La BEI accordera un prêt de 250 millions d’EUR pour soutenir la vaccination contre le COVID-19 et renforcer le système de soins de santé au Bangladesh

Sont également concernés les réfugiés rohingyas, qui ont fui le Myanmar et ont trouvé refuge et hospitalité au Bangladesh

Le Luxembourg soutient l’ONG Friendship, basée à Luxembourg et à Dhaka, qui contribue au déploiement de la campagne de vaccination à l’échelle du Bangladesh

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne et le plus grand bailleur de fonds multilatéral au monde, va prêter 250 millions d’EUR à la République populaire du Bangladesh, par l’intermédiaire de BEI Monde, pour soutenir l’achat de vaccins sûrs et efficaces et la campagne de vaccination contre le COVID‑19 dans tout le pays. Les efforts de vaccination porteront également sur les réfugiés rohingyas du Myanmar actuellement accueillis au Bangladesh.

Ce financement permettra au Bangladesh d’atténuer les effets sur la santé de la pandémie de COVID‑19 et aidera le pays à renforcer son système sanitaire et à protéger sa population contre le coronavirus grâce à des vaccins efficaces. Ces conditions préalables sont essentielles à la poursuite d’une croissance économique et sociale durable.

Le Luxembourg soutient le développement du système de santé du Bangladesh depuis de nombreuses années en apportant un concours financier à des organisations non gouvernementales (ONG) telles que Friendship, qui exploite des postes médicaux dans tout le pays et soutient le Bangladesh dans le cadre de sa campagne de vaccination. Friendship est particulièrement présente dans le nord du Bangladesh, dans la région du fleuve Brahmapoutre, et au sud dans la ceinture costale. Cette ONG promeut la vaccination par le biais d’une campagne d’information et de sensibilisation, et elle apporte un soutien logistique en vue du déploiement des vaccins, comme l’enregistrement des patients et une aide pour le transport vers les centres de vaccination.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Nous saluons chaleureusement ce partenariat et l’impact réel qu’il a sur la vie des populations. C’est l’illustration parfaite des partenariats que BEI Monde encourage de plus en plus, partout dans le monde, pour faire la différence là où le besoin est le plus criant. La collaboration avec d’autres organisations, pays et partenaires de l’UE dans le cadre de l’Équipe Europe accroît l’impact de notre action sur le terrain, en particulier lorsqu’il s’agit de relever des défis mondiaux tels que la pandémie de COVID-19, les changements climatiques ou la sécurité alimentaire. »

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI chargé des opérations en Asie du Sud : « Nous sommes fiers du rôle que jouent la BEI, l’Union européenne, le Luxembourg et le Bangladesh et de la contribution qu’ils apportent pour faire en sorte que l’amitié, la coopération et le développement durable demeurent une réalité pour nous. Investir dans le secteur de la santé et dans des projets liés au COVID-19 constitue un élément essentiel du soutien de la BEI à la lutte contre la crise, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE. »

Mahbub Hassan Saleh, ambassadeur du Bangladesh auprès de l’Union européenne : « Grâce aux initiatives combinées des différents acteurs au Bangladesh, la campagne de vaccination a connu un succès remarquable. En dépit des difficultés socio-économiques locales, plus de 70 % de la population du pays, qui compte quelque 170 millions d’habitants, ont reçu leur première dose dans les mois qui ont suivi le début de la vaccination, et plus de la moitié de la population a aujourd’hui reçu une deuxième dose. Cette réussite n’est pas que celle du Bangladesh. Elle illustre aussi la force d’un partenariat avec l’UE qui a permis la transformation et le développement considérable d’un pays, le Bangladesh en l’occurrence. Les relations entre l’UE et le Bangladesh sont l’exemple classique d’une transition réussie entre assistance et échanges du point de vue du développement international. Actuellement, 50 % de nos exportations concernent les États membres de l’UE. D’ici 2026, notre pays veut sortir du groupe des pays les moins avancés. »

Franz Fayot, ministre luxembourgeois de la coopération et de l’action humanitaire : « La coopération au développement des autorités luxembourgeoises soutient les ONG actives au Bangladesh depuis des années et peut se targuer d’une coopération de très bonne qualité et particulièrement fructueuse. Avec Friendship Luxembourg, par exemple, nous travaillons à renforcer les communautés marginalisées au Bangladesh en améliorant l’accès à des services sociaux de base de qualité, tels que la santé, l’assainissement et l’éducation. L’importance du renforcement et de la stabilisation des systèmes de santé, à l’échelle mondiale, est apparue très clairement pour chacune et chacun d’entre nous pendant la pandémie de COVID-19. En collaboration avec la société civile et les partenaires bilatéraux et multilatéraux, le Luxembourg veut donc poursuivre son engagement en faveur des plus vulnérables, au Bangladesh et dans ses autres pays partenaires. »

Runa Khan, fondatrice et directrice exécutive de Friendship Bangladesh : « La pandémie de COVID-19 nous a tous montré à quel point notre monde était fragile et interconnecté et que ce n’est que par la solidarité que nous trouverons des solutions susceptibles d’apporter la sécurité à chacune et chacun d’entre nous. Grâce aux programmes et aux actions que nous menons au Bangladesh depuis deux ans, mais aussi au soutien du gouvernement du Bangladesh, des autorités luxembourgeoises et de nos partenaires et amis dans toute l’Europe, nous sommes en mesure de soutenir la population sur le terrain et de partager avec elle notre conviction et notre espoir que nos actions changeront la vie de celles et ceux que nous servons. »

Marc Elvinger, président de Friendship Luxembourg : « Nous sommes impressionnés par le taux de vaccination global atteint par le Bangladesh dans un laps de temps relativement court. Grâce au soutien du gouvernement et des citoyens luxembourgeois, Friendship est en mesure de contribuer à un accès effectif des populations des zones rurales du Bangladesh à la vaccination et d’atteindre dans les communautés éloignées des taux de vaccination similaires à ceux du reste du pays. »

Découvrez la vidéo « Bridging the last mile » présentant le rôle joué par Frienship dans le cadre de la campagne de vaccination contre le COVID-19 : FRIENDHSIP’S COVID-19 VACCINATION EFFORTS.mp4

Informations générales

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de ses bureaux répartis dans le monde.

L’activité de la BEI au Bangladesh : Depuis le début de ses activités au Bangladesh en 2000, la BEI y a soutenu sept projets et a investi près de 753,2 millions d’EUR dans des projets liés aux transports, à l’énergie, à l’eau et à la gestion des eaux usées.

L’activité de la BEI en Asie : Depuis 25 ans, la Banque européenne d’investissement appuie le développement économique de la région Asie-Pacifique. Les projets qu’elle aide à financer facilitent la vie des populations en permettant, par exemple, la réduction des temps de transport à Bangalore avec une nouvelle ligne de métro et la fourniture d’une énergie moins chère et plus propre dans l’ouest du Népal. La BEI a choisi de se concentrer en Asie sur les prêts en faveur de l’action pour le climat dans tous les secteurs. Elle s’efforce également d’intégrer l’égalité entre les sexes dans ses projets, afin que femmes, hommes, filles ou garçons puissent bénéficier des projets sur un pied d’égalité et de manière équitable.

À propos de la Direction de la coopération au développement et de l’action humanitaire :

La direction de la coopération au développement et de l’action humanitaire est chargée de la mise en œuvre des programmes de coopération au développement du ministère luxembourgeois des affaires étrangères et européennes. L’objectif principal de la coopération au développement du Luxembourg est de contribuer à l’éradication de l’extrême pauvreté et à la promotion de la durabilité économique, sociale et environnementale. Au Bangladesh, la coopération au développement du Luxembourg soutient actuellement quatre ONG : Fondation Caritas Luxembourg, Christian Solidarity International, Friendship Luxembourg et ECPAT. Les fonds alloués à leurs projets pour les années 2019 à 2025 s’élèvent à 14,6 millions d’euros.

À propos de Friendship :

Friendship, une organisation à finalité sociale, essaie depuis 20 ans d’apporter des réponses aux besoins des communautés reculées et marginalisées du Bangladesh. Elle a pris quatre engagements, à savoir sauver des vies, réduire la pauvreté, contribuer à l’adaptation aux changements climatiques et œuvrer à l’autonomisation, et fournit à cette fin des services efficaces dans six secteurs interconnectés : la santé, l’éducation, l’action pour le climat, la citoyenneté inclusive, le développement économique durable et la préservation de la culture. L’organisation a débuté ses activités en 2002 avec rien d’autre qu’un hôpital flottant capable de desservir dix mille patients à peine. Elle met aujourd’hui en place un accès aux soins de santé et à d’autres solutions de développement pour plus de 7 millions de personnes. Friendship emploie actuellement plus de 3 500 personnes, dont environ deux tiers sont recrutées au sein même des communautés qu’elle dessert. Depuis août 2017, Friendship met en œuvre de vastes programmes dans les camps de réfugiés rohingyas, où elle est devenue la plus grande ONG locale assurant des services de santé. Grâce à une approche intégrée du développement, Friendship encourage les opportunités, défend la dignité et donne de l’espoir en renforçant les communautés et en permettant à leurs membres d’atteindre leur plein potentiel.

