEI est lancée, en coopération avec la Commission européenne. Les participants ont déjà formulé des avis très positifs à l'issue du premier cycle de ces manifestations. Le haut degré de satisfaction exprimé par les délégués ayant assisté aux séminaires montre combien ces événements sont en mesure de dispenser des conseils utiles à un large éventail de partenaires des secteurs privé et public concernés par les instruments financiers des fonds ESI.

Chaque séminaire est conçu spécialement pour un public donné. Des instructions formulées par la BEI et la Commission européenne sur des aspects techniques essentiels des instruments financiers font partie des présentations. À titre d'informations supplémentaires, des conseils basés sur des études de cas sont fournis par des personnes ayant participé aux phases de conception et de mise en œuvre de différents types de mécanismes de prêts et de microcrédit, de fonds de garantie, d'apport de fonds propres et de capital-risque.

Les participants soulignent combien les sessions de partage de connaissances et de réseautage ont été particulièrement utiles. Ils estiment que ces séminaires leur ont insufflé de nouvelles idées sur la façon dont les instruments financiers des fonds ESI peuvent être gérés. Les délégués apprécient également la possibilité de dialogue avec des professionnels expérimentés de la BEI, de la Commission européenne et avec d'autres experts de ces fonds ESI.

La série de séminaires fi-compass se poursuivra en 2015 et jusqu'en 2016. Quelque 25 États membres sont couverts et le calendrier des événements que vous trouverez sur le site web de fi-compass peut vous aider à trouver un événement organisé près de chez vous. Une brève vidéo d'une manifestation fi-compass organisée récemment à Paris vous donne également un aperçu rapide de ce qu'est notre série de séminaires.

De plus amples informations sur les récents événements fi-compass (notamment les présentations des intervenants et d'autres enregistrements vidéo) se trouvent sur les pages événements passés du site web de fi-compass.