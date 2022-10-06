Le 29 septembre, Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, s’est rendue à Kiev pour parler des besoins immédiats de l’Ukraine en vue de son redressement et de l’élargissement du soutien de la BEI au pays. Il s’agissait de la première visite d’une délégation de la BEI dans la capitale ukrainienne depuis le début de l’invasion à grande échelle lancée par la Russie le 24 février dernier.

La vice-présidente Czerwińska a rencontré le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal pour discuter de nouveaux décaissements au titre de l’enveloppe d’aide de 1,59 milliard d’EUR octroyée à l’Ukraine par la BEI.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Nous sommes à Kiev pour écouter nos partenaires ukrainiens et qu’ils nous disent comment accélérer notre soutien et aller au-delà des 1,7 milliard d’EUR que la Banque européenne d’investissement – la banque de l’Union européenne – a décaissés en faveur de l’Ukraine depuis le début de l’invasion à grande échelle déclenchée par la Russie. Avec nos partenaires de l’Équipe Europe, nous souhaitons aider l’Ukraine à se redresser plus rapidement et plus efficacement. Je tiens à remercier le Premier ministre Chmyhal pour son accueil chaleureux à Kiev et pour ses paroles aimables sur l’importance de l’aide apportée par la BEI en tant que membre de l’Équipe Europe. Nous sommes très fiers que l’efficacité de notre soutien à l’Ukraine ait été saluée. »

La délégation de la BEI a rencontré Serhiy Marchenko, ministre des finances, Oleksandr Kubrakov, ministre des infrastructures, Oleksiy Tchernyshov, ministre du développement des communautés et des territoires, et Sergiy Nikolaychuk, vice-gouverneur de la Banque nationale d’Ukraine.

Ensemble, ils ont abordé les thèmes suivants : accélération de la remise en état d’infrastructures clés, notamment dans les territoires libérés, soutien à la stabilité macroéconomique du pays, mise au point de nouveaux instruments financiers pour le financement à long terme du redressement, maintenant comme après la guerre, création de liens commerciaux et de transports efficaces avec l’Union européenne, promotion du commerce et enfin création des conditions préalables au développement social et économique durable et à long terme et à l’adhésion à l’UE.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « J’ai indiqué au Premier ministre Chmyhal que la BEI était prête à décaisser la deuxième tranche de l’enveloppe d’aide de 1,59 milliard d’EUR qu’elle a octroyée à l’Ukraine et dont elle a déjà versé 500 millions d’EUR. Nous sommes également disposés à fournir une assistance technique précieuse pour assurer un redressement efficace et à débloquer de nouveaux financements pour répondre aux besoins immédiats de l’Ukraine. Notre priorité est d’aider le pays à se relever plus rapidement grâce à son plan national en la matière, de financer ses projets d’infrastructure urgents et de contribuer au maintien de la stabilité macrofinancière. »

À ce jour, la BEI a fourni deux enveloppes d’aide au titre de sa réponse d’urgence en solidarité avec l’Ukraine, dans les deux cas en étroite coopération avec la Commission européenne. La première enveloppe de 668 millions d’EUR était destinée à répondre aux besoins immédiats de l’État ukrainien. Décaissés quelques semaines seulement après le début de l’agression russe, ses fonds bénéficiaient d’une garantie de l’Union européenne.

Avec sa deuxième enveloppe, la BEI a alloué 1,59 milliard d’EUR, couverts par une garantie de l’UE, pour aider l’Ukraine à réparer ses infrastructures les plus critiques et à répondre aux besoins urgents de sa population, notamment des logements pour les personnes déplacées à l’intérieur du pays. Cette enveloppe approuvée en juillet 2022 se compose de 1,05 milliard d’EUR d’aide financière immédiate, dont les 500 premiers millions d’EUR ont été décaissés le 14 septembre.

Un montant supplémentaire de 540 millions d’EUR est disponible pour reprendre la mise en œuvre de projets financés par la BEI en Ukraine. Les financements au titre de la réponse d’urgence de la BEI en solidarité avec l’Ukraine sont assortis de conditions favorables, notamment de longues durées.

Soutien aux États membres de l’UE

La BEI a par ailleurs mis à la disposition des États membres de l’UE une ligne de crédit d’un montant de 4 milliards d’EUR afin d’atténuer les effets sociaux et économiques de l’accueil des réfugiés de guerre ukrainiens. Annoncée en avril par Werner Hoyer, président de la BEI, et approuvée en mai par le Conseil d’administration de la Banque, cette ligne de crédit de 4 milliards d’EUR aide les pays voisins de l’Ukraine et les communautés d’accueil où des réfugiés ont fui à financer les projets d’infrastructures et les services de base nécessaires. Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé la ligne de crédit en même temps que la mise en place de la plateforme de conseil EMBRACE pour soutenir l’intégration des réfugiés ukrainiens dans l’UE.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « La BEI et l’Équipe Europe entendent renforcer leurs activités pour que l’Ukraine puisse se relever rapidement et poursuivre son développement en tant que nation libre et démocratique. Je suis heureuse que nous ayons le soutien de l’État ukrainien pour mener d’autres projets concernant les transports publics, les axes routiers et les chemins de fer, ainsi que des projets établissant des liaisons de transport avec l’Union européenne. »