Durant la semaine du 4 au 9 septembre, Kris Peeters, vice-président de la BEI, et une délégation de BEI Monde ont participé au 43e Sommet de l’ASEAN et au Forum indo-pacifique associé, au cours desquels ils ont eu des échanges constructifs avec d’importantes parties prenantes, des ministres, des promoteurs de projets, des ambassadeurs et des institutions financières internationales partenaires.

Leurs discussions ont essentiellement porté sur les perspectives et les défis qui entourent les initiatives et projets durables dans les pays de l’ASEAN, le renforcement de la croissance économique, ainsi que la promotion de l’action pour le climat et d’une transition énergétique juste.

La stratégie « Global Gateway » à l’appui de la transition écologique de l’ASEAN

La finance verte, les infrastructures durables, le partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et l’ASEAN ont été les thèmes centraux du 43e Sommet de l’ASEAN et du Forum indo-pacifique associé, qui se sont tenus en Indonésie les 5 et 6 septembre.

À cette occasion, le vice-président Kris Peeters s’est exprimé lors d’une session consacrée aux facteurs incitatifs favorisant les investissements verts et au rôle des réformes de la réglementation, réaffirmant l’engagement de la BEI à soutenir les pays de l’ASEAN grâce à des investissements écologiques dans les infrastructures, les transports, l’énergie et le numérique.

S’adressant aux dirigeants des pays de l’ASEAN, Kris Peeters, vice-président de la BEI, a déclaré : « Il est nécessaire d’améliorer la capacité de mise en œuvre des États et d’encourager l’émergence de projets bancables que nous nous ferions une joie de soutenir. Des projets créant de la valeur à long terme et contribuant positivement à la société, à l’environnement et à la vie des générations futures. Les projets d’infrastructure sont des exemples emblématiques. Leur durabilité n’est pas négociable. Si le projet n’est pas destiné à résister au temps, un investissement dans celui-ci perd tout sens et toute raison d’être. »

Le 6 septembre, en collaboration avec la délégation de l’UE auprès de l’ASEAN et Sujiro Seam, ambassadeur de l’UE auprès de l’ASEAN, la BEI a organisé une conférence en marge du Forum, consacrée à la mise en œuvre de la stratégie « Global Gateway » dans la région relevant de l’ASEAN. Elle a notamment permis de mettre en lumière la stratégie « Global Gateway », en exposant les projets phares de l’Équipe Europe et les initiatives visant à promouvoir des investissements durables dans la région. Cette conférence a marqué les esprits en raison de son importance pour les parties prenantes des secteurs public et privé dans la région de l’ASEAN et a enregistré une forte participation, plus de 180 invités y ayant assisté.

Joignant l’action à la parole, « nous collaborons étroitement avec les autorités indonésiennes pour achever les préparatifs d’un accord de prêt de 250 millions d’euros, dont l’objet est d’améliorer les établissements de santé dans tout le pays. Fidèles à notre engagement de soutenir l’Indonésie dans sa transition vers une économie verte au titre du JETP et grâce au concours annoncé de la BEI à hauteur d’un milliard d’euros au maximum, nous nous concertons avec l’État indonésien pour établir un prêt-cadre de 500 millions d’euros. Parallèlement, au Viêt Nam, nos consultations avec le ministre des finances ont débouché sur un protocole d’accord, ouvrant la voie à un prêt-cadre de 500 millions d’euros qui répond aux objectifs du JETP dans ce pays. Nous prévoyons une approbation officielle de ces initiatives lors du Forum Global Gateway à Bruxelles en octobre », a déclaré Edvardas Bumsteinas, chef de la division Asie et Pacifique à la BEI.

Renforcement de notre présence régionale en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique

En marge des manifestations de l’ASEAN, la BEI a dévoilé les nouveaux bureaux de BEI Monde à Jakarta, logés dans le même bâtiment que la délégation de l’UE auprès de l’ASEAN, lors d’une cérémonie d’inauguration symbolique à laquelle ont assisté les chefs de mission de l’ASEAN et de l’UE.

« La dynamique insufflée par l’Asie du Sud-Est et le Pacifique joue un rôle essentiel dans la géopolitique et le développement à l’échelle mondiale. Notre présence ici n’est pas seulement une empreinte institutionnelle, c’est une affirmation forte de l’engagement de l’UE et de sa banque à entretenir et à consolider ses liens avec l’ASEAN », a indiqué Sunita Lukkhoo, cheffe de la représentation régionale pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique.

Le bureau de la BEI à Jakarta a été ouvert en septembre 2022 afin de renforcer les relations bilatérales et multilatérales entre BEI Monde et les pays d’Asie du Sud-Est. Cette présence locale permettra à la BEI de mieux comprendre les défis et les possibilités uniques de cette région, avec à la clé un partage facilité des connaissances, des meilleures pratiques et du savoir-faire technique qui peuvent contribuer à la réussite des projets.

Soutien au Viêt Nam, un acteur émergent de l’ASEAN

Après l’Indonésie, la délégation de la BEI s’est rendue au Viêt Nam, un membre actif de l’ASEAN. Compte tenu du rôle joué par le pays, la BEI y est très présente.

Au cours de sa mission au Viêt Nam, la délégation de la BEI s’est entretenue avec plusieurs interlocuteurs importants, dont le ministre des finances, le ministre des ressources naturelles et de l’environnement, le vice-ministre de l’industrie et du commerce et le président de la société d’électricité vietnamienne. Les discussions ont principalement porté sur le soutien de la BEI au titre du JETP, l’exploration des possibilités de financement aux niveaux étatique et infra-étatique, et le renforcement de l’appui aux banques locales. Ces conversations ont souligné l’engagement continu de la Banque en faveur du développement du Viêt Nam.

L’équipe de la BEI a également visité le site du projet relatif à la ligne 3 du métro de Hanoï, cofinancé par la BEI, l’AFD, la BAsD et l’État français. Le promoteur – le Conseil d’administration de la société des chemins de fer métropolitains de Hanoï – a organisé un essai de démonstration sur le tronçon aérien de la ligne de métro. L’achèvement du projet étant prévu l’année prochaine, cette ligne de métro devrait bientôt améliorer la mobilité quotidienne à Hanoï et rendre les transports en commun plus durables dans la capitale.

Samuel Miquel, chargé de prêts pour le Viêt Nam, a commenté le projet en ces termes : « Comme toujours, notre objectif principal est d’avoir un impact tangible sur le terrain, qu’il s’agisse du métro, de systèmes énergétiques modernisés, de centrales hydroélectriques de pompage-turbinage ou d’installations d’électricité durable dont nous discutons avec notre cliente, la société d’électricité vietnamienne ».