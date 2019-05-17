Cette semaine a été marquée par la ‘Journée de la diversité Lëtzebuerg’ et IDAHOT 2019, l’occasion à la BEI aussi, de célébrer et d’échanger.

La Journée nationale de la diversité au Grand-Duché de Luxembourg le 15 mai est l’occasion, partout dans le pays, de mettre l’accent sur l’importance et les bénéfices de la diversité et notamment de la diversité sur le lieu de travail. Il en va de même pour la Journée internationale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie (IDAHOT) le 17 mai, qui a pour but de sensibiliser pour lutter contre les préjudices et les violences physiques, morales ou symboliques liées à l’orientation sexuelles ou à l’identité de genre. C’est le cas à la BEI aussi, avec des événements qui rassemblent les collaborateurs et permettent de discuter ouvertement des thématiques liées à la diversité dans notre institution.

Rencontre avec le Premier Ministre Xavier Bettel sur le thème de l’intégration de la communauté LGBT+ dans la société et au travail - IDAHOT Day

M. Xavier Bettel, premier ministre du Luxembourg, accueilli par Alexander Stubb, Vice-président de la BEI le 14 mai, s’est prêté au jeu de l’interview avec le vice-président et de la discussion à bâtons rompus avec des membres du personnel sur les questions LGBT+, et en particulier celles relatives au lieu de travail. Que ce soit sur ses actions politiques ou sur son parcours et ses vues personnelles, il a échangé de façon détendue, franche et ouverte. « Une société ne peut prospérer que si tous sont inclus et respectés » a-t-il souligné.

L’objectif, au travers de cette séance et d’autres actions, est pour la BEI, de promouvoir les valeurs européennes et de non-discrimination qu’elle prône et de favoriser un environnement dans lequel chaque personne est respectée et se sent en confiance. La rencontre du premier ministre avec le personnel de l’institution, très appréciée par tous les participants, était organisée par le groupe LGBT+ de la BEI à l’occasion de la Journée IDAHOT (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia).

Echanges avec Mme Corinne Cahen lors du COPEC SUNRISE EVENT pour la Journée nationale de la diversité

Madame Corinne Cahen, Ministre luxembourgeoise de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, lors de ses visites officielles pour le Diversity Day Lëtzebuerg le 15 mai, a fait halte à la BEI pour participer au COPEC SUNRISE EVENT intitulé ‘ Workplace diversity makes good business sense - Accroitre la diversité pour que personne ne soit exclu de la ligne de l’inclusion’. Accueillie par Pierre Albouze, Secrétaire général adjoint et les membres du Comité Paritaire pour l’Egalité des Chances (COPEC), Madame Cahen s’est adressée aux membres du personnel de la BEI, issus de toutes nationalités et de cultures diverses et a échangé librement avec l’audience. Elle a évoqué le challenge de son pays qui compte pour moitié de sa population des non-luxembourgeois et les politiques entreprises pour que chacun se sente bien et chez lui. « La diversité valorise tout un chacun et est un élément crucial » a-t-elle conclu.

La BEI s’est engagée dans une démarche globale visant la non-discrimination et l’égalité entre tous, et plus largement la défense des droits humains.

Le Groupe BEI a mis en place une politique volontariste pour faire progresser en son sein et assurer dans ses activités le respect des principes de diversité et d’inclusion. Dans le but d'intégrer l’égalité hommes-femmes dans toutes les activités de la BEI, le Groupe BEI a approuvé en 2016 sa première stratégie en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes. Le Plan d’action en matière d’égalité hommes-femmes encadre la mise en œuvre de cette stratégie dans les activités de la banque de prêts, panachage de ressources et prestation de conseils.

En interne, la BEI a développé une stratégie de diversité et d’inclusion bâtie sur les mêmes piliers que sa stratégie externe dédiée à ses opérations: Protéger (garantir la non-discrimination et l’égalité des chances), Générer de l’impact (promouvoir la diversité) et Investir (dans les talents internes et externes).

