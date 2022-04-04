Le comité d’investissement d’InvestEU approuve la couverture par la garantie de l’Union d’investissements à hauteur de 1,9 milliard d’euros

À la suite de la signature de l’accord de garantie InvestEU entre la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement (BEI) en mars dernier, le comité d’investissement d’InvestEU a confirmé, le 1er avril, la couverture par la garantie de l’Union d’un montant total de 1,9 milliard d’euros de financements octroyés par la BEI. Les investissements soutenus cibleront l’énergie propre, l’éducation, l’amélioration de la connectivité internet ou encore les infrastructures concernant l’eau et l’assainissement. Les premiers projets à bénéficier de la nouvelle garantie de l’Union relèvent des volets d’action « Investissements sociaux et compétences » et « Infrastructures durables » d’InvestEU.

Les financements assortis de la garantie de l’UE appuieront des investissements dans toute l’UE, notamment en Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Pologne, Portugal et Espagne. Plus de précisions concernant les projets seront publiées dans les semaines à venir sur http://investeu.europa.eu.

Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. En fournissant une garantie budgétaire de l’UE d’un montant de 26,2 milliards d’euros pour soutenir des opérations de financement et d’investissement, le fonds InvestEU attirera des fonds publics et privés en ayant pour objectif de mobiliser d’ici à 2027 au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires qui profiteront aux citoyens et aux entreprises de toute l’Europe. Le Groupe BEI mettra en œuvre 75 % de la garantie budgétaire de l’UE.

Le programme InvestEU fournit à l’UE des financements essentiels à long terme à l’appui d’une reprise durable, en contribuant à mobiliser des investissements privés au bénéfice des priorités stratégiques de l’UE, comme le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique.

