Nadia Calviño a été nommée présidente du Conseil d’administration du Fonds européen d’investissement (FEI). Mme Calviño, présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI) depuis le 1er janvier, succède à Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, à la tête du FEI.

Commentaires de la présidente Calviño : « Je suis ravie d’assumer cette responsabilité et de m’appuyer sur l’excellent travail accompli par la vice-présidente Gelsomina Vigliotti. À la tête du Conseil d’administration du FEI, elle est parvenue, par son enthousiasme et son dévouement, à consolider la réputation de l’institution ainsi que son impact par le soutien aux petites et moyennes entreprises et l’appui à l’innovation et à la compétitivité en Europe. Pendant le mandat de Gelsomina Vigliotti, le FEI a connu quelques-unes de ses années les plus productives. En 2023, les engagements du Fonds en faveur de l’économie européenne se sont montés à 14,9 milliards d’euros ; il a aussi permis d’accomplir d’importants progrès dans la mise en œuvre de nouveaux programmes comme InvestEU et l’initiative Champions technologiques européens. »

Nadia Calviño a souligné son intention de renforcer encore l’activité du FEI pour répondre aux besoins d’investissement des petites et moyennes entreprises, stimuler l’innovation, le développement durable et la croissance économique dans toute l’Europe, et favoriser la transition vers un avenir plus vert, plus numérique et plus inclusif.

Informations générales

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les PME européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché, ainsi qu’aux infrastructures. À ce titre, le FEI contribue à la réalisation des principaux objectifs stratégiques de l’UE, dont la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transition numérique, l’impact social, les compétences et le capital humain, l’action pour le climat et la durabilité environnementale.

Depuis le 2 mai 2024, le FEI dispose d’un nouveau logo, aligné sur le nouveau logo de la BEI et sur ceux des autres institutions et organes de l’UE.