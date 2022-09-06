Teresa Czerwińska, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement, participe au 31e Forum économique organisé à Karpacz, en Basse-Silésie (Pologne). Elle va prononcer le discours d’ouverture, dans lequel elle évoquera le soutien de la BEI à la transition verte et la participation de la Banque à l’aide apportée à l’Ukraine et aux pays de l’UE qui accueillent des réfugiés.

Le Forum économique de Karpacz, qui se tient du 6 au 8 septembre, est la plus grande conférence de ce type organisée en Europe centrale et orientale. Depuis 30 ans, le Forum rassemble des dirigeants politiques, économiques et sociaux de plus de 60 pays du monde entier. Il offre l’occasion aux figures les plus importantes de la sphère politique et économique européenne d’échanger leurs points de vue. Cette nouvelle édition, la 31e déjà, a pour thème « L’Europe face à de nouveaux défis ».

Au début de cette année, alors que la plupart des économies européennes se relevaient de la pandémie de COVID-19, la Russie a envahi l’Ukraine. Cette guerre et ses conséquences – à savoir des embargos sur la Russie – ont entraîné une nouvelle vague de crises dans les pays de l’UE.

Depuis le début de la guerre, la BEI a déjà apporté son aide à l’Ukraine dans le cadre de deux dispositifs. Le premier a consisté en un train de mesures d’urgence de 668 millions d’euros, qui ont été entièrement décaissés dans le mois qui a suivi le début de la guerre. Le second, annoncé le 25 juillet 2022, a pris la forme d’un train de mesures d’un montant de 1,59 milliard d’euros, appuyé par des garanties provenant du budget de l’UE et destiné à aider l’Ukraine à remettre en état les infrastructures indispensables qui ont été endommagées et à relancer des projets cruciaux qui contribuent à répondre aux besoins urgents de la population ukrainienne.

En outre, en avril 2022, la BEI a annoncé un « paquet solidarité » de 4 milliards d’euros destiné à financer des investissements mis en œuvre par des villes et des régions d’États membres de l’UE en réponse au conflit ukrainien et, en particulier, à fournir des infrastructures adaptées pour l’accueil d’un grand nombre de réfugiés, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Les fonds mis à disposition devraient contribuer à financer la construction, la rénovation et l’agrandissement d’infrastructures afin d’augmenter la capacité des villes et des régions à répondre de manière adéquate aux besoins des réfugiés et des communautés qui les accueillent. La Pologne, en tant que pays accueillant le plus grand nombre de réfugiés, recevra 2 milliards d’euros.

« Le Forum économique offre l’occasion unique de débattre des questions les plus actuelles – cette année, tous les pays de l’Union européenne ont été touchés par les conséquences de la guerre en Ukraine. Au lieu de bénéficier de la relance post-Covid, nous sommes confrontés à une nouvelle crise qui a des répercussions sur l’économie de l’UE. La Banque européenne d’investissement a réagi immédiatement en apportant son aide à l’Ukraine et aux pays accueillant des réfugiés, et nous sommes prêts à poursuivre notre soutien pour répondre aux demandes futures », a déclaré la vice-présidente de la BEI, Teresa Czerwińska.

Un autre thème abordé au cours du débat est le soutien apporté à l’action pour le climat et aux activités promouvant la durabilité environnementale, qui revêt une importance particulière pour les régions relevant de l’objectif de cohésion. Concrètement, les données sur les prêts accordés en 2021 montrent que l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale et la cohésion sont des priorités interdépendantes, 23 % du volume des prêts de la Banque visant ces deux objectifs.

Il convient de souligner que la décennie 2021-2030 sera décisive pour sauver le climat et l’environnement. Il reste en effet très peu de temps pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C. La BEI s’est engagée à mobiliser 1 000 milliards d’euros pour soutenir les activités visant à sauver le climat au cours de la période 2021-20