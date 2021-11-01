Alors que les délégués se réunissent pour la première journée de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 26) à Glasgow, des banques multilatérales de développement (BMD), y compris la Banque européenne d’investissement, appellent de leurs vœux « une intensification et une accélération significatives de l’action pour le climat, tous pays et secteurs économiques confondus » dans une déclaration conjointe publiée ce jour.

À Glasgow, Werner Hoyer, président de la BEI, s’est exprimé en ces termes : « La COP26 de Glasgow est l’occasion de revoir nos ambitions à la hausse et de ne pas nous laisser dévier de notre cap, même en ces temps difficiles. Pour que l’objectif de contenir la hausse des températures à 1,5°C reste atteignable, les Nations unies affirment qu’il faut réduire les émissions de 50 % d’ici à 2030. En tant que BMD, nous pouvons contribuer à la réalisation de ces objectifs climatiques non seulement grâce à l’investissement, mais aussi grâce à notre savoir-faire collectif. Dans le même temps, nous devons soutenir une augmentation massive de l’appui à l’innovation, en particulier dans le domaine de l’énergie. En tant que banque européenne du climat, nous visons, dans le cadre de notre Feuille de route de la banque du climat, à soutenir plus de 1 000 milliards d’USD d’investissements verts d’ici la fin de cette décennie. Il est également essentiel qu’il s’agisse d’un effort véritablement mondial déployé dans le cadre d’un partenariat pour faire en sorte que les projets que nous soutenons et les technologies que nous encourageons contribuent réellement à la résilience face aux changements climatiques et à la décarbonation tout autour de la planète. »

La déclaration commune a été signée par la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures, la Banque de développement du Conseil de l’Europe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne d’investissement, le Groupe de la Banque interaméricaine de développement, la Banque islamique de développement, la Nouvelle Banque de développement et le Groupe de la Banque mondiale.