Dario Scannapieco, Vice President of the EIB

Sur proposition du gouvernement de la République italienne, le Conseil d'administration a décidé, le 19 juillet 2007, de soumettre au Conseil des gouverneurs la candidature de M. Dario Scannapieco au poste de vice-président et membre du Comité de direction, en remplacement de M. Gerlando Genuardi, démissionnaire.

La procédure écrite invitant le Conseil des gouverneurs à se prononcer sur cette candidature a été lancée le 20 juillet 2007.

La décision de nommer M. Dario Scannapieco a été prise le 3 août 2007, date à laquelle la majorité des voix requise a été atteinte. M. Dario Scannapieco occupe donc les fonctions de vice-président et membre du Comité de direction depuis le 16 août 2007.

Le Conseil des gouverneurs a par ailleurs octroyé le titre de vice-président honoraire à M. Gerlando Genuardi.