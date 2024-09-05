Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
La BEI plaide pour davantage d’investissements et de financements verts lors de la principale conférence économique de Pologne

5 septembre 2024
EIB

La délégation de la Banque européenne d’investissement, conduite par la vice-présidente Teresa Czerwińska, a participé au principal Forum économique de la Pologne, qui s’est tenu du 3 au 5 septembre à Karpacz, dans le sud-ouest du pays.

Pour la deuxième année consécutive, la BEI a contribué à un rapport économique reconnu, rédigé par la Szkoła Główna Handlowa (SGH) de Varsovie, la plus grande école de commerce de Pologne, et présenté lors de la conférence. Cette année, l’analyse de la BEI, publiée sous le titre « Investissement et innovation parmi les entreprises d’Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est : tendances récentes et voie à suivre », portait sur l’amélioration de la position concurrentielle des économies de l’Europe centrale et orientale. L’article se fonde sur l’enquête annuelle de la Banque sur l’investissement (EIBIS), qui est de plus en plus reconnue au sein du monde politique et des milieux d’affaires, comme en témoigne sa publication dans une revue scientifique.

« Les économies d’Europe centrale et orientale ont besoin d’investissements majeurs dans l’innovation, y compris dans la stratégie numérique et l’automatisation. En tant que banque de l’Union européenne, la BEI soutient cette transition en proposant des financements préférentiels, en particulier pour les nouvelles technologies, et en aidant à attirer des capitaux privés pour financer des projets très innovants et à haut risque », a déclaré Teresa Czerwińska.

Le directeur général de la direction des finances, Cyril Rousseau, a participé à un débat approfondi à Karpacz lors d’une table ronde sur la finance verte, l’occasion de souligner le rôle pionnier de la BEI dans la mobilisation de financements pour la transition écologique.

« La BEI vient de dépasser les 100 milliards d’euros d’émissions d’obligations vertes. Ce produit pionnier que nous avons lancé en 2007 est passé d’une idée de niche à un marché mondial dont la valeur atteint aujourd’hui 4 000 milliards d’euros », a-t-il poursuivi.

