Kris Peeters, vice-président de la BEI, Vincent Piket, ambassadeur de l’UE en Indonésie et Igor Driesmans, ambassadeur de l’UE auprès de l’ASEAN, inaugurent à Jakarta, un bureau de représentation régionale pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique.

La BEI va intensifier ses activités dans la région et accordera la priorité au financement de projets liés à l’action climatique, aux transports urbains, aux soins de santé, à la sécurité énergétique et aux infrastructures durables en Asie du Sud-Est, avec environ 2,6 milliards d’EUR de projets en préparation.

Le bureau de représentation régionale de la BEI s’appuie sur trois décennies de participation de la BEI au financement de projets dans la région, notamment au Laos, au Cambodge, aux Philippines, au Vietnam et en Indonésie.

La Banque européenne d’investissement, la banque de l’Union européenne (UE) et le principal bailleur de fonds multilatéral au monde, a ouvert un bureau de représentation régionale pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique à Jakarta, en Indonésie. Sri Mulyani Indrawati, ministre des finances de la République d’Indonésie, s’est jointe aujourd’hui à Kris Peeters, vice-président de la BEI, Vincent Piket, ambassadeur de l’UE en Indonésie, et Igor Driesmans, ambassadeur de l’UE auprès de l’ASEAN, pour inaugurer officiellement le nouveau bureau de la Banque. Il est situé dans les mêmes locaux que la délégation de l’UE en Indonésie et auprès de l’ASEAN, avec un bureau de représentation régionale à Suva, aux Fidji, couvrant le Pacifique.

Le bureau de la BEI à Jakarta veillera à ce que les prêts en faveur du développement accordés en coopération avec nos partenaires financiers accélèrent la croissance, améliorent la prospérité des zones rurales, transforment les villes en pôles d’innovation et stimulent les économies. L’ouverture de cette représentation fait suite à la décision des actionnaires de la BEI– les 27 États membres de l’UE – de créer BEI Monde, la branche dédiée au développement, et de renforcer la présence internationale de la Banque.

Avant l’inauguration, le vice-président Peeters a rencontré dix ambassadeurs de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) afin de présenter les opportunités d’investissement dégagées par la Commission européenne, l’Équipe Europe et la BEI. La banque de l’UE est prête à financer l’action climatique régionale et des projets liés à l’atténuation des effets des changements climatiques, à l’énergie verte et à la transition juste dans les économies neutres en carbone, à la mise en place d’infrastructures durables et résilientes face aux catastrophes, au développement urbain, à la transformation numérique, aux transports et à l’économie bleue.

Kris Peeters, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque en Asie du Sud-Est : « Je suis ravi d’inaugurer notre nouveau bureau de représentation régionale à Jakarta. Il renforce la présence de l’Équipe Europe en Indonésie, en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique. Le bureau de la BEI contribuera à promouvoir de nouvelles opportunités d’investissement de plusieurs millions d’euros dans des projets qui aideront la région à répondre à ses besoins d’investissement les plus urgents, le tout d’une manière verte et durable. Rien qu’en Indonésie, la Banque est disposée à investir chaque année jusqu’à un milliard d’euros dans des projets et j’invite les secteurs public et privé du pays à répondre à notre invitation à coopérer à l’ambitieux programme de développement vert et durable du pays et de son économie. Nous voulons nous imposer comme un partenaire fiable de l’Indonésie et de l’Asie du Sud-Est et contribuer à ce que le pays et la région croissent et se développent de manière écologique, durable et responsabilisante, en limitant les effets des changements climatiques et en renforçant l’indépendance nationale des pays partenaires de l’UE. »

Markus Berndt, directeur général adjoint de BEI Monde : « L’objectif de la BEI est de renforcer sa position et celle de l’Union européenne en tant que partenaires fiables pour l’Indonésie et l’Asie du Sud-Est dans la résolution des questions les plus urgentes du moment. BEI Monde collaborera avec des pays partenaires de la région pour stimuler une croissance et un développement verts, durables et valorisants. Nous voulons limiter les effets des changements climatiques tout en accélérant le développement social et économique et, en fin de compte, renforcer l’indépendance nationale de nos pays partenaires. BEI Monde sera l’un des principaux vecteurs pour atteindre cet objectif ambitieux et je me réjouis de la contribution du bureau de Jakarta. »

Vincent Piket, ambassadeur de l’UE en Indonésie : « Grâce à la présence permanente de la BEI à Jakarta, nous pouvons faire davantage pour renforcer le partenariat entre l’UE et l’Indonésie en matière d’action climatique, de transition énergétique et de développement urbain durable. Cette présence sur le terrain garantira une certaine proximité et une plus grande capacité opérationnelle pour la BEI, de même que des relations institutionnelles plus étroites avec les autorités nationales. Nous espérons que cela resserrera encore notre étroite coopération. »

Igor Driesmans, ambassadeur de l’UE auprès de l’ASEAN : « La BEI est un partenaire essentiel pour la mise en œuvre de la stratégie Global Gateway – une initiative de l’UE visant à réduire le déficit d’investissement et à contribuer à la résolution des défis mondiaux les plus pressants, de la lutte contre les changements climatiques à l’amélioration des systèmes de santé, en passant par l’accroissement de la compétitivité et le renforcement de la sécurité des chaînes d’approvisionnement mondiales. L’ouverture d’un bureau régional de la BEI à Jakarta permettra de stimuler la coopération entre l’Union européenne, la BEI et les partenaires de l’ASEAN. »

Sunita Lukkhoo, nouvelle cheffe de la représentation régionale de la BEI pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique : « Ce bureau représente une nouvelle étape dans la coopération de la Banque avec l’Indonésie, l’Asie, l’Équipe Europe et des partenaires mondiaux. La BEI met à disposition des financements à long terme plus abordables ainsi que ses services de conseil pour la préparation de projets en Asie du Sud-Est. La Banque a la capacité unique de combiner ses propres ressources avec les fonds de l’UE et des initiatives d’investissement telles que Global Gateway pour le plus grand bénéfice des utilisateurs finals – les populations d’Asie du Sud-Est. Elle sera en mesure de mieux répondre aux priorités en matière d’investissements privés et publics et pourra s’appuyer sur soixante ans de meilleures pratiques en matière de réalisation de projets dans le monde entier. Je me réjouis de pouvoir mettre en relation les secteurs public et privé de la région avec l’Union européenne et la BEI, et de contribuer à renforcer la coopération entre la région et l’Union européenne. »

Le bureau régional de la BEI à Jakarta a été officiellement inauguré en Indonésie en présence de responsables publics, de chefs d’entreprises, de dirigeants de banques, de représentants de la société civile et de diplomates.

Renforcer l’impact de la BEI et de l’Équipe Europe en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique

La Banque européenne d’investissement est la première banque publique internationale au monde. Sa nouvelle représentation régionale à Jakarta renforcera encore les effets de l’appui technique et financier qu’apporte la BEI aux investissements à fort impact dans la région. Les pôles et les bureaux de représentation régionaux de la BEI permettront aux projets réalisés en Indonésie et en Asie du Sud-Est d’obtenir des financements. Ils offriront également un soutien direct aux promoteurs de projets.

À ce jour, la BEI s’est engagée et a investi dans des projets liés à l’énergie, aux transports urbains, à l’action climatique, aux infrastructures rurales, à l’aménagement urbain et aux transports en Indonésie, au Cambodge, au Laos, au Vietnam et aux Philippines, et rien qu’au cours des dix dernières années, elle y a investi plus de 625 millions d’EUR.

Dans les mois à venir, le nouveau bureau de Jakarta développera et renforcera ses compétences en matière d’action climatique, d’innovation et d’investissement numérique en étroite collaboration avec l’Équipe Europe et ses partenaires situés en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique.

BEI Monde – Accélérer la coopération avec l’UE et les pays partenaires à travers le monde

BEI Monde est la nouvelle branche dédiée au développement de la Banque, lancée en 2022. Elle s’appuie sur plus de six décennies d’opérations menés par la BEI en dehors de l’Union européenne et met toutes les ressources de la Banque au service d’opérations hors UE. BEI Monde encouragera des partenariats solides et ciblés avec des pays du monde entier, y compris l’Indonésie.

Elle veillera également à ce que des pays tels que l’Indonésie bénéficient de mécanismes de financement lancés par l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et l’initiative Global Gateway de l’UE. Ces programmes permettront d’intensifier le partenariat entre l’UE et ces pays et de mettre à disposition des solutions de financement durable à long terme pour les projets liés à la connectivité. Ils contribueront à accélérer l’action climatique et la transition numérique et ils renforceront les systèmes de santé, l’éducation et la recherche.

BEI Monde rassemble toutes les activités de la BEI hors Union européenne en une seule entité afin d’amplifier l’impact de toutes les actions de la Banque. Grâce à BEI Monde, la Banque est en mesure d’utiliser son savoir-faire et ses ressources pour agir sur le terrain, exactement là où cela est nécessaire, en étroite collaboration avec l’Équipe Europe et tous ses partenaires, les institutions de financement du développement et la société civile.

S’inscrivant pleinement dans le cadre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, BEI Monde entend financer des projets favorisant l’adaptation aux changements climatiques tout en atténuant leurs effets, et mettre en place des solutions durables et innovantes pour l’action climatique.

Des outils financiers spécifiques et des mécanismes de soutien et d’assistance continueront d’être mis en place par l’intermédiaire de BEI Monde à l’appui de projets plus risqués dans le monde entier, notamment dans le domaine de l’action climatique, et feront en sorte que les populations les plus vulnérables aient accès à l’eau, à l’électricité et aux soins de santé.

Les femmes sont également au cœur de notre action, car nous cherchons à leur donner les moyens de devenir plus autonomes et de participer à la société et au monde des entreprises sur un pied d’égalité.

BEI Monde en Indonésie

En Indonésie, BEI Monde accordera la priorité aux investissements dans les infrastructures, les énergies renouvelables, la gestion des déchets et de l’eau, ainsi que dans la réduction des déchets marins et des plastiques. Elle soutiendra également les efforts que les autorités indonésiennes déploient dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies.

BEI Monde élargira également le soutien qu’apporte l’Équipe Europe à l’État indonésien dans la mise en œuvre de sa politique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays de 41 % au maximum d’ici 2030. Les projets d’aménagement d’infrastructures urbaines sobres en carbone, tels que les réseaux de transport rapide par autobus et trains, sont essentiels pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre, car les villes du monde entier produisent environ 70 % de l’ensemble de ces émissions.

Informations générales

À propos de BEI Monde

BEI Monde, la nouvelle branche du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

BEI Monde veillera à ce que les pays extérieurs à l’Union européenne, dont l’Indonésie, puissent bénéficier de milliards d’euros d’opportunités. En Indonésie, BEI Monde s’attache à soutenir des projets liés au développement urbain, aux énergies renouvelables et à l’adaptation aux effets des changements climatiques.

À propos de l’activité de la BEI en Asie

Depuis 25 ans, la Banque européenne d’investissement appuie le développement économique de la région Asie-Pacifique. Les projets qu’elle aide à financer facilitent la vie des populations en permettant, par exemple, la réduction des temps de transport à Bangalore avec une nouvelle ligne de métro et la fourniture d’un accès à l’eau potable et d’axes routiers ruraux au Cambodge.

En Asie, elle affecte ses prêts prioritairement à l’action pour le climat, tous secteurs confondus. Elle s’efforce également d’intégrer l’égalité entre les sexes dans ses projets, afin que femmes, hommes, filles et garçons puissent bénéficier des projets sur un pied d’égalité et de manière équitable.