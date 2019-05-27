Dario Scannapieco, vice-président de la BEI, explique comment la connaissance et l’innovation peuvent contribuer à relancer l’industrie manufacturière dans le sud de l’Italie et à stimuler le développement économique de cette région.

Il nous rappelle le rôle essentiel du Groupe BEI dans le soutien au « développement harmonieux » de l’Europe, comme l’énonce le traité de Rome, et évoque aussi nos valeurs communes. Reprenant les propos de Robert Schuman, l’un des pères fondateurs du projet européen, il souligne l’importance de la « solidarité », en particulier en faveur des régions moins favorisées. « Le terme “solidarité” vient du latin “solidus”. Ce mot, qui se définit comme “soutien réciproque”, nous dit que la cohésion rend fort et, sur le plan social, la cohésion naît de la conscience d’être lié par un destin commun. Une société solidaire et unie par la cohésion est donc une société solide. »

Le vice-président a prononcé ce discours lors de la conférence « Une industrie basée sur la connaissance : un nouveau défi pour le Mezzogiorno », organisée par la SVIMEZ, l’association pour le développement de l’industrie dans le sud de l’Italie, le 27 mai dernier à l’Accademia dei Lincei à Rome.