Climate change is a global crisis – it’s real whether or not you are a scientist EIB President Werner Hoyer

« Un vaste “déficit d’investissement pour le climat” entrave la réalisation des objectifs et des ambitions de l’accord de Paris », a déclaré Ani Dashupta, responsable de l’Institut des ressources mondiales, lors de l’événement en ligne Deploying the Full Financial Toolbox to deliver on the Paris Agreement (Déployer toute la boîte à outils financière pour répondre aux engagements pris au titre de l’accord de Paris). En marge des réunions annuelles du FMI et du Groupe de la Banque mondiale, le président de la BEI, Werner Hoyer, et le vice-président de la BEI Ambroise Fayolle se sont entretenus à cette occasion avec la ministre égyptienne de la coopération internationale, Rania Al-Mashat, sur ce qu’il faut faire pour mobiliser des financements climatiques à l’échelle nécessaire ainsi que sur les espoirs et les attentes des participants à la COP 27, qui se tiendra prochainement à Charm el-Cheikh.

Le président Hoyer a engagé la discussion en déclarant que l’énergie, la sécurité et le climat étaient liés et ne devaient pas être traités séparément, à moins que nous ne voulions risquer que la crise actuelle se reproduise. « Les changements climatiques sont une crise mondiale – ils sont réels, que l’on soit scientifique ou non », a-t-il ajouté.