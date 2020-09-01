La Banque européenne d’investissement (BEI) met 264 millions d’EUR à disposition pour financer la construction d’un tronçon autoroutier de 31 km sur l’autoroute A49. Ce nouveau tronçon entre Schwalmstadt et Ohmtal-Dreieck, dans l’État allemand de Hesse, comblera une lacune sur le réseau autoroutier concerné. Le prêt à long terme de la banque de l’UE, d’une durée de 30 ans, est adossé à une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), composante du Plan d’investissement pour l’Europe. Dans le cadre de ce plan, le Groupe BEI et la Commission européenne collaborent en qualité de partenaires stratégiques afin de dynamiser la compétitivité de l’économie européenne.

Le marché relatif à l’A49 a été attribué à STRABAG SE, groupe de BTP européen, via sa filiale STRABAG Infrastrukturprojekt GmbH. Cette dernière et Meridiam Investments SAS détiennent chacune 50 % de la société créée spécifiquement pour la réalisation du projet, A49 Autobahngesellschaft mbH & Co. KG. Outre les travaux de construction, le projet comprend également la planification et le cofinancement ainsi que l’exploitation et l’entretien du tronçon de près de 62 km de l’A49 entre les échangeurs de Fritzlar et d’Ohmtal-Dreieck (BAB 5/BAB 49). Le contrat de PPP porte sur une durée de 30 ans, à compter du 1er septembre 2020. Le coût total du projet est estimé à environ 1,3 milliard d’EUR. Le projet de PPP relatif à l’A49 s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme d’infrastructures de l’État fédéral allemand visant à partiellement aménager, moderniser et améliorer 20 tronçons essentiels du réseau routier fédéral du pays.