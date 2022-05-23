La vice-présidente de la BEI Gelsomina Vigliotti représentera la Banque européenne d’investissement à la réunion annuelle du Forum économique mondial (FEM) qui se tiendra à Davos du 22 au 26 mai. Le forum de cette année s’articulera autour du thème « L’histoire à un tournant : politiques publiques et stratégies d’entreprise ». La vice-présidente de la BEI sera accompagnée de Jean-Christophe Laloux, directeur général et chef des opérations de la BEI.

Le Groupe BEI participera aux débats et mettra en avant les initiatives de la Banque dans des domaines et régions qui se trouvent à un tournant. Le Groupe BEI finance la double transition écologique et numérique, dans le monde entier, en veillant à ce que personne ne soit laissé de côté.

À la suite de l’invasion russe, la Banque a apporté son soutien au moyen d’un paquet de mesures d’urgence en solidarité avec l’Ukraine et débloqué 4 milliards d’EUR pour aider à gérer la crise des réfugiés. Par l’intermédiaire de BEI Monde, sa nouvelle branche spécialisée dans le développement, la Banque renforce ses activités à l’extérieur de l’Union européenne en partenariat avec des institutions locales et d’autres banques multilatérales.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Je suis ravie de représenter le Groupe BEI cette année au Forum économique mondial, qui réunit les plus grands chefs de file mondiaux de la politique, des affaires, de la société civile, du milieu universitaire, des médias et des arts. Au cours de cette manifestation, je ferai valoir que l’heure est plus que jamais venue de faire un bond en avant en matière de mobilisation de financements verts et durables. La guerre de la Russie contre l’Ukraine nous montre à quel point il est essentiel de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. La pandémie de COVID-19 a démontré ce que nous pouvons accomplir, en relativement peu de temps, lorsque nous agissons ensemble. Malgré la réponse à apporter aux crises immédiates, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre de vue l’objectif consistant à éviter une crise mondiale qui serait plus perturbatrice que tout ce que nous avons connu ces dernières années. C’est maintenant ou jamais qu’il faut agir. La BEI, en tant que banque européenne du climat, jouera son rôle en mobilisant des investissements durables pour rendre les économies fragiles plus résilientes face aux chocs climatiques, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Europe, et en associant le secteur privé à la promotion de la double transition verte et numérique. »

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, prendra la parole lors des tables rondes suivantes :

lundi 23 mai à 14 h 15 : Construire des économies sur des marchés fragiles

lundi 23 mai à 17 heures : Investir dans l’action humanitaire et la résilience – Créer des voies pour une mise à l’échelle

mardi 24 mai à 18 heures : Hydrogène propre : passer des paroles aux actes (session multilatérale)

mercredi 25 mai à 7 h 30 : Dialogue diplomatique sur les Balkans occidentaux

mercredi 25 mai à 9 heures : Transition vers une industrie neutre en carbone – le défi du financement

Jean-Christophe Laloux, directeur général et chef des opérations de la BEI, prendra la parole lors des tables rondes suivantes :