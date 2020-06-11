©James Baltz/ Unsplash

Les exploitants agricoles et les entreprises agroalimentaires ont des besoins importants, notamment à la lumière de la crise de COVID-19

Les instruments financiers financés par des ressources du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ont un rôle à jouer face à ces lacunes

Sur la base des retours d’information de 7 600 exploitants agricoles et 2 200 entreprises agroalimentaires dans l’UE, 24 rapports pays fi-compass présentent les principales difficultés rencontrées par ces deux groupes en matière d’accès aux financements. En outre, les rapports évaluent entre 19,8 et 46,6 milliards d’EUR les déficits de financement dans le secteur agricole dans l’UE, tandis que dans le secteur agroalimentaire, ils sont estimés à plus de 12,8 milliards d’EUR. Ces besoins financiers devraient être amplifiés par la crise actuelle.

Les rapports montrent que, dans la plupart des pays européens, le financement de l’agriculture est soumis à des taux d’intérêt plus élevés et à des conditions moins avantageuses que dans d’autres secteurs de l’économie. De plus, quelle que soit la performance du secteur, les rapports ont mis en évidence un manque de souplesse au niveau des prêts et des conditions de remboursement, caractéristique indispensable dans le domaine agricole.

Janusz Wojciechowski, commissaire européen à l’agriculture et au développement rural : « La transition vers des systèmes alimentaires durables offrira de nouvelles possibilités aux exploitants agricoles et aux opérateurs de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Toutefois, pour ce faire, l’accès aux fonds et aux financements sera déterminant. C’est pourquoi je salue la publication des 24 rapports pays fi-compass, qui aideront les autorités nationales à améliorer l’accès des agriculteurs et des entreprises rurales aux financements. La crise du coronavirus va très certainement augmenter les besoins financiers des secteurs agricole et agroalimentaire dans l’UE, rendant les améliorations à ce niveau encore plus essentielles. »

Andrew McDowell, vice-président de la BEI : « Les instruments financiers cofinancés par le Feader sont un moyen durable et efficace d’investir dans la croissance et le développement des agriculteurs, en particulier des jeunes exploitants, des entreprises et des ressources dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, tout en visant la sécurité alimentaire et les objectifs de l’UE en matière d’environnement et de climat. Je suis particulièrement fier d’annoncer que, dans le cadre de fi-compass, la direction générale de l’agriculture et du développement rural et les services de conseil de la BEI ont uni leurs forces pour publier 24 rapports pays qui offriront aux autorités de gestion un éventail complet d’informations afin d’améliorer l’utilisation des instruments financiers du Feader dans les plans stratégiques de la PAC 2021-2027. »

fi-compass, une initiative conjointe des services des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) et de la Banque européenne d’investissement, a analysé en détail l’environnement financier dans lequel les agriculteurs et les transformateurs évoluent dans chaque pays. Cet environnement comprend les systèmes bancaires, les principaux acteurs financiers pour ces deux secteurs et l’offre de prêts, de garanties et de divers dispositifs financiers assortis de financements nationaux et (ou) de l’UE. Les rapports ont aussi fourni des conclusions par pays sur la façon d’améliorer les instruments financiers existants et d’en créer de nouveaux. Ils mettent aussi en évidence des faiblesses liées aux connaissances financières modestes des agriculteurs et au manque de connaissances agricoles des banques.

Si les grandes exploitations semblent pouvoir accéder assez facilement aux financements, les jeunes agriculteurs et ceux qui débutent figurent parmi les plus pénalisés, et ne bénéficient souvent pas de possibilités de financement adéquates. Les petites exploitations font face à d’importantes difficultés en matière d’accès aux investissements permettant leur développement, en raison d’un manque d’actifs pouvant être utilisés comme garanties (sûretés) et des compétences nécessaires pour préparer des plans d’activité.

Concernant le secteur agroalimentaire, l’analyse fait état d’un meilleur environnement financier, présentant une plus grande diversité de sources de financement que dans le secteur agricole. Les rapports ont montré qu’il existe davantage d’instruments financiers dans ce secteur, même s’il demeure possible d’améliorer leur offre et leur couverture. De plus, dans ce secteur, il en ressort que les jeunes pousses et les entreprises innovantes sont celles qui peinent le plus à trouver les capitaux nécessaires pour lancer ou développer leur activité.

Pour la prochaine politique agricole commune (PAC) 2021-2027, des instruments financiers qui mobilisent des ressources du Feader pourraient être utilisés pour financer au cas par cas du fonds de roulement, des investissements, des remises sur le capital et fournir aussi bien des subventions que des bonifications d’intérêts.