France : la BEI accorde une deuxième tranche de 250 millions d’euros au groupe CDC Habitat pour accélérer le développement de logements intermédiaires

EIB

Cette nouvelle tranche de 250 millions d’euros vient en complément d’une première enveloppe de 250 millions d’euros versée en 2025, portant ainsi le montant total à 500 millions d’euros en faveur du groupe CDC Habitat.

Le financement soutiendra la construction d’environ 3 470 logements locatifs intermédiaires, principalement situés dans les zones urbaines où la demande est la plus forte.

Cette opération s’inscrit dans le plan d’action de la BEI pour un logement abordable et durable et renforce un partenariat de long terme avec le groupe CDC Habitat.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le groupe CDC Habitat ont signé une deuxième tranche de financement de 250 millions d’euros destinée à soutenir la construction de logements locatifs intermédiaires en France. Cette opération vient compléter une première tranche du même montant, dans le cadre d’une enveloppe totale de 500 millions d’euros approuvée en 2025.

Le projet contribuera à financer un programme de construction d’environ 3 470 logements locatifs intermédiaires, économes en énergie et soumis à conditions de ressources. Ces logements seront principalement situés dans des zones urbaines marquées par de fortes tensions locatives, afin de répondre aux besoins des ménages à revenus intermédiaires, des jeunes actifs et des travailleurs essentiels qui peinent à se loger à proximité des bassins d’emploi.

« Le logement abordable est au cœur des priorités de la BEI, car il touche directement à la qualité de vie, à l’attractivité des territoires et à la cohésion sociale. Avec cette deuxième tranche de 250 millions d’euros, nous renforçons notre partenariat avec CDC Habitat afin d’accélérer la construction de logements intermédiaires dans les zones où les besoins sont les plus pressants et promouvoir l'efficacité énergétique des bâtiments », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.

« Ce partenariat avec la Banque européenne d’investissement nous permet de renforcer notre action en faveur du logement locatif intermédiaire dans les territoires où les besoins sont les plus marqués. Il contribue à produire une offre de logements accessibles, adaptée aux réalités locales, notamment dans les zones urbaines sous tension. À travers cette opération, nous confirmons, aux côtés de la BEI, notre engagement en faveur de projets qui concilient utilité sociale, qualité environnementale et inscription durable dans les territoires. », a déclaré Clément Lecuivre, président du directoire de CDC Habitat.

Cette nouvelle signature confirme la mobilisation de la BEI aux côtés des grands acteurs publics du logement en France. Elle s’inscrit dans le cadre du plan d’action de la Banque pour un logement abordable et durable en Europe, qui vise à accroître les financements en faveur de la construction, de la rénovation énergétique et de l’innovation dans le secteur du bâtiment. La France est le premier bénéficiaire des financements BEI en Europe pour le logement au cours des 5 dernières années, avec 3,4 milliards d’euros.

Le logement locatif intermédiaire offre des loyers inférieurs aux niveaux de marché et vise des ménages dont les revenus se situent au-dessus des plafonds du logement social mais qui rencontrent des difficultés à se logement dans le parc libre. En soutenant ce segment, la BEI contribue à fluidifier les parcours résidentiels, à rapprocher les logements des pôles d’activité économique et à favoriser une croissance urbaine plus équilibrée.

La relation entre la BEI et le groupe CDC Habitat s’inscrit dans la durée. Depuis 2015, la BEI a accompagné le groupe CDC et le groupe CDC Habitat dans plusieurs opérations dédiées à la construction de logements intermédiaires, à la rénovation énergétique du parc existant et à des besoins spécifiques de logement pour certains publics, notamment les agents publics et les travailleurs essentiels.

Informations générales

BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE et l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde. En 2025, il a signé 100 milliards d’euros de nouveaux financements et missions de conseil (dont 13 milliards d’euros en France) à l’appui de plus de 870 projets à fort impact relevant de huit grandes priorités qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion territoriale, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, des partenariats mondiaux solides et l’union de l’épargne et des investissements. Outre les prêts à long terme destinés aux grandes infrastructures, le Groupe BEI mobilise des investissements privés en faveur d’entreprises et de projets innovants à haut risque, en jouant un rôle croissant sur les marchés européens des prêts d’amorçage-investissement, du capital-risque, des garanties et de la titrisation.

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Groupe CDC Habitat

Filiale de la Caisse des Dépôts rattachée à la Banque des Territoires, le groupe CDC Habitat est un acteur majeur de l’habitat en France, avec 573 400 logements gérés sur l’ensemble du territoire, dans l’Hexagone et en Outre-mer.

Le Groupe s’attache à apporter à chacun une réponse adaptée à ses besoins et ce tout au long de sa vie, quelle que soit sa situation. Ses solutions d’habitat sont ainsi multiples et couvrent l’ensemble de l’offre immobilière résidentielle : logements sociaux ou très sociaux, logements intermédiaires et libres, résidences étudiantes ou jeunes actifs, résidences pour seniors ou intergénérationnelles, accession sociale à la propriété, libre et à prix maitrisé. Ancré dans les territoires à travers ses six directions interrégionales et ses filiales, CDC Habitat apporte des réponses sur mesure aux problématiques des collectivités locales. En tant qu’opérateur global de l’habitat d’intérêt public, CDC Habitat exerce sa mission au service l’intérêt général à travers une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise vis-à-vis de l’ensemble de ses parties prenantes, en lien avec sa raison d’être.