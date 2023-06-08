La Banque européenne d’investissement conclut un nouvel accord de prêt de 300 millions d’EUR avec BNG Bank pour mettre des prêts à faible coût à la disposition du secteur public néerlandais.

Le prêt s’inscrit dans le cadre d’un protocole d’accord entre la Banque européenne d’investissement (BEI) et BNG Bank. Il est prévu que les deux institutions financières échangent leurs connaissances et leurs pratiques dans le but de stimuler les investissements publics aux Pays-Bas. Dans le cadre de l’accord, la Banque met 300 millions d’EUR à la disposition de BNG Bank, qui s’engage à rétrocéder ces fonds à des conditions favorables, principalement aux établissements de santé et d’enseignement.

La BEI ne finance jamais plus de 50 % du coût total d’un projet. Avec BNG Bank, ce sont des projets d’un montant global de 600 millions d’EUR qui pourront être mis en œuvre. Grâce au prêt de la BEI, les taux d’intérêt dont bénéficieront les clients de BNG Bank seront encore plus bas que les taux appliqués aux prêts standard.

Thomas Eterman, PDG de BNG Bank : « BNG Bank est le chef de file en matière de financements au secteur public et, à ce titre, elle vise à générer un impact social. Elle aide ses clients à relever les principaux défis liés à la transition auxquels ils sont confrontés en accordant des financements assortis des taux les plus bas possible. Le prêt de la BEI permet à BNG Bank d’offrir des taux compétitifs à ses clients, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Cet accord de prêt cadre donc parfaitement avec notre stratégie. »

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « BNG Bank est très bien placée pour aider les collectivités locales à se procurer des financements attrayants. La BEI a recours à toute une gamme d’instruments financiers pour apporter un soutien au plus grand nombre possible de parties prenantes de la société. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur notre collaboration avec BNG Bank pour, par exemple, soutenir le segment des entités de taille moyenne du secteur public néerlandais. »

La BEI et BNG Bank ont signé en 2016 un premier accord de collaboration. Dans ce cadre, un prêt de 250 millions d’EUR a été signé avec, à la clé, la mobilisation de 500 millions d’EUR d’investissements dans le secteur public. Ces financements sont allés principalement à des organismes de logement social, à l’appui du secteur néerlandais de l’immobilier neuf.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle accorde des financements à l’appui de projets solides qui contribuent aux grands objectifs de l’Union. Les Pays-Bas détiennent une part de 5,2 % du capital de la Banque.

BNG Bank est un partenaire engagé pour une société plus durable aux Pays-Bas. Grâce à sa note AAA, elle soutient l’action publique en mettant des financements bon marché à la disposition des municipalités, des organismes de logement et des établissements de santé, entre autres. BNG Bank est la quatrième banque des Pays-Bas par la taille, avec un actif de plus de 110 milliards d’EUR.

Communiqué de presse de 2016