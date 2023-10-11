© European Union

Le 11 octobre, la Banque européenne d’investissement (BEI) a réaffirmé son engagement indéfectible en faveur de la santé mondiale par un investissement historique de 500 millions d’euros à l’appui de l’éradication de la poliomyélite en Afrique et en Asie. L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse conjointe à Bruxelles, où un partenariat de financement innovant, échelonné en plusieurs étapes clés liées à la mise en œuvre du programme, a concrétisé une alliance historique entre la BEI, la Fondation Bill et Melinda Gates, l’Unicef, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Commission européenne.

La BEI soutient cette initiative, dont la dotation atteindra 1,1 milliard d’euros, par un financement de 500 millions d’euros, innovant par sa méthode d’affectation. Cet appui démontre l’engagement manifeste de la BEI en faveur de la cause de la santé mondiale et souligne l’importance de la collaboration internationale entre les partenaires de la santé, du financement et de la philanthropie pour mettre fin à la menace de la poliomyélite, une maladie dévastatrice qui ravage des populations depuis des décennies.

Le partenariat prévoit de verser 500 millions d’euros en tranches à l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite, en particulier à l’OMS et à l’Unicef. Ces fonds permettront d’administrer le vaccin antipolio à près de 370 millions d’enfants chaque année. Ils seront principalement destinés à renforcer les programmes d’immunisation dans les régions où la poliomyélite demeure une menace.

Ils soutiendront l’achat et la distribution de vaccins, en veillant à ce qu’ils profitent efficacement aux populations vulnérables. En outre, ces investissements profiteront à des initiatives de santé publique telles que des campagnes de vaccination ou encore des programmes d’amélioration des infrastructures sanitaires, de formation des professionnels de la santé et d’implication des populations pour sensibiliser à la vaccination.

Le président Werner Hoyer, s’exprimant aux côtés de Bill Gates ainsi que des dirigeants de l’OMS, de l’Unicef et de la Commission européenne, a souligné le rôle crucial d’un financement innovant pour améliorer la santé publique et éradiquer la poliomyélite.



« Aujourd’hui, nous sommes unis pour écrire le dernier chapitre de l’histoire de la poliomyélite. La BEI intervient au sein d’un partenariat unique, aux côtés de partenaires des domaines de la philanthropie et de la santé, en investissant 500 millions d’euros à l’appui de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite. Cette intervention marquera une étape importante dans le renforcement de la vaccination et des soins de santé, en veillant à ce que chaque enfant, quelle que soit sa situation, puisse être protégé contre la poliomyélite », a déclaré Werner Hoyer.

Le président Hoyer a également participé à une table ronde intitulée « Des espoirs sains : des raisons d’être optimistes en matière de science et de coopération mondiale ». Figurant parmi les orateurs, au même titre que la commissaire européenne à la santé, la ministre belge de la coopération au développement, le directeur général de l’OMS et la directrice générale de l’Unicef, ainsi que Bill Gates, il a pris la parole pour souligner le besoin crucial d’accroître les financements innovants afin d’améliorer la santé publique mondiale.

S’adressant au public, le président Hoyer a déclaré : « Investir dans la santé pour tous fait partie de l’ADN de la BEI. Lorsqu’il s’agit de relever des défis mondiaux tels que l’éradication de maladies, nous devons mobiliser des fonds pour soutenir des projets risqués à fort impact. Nous devons partager ce risque : c’est pourquoi nous comptons sur nos partenaires, les organisations philanthropiques et les acteurs de la santé mondiale. En travaillant ensemble, nous pouvons éradiquer la polio. »