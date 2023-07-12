Du 3 au 8 juillet 2023, le Groupe BEI s’est joint aux célébrations de la Semaine luxembourgeoise des fiertés, au cours de laquelle il a organisé plusieurs événements visant à susciter des échanges avec son personnel et à favoriser l’inclusion. Afin de mettre en lumière cette Semaine et d’illustrer l’engagement du Groupe pour la protection et la promotion des droits des personnes LGBTQI dans le monde entier, La Chaise, l’œuvre d’art monumentale qui marque l’entrée du siège de la BEI à Luxembourg, a été illuminée aux couleurs de l’arc-en-ciel pendant quelques heures la nuit.

Au cours de la Semaine des fiertés, le Groupe BEI a accueilli des personnalités extérieures qui se sont exprimées sur différents aspects de l’inclusion des personnes LGBTQI et il a organisé des événements festifs pour son personnel.

Le 4 juillet, EIB Proud, le réseau qui rassemble des membres du personnel du Groupe BEI s’identifiant en tant que personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers, intersexes ou en tant qu’allié(e)s LGBTQI, a organisé une conversation à l’heure du déjeuner avec Crístian Oró Martínez, référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne, consacrée à la jurisprudence de la plus haute juridiction de l’UE relative à la communauté LGBTQI. Crístian Oró Martínez a présenté et commenté plusieurs affaires et arrêts illustrant chacune des lettres de l’acronyme LGBTQI.

Le 6 juillet, Petra De Sutter, vice-Première ministre belge et première personne transgenre ministre au sein de l’Union européenne, a participé à une conversation avec le personnel de la BEI. La session a été ouverte par Kris Peeters, vice-président de la BEI, et animée par la secrétaire générale Barbara Balke, récemment nommée parmi les 50 meilleurs dirigeants alliés. Ces moments d’échange ont permis aux participants d’examiner le thème de l’inclusion des personnes LGBTQI, notamment les progrès législatifs et l’acceptation par la société et sur le lieu de travail dans les pays de l’UE.

Le 5 juillet, une équipe du Groupe BEI a participé à la première édition de la Luxembourg Pride Run, une manifestation sportive et festive qui célèbre la diversité et l’inclusion.

Lire à ce propos l’article de L’Essentiel qui mentionne la BEI et le coordinateur d’EIB Proud, Txema.

Au cours de cette Semaine des fiertés, de nombreux employés ont pu échanger leurs points de vue sur l’inclusion des LGBTQI dans le contexte d’initiatives et d’événements au sein de leur équipe ou à l’échelle de leur direction, avec l’aide de nos champions en matière de diversité, d’équité, d’inclusion et d’appartenance, dans le but de poursuivre la sensibilisation à l’égard de ce sujet important.

Enfin, le Groupe BEI, en collaboration avec d’autres institutions et organes de l’UE, était présent à la Marche pour l’égalité le 8 juillet, afin de manifester son soutien et sa solidarité à la communauté LGBTQI.

En savoir plus sur la diversité et l’inclusion à la BEI.