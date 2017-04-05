© Council of the European Union green light for first projects

La Banque européenne d’investissement a déjà donné son feu vert pour les premières opérations au titre de son initiative « Résilience économique », un programme complet visant à soutenir les pays du voisinage méridional et des Balkans occidentaux. L’une de ces premières opérations est « un prêt de 300 millions d’EUR à une banque jordanienne pour l’acheminement de ressources essentielles vers des entreprises établies en Jordanie, en Égypte, au Liban, au Maroc et en Cisjordanie, afin de soutenir la croissance et de préserver quelque 18 000 emplois dans ces pays », comme l’a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI, lors de son intervention à la conférence ministérielle de l’UE intitulée « Soutenir l'avenir de la Syrie et de la région », qui s’est tenue à Bruxelles le 5 avril 2017.

L’initiative « Résilience économique », mise en place par la BEI à la demande du Conseil européen, vise à rendre les économies des pays du voisinage méridional et des Balkans occidentaux plus résilientes face aux crises et aux chocs à venir, notamment ceux qui découlent de l’actuel conflit en Syrie, au bénéfice des populations locales et des réfugiés.

« Il s’agit d’investissements dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, de l’énergie, des transports, de l’aménagement urbain et des équipements de santé et d’enseignement. Il est également question de soutenir les petites entreprises pour qu’elles engagent davantage de jeunes et contribuent à l’intégration des réfugiés, de manière à ce qu’ils puissent rester plus près de leur pays d’origine, ce qui faciliterait leur retour éventuel », a expliqué Werner Hoyer lors de la conférence.

Des effets positifs sur la vie des populations

L’initiative « Résilience économique » de la BEI cible les investissements dans les infrastructures qui améliorent les conditions de vie des populations et l’environnement économique en général, ainsi que les investissements qui favorisent le développement du secteur privé et les emplois durables.

« Grâce à l’initiative Résilience économique, nous entendons stimuler un investissement total d’environ 35 milliards d’EUR dans les régions concernées », a poursuivi le président Hoyer. « La BEI s’engage depuis longtemps dans ces régions, 30 ans pour certaines, et a accordé plus de 10,5 milliards d’EUR de financements ces six dernières années. »