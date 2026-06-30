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        France : la BEI accompagne la croissance des activités du Groupe Lact'Union avec un prêt de 50 M€

        30 juin 2026
        EIB
        • La Banque européenne d’investissement participe au programme d’investissement 2026-2029 de la coopérative laitière française Lact’Union implantée dans les Hauts-de-France.  
        • Il permettra d’augmenter les capacités industrielles, de renouveler les installations et de réduire l’empreinte carbone des sites d’Abbeville et de Braine.
        • Soutenue par InvestEU, cette opération s’inscrit dans les plans nationaux de réindustrialisation et d’autonomie alimentaire, en contribuant à renforcer la compétitivité d’un acteur coopératif stratégique et au soutien d’une filière locale.

        La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 50 millions d’euros à Lactinov Services SAS, filiale à 100 % de la coopérative Lact’Union, afin de financer un vaste programme d’investissements destiné à améliorer le mix-produit, accéder à de nouvelles technologies et décarboner la production de produits laitiers au cours de la période 2026-2029.

        Ce financement, qui bénéficie d’une garantie du programme européen InvestEU, soutiendra des investissements industriels sur plusieurs sites du groupe dans les Hauts-de-France, à Abbeville et à Braine. L’objectif est d’accroître les capacités de production, d’améliorer la performance industrielle, de renforcer les fondamentaux en matière de sécurité alimentaire et de protection de nos systèmes d’informations et d’accélérer la réduction des émissions de CO2 liées aux procédés de fabrication. Le projet permettra également à Lact’Union de renforcer son positionnement sur des segments à plus forte valeur ajoutée, notamment dans les produits nutritionnels liquides.

        Ambroise FAYOLLE, vice-président la Banque européenne d’investissement, a déclaré : « Avec ce financement, la BEI accompagne Lact’Union dans un projet industriel ambitieux qui conjugue compétitivité, décarbonation et ancrage territorial. C’est la première fois que la BEI accorde un prêt à Lact’Union : en soutenant cette coopérative laitière, nous renforçons la résilience de la filière agroalimentaire française et européenne tout en contribuant à l’emploi dans une région à dominante rurale. »  

        Frédéric HENNART, Président du Groupe Coopératif LACTUNION, a déclaré : « Le soutien de la Banque Européenne d'Investissement constitue une reconnaissance de la solidité de notre modèle coopératif et de la pertinence de notre stratégie de développement. Ce financement nous donne les moyens de préparer l'avenir en investissant au bénéfice de nos associés coopérateurs, de nos salariés, de nos clients et des territoires où nous sommes implantés. En renforçant notre compétitivité, notre capacité d'innovation et notre engagement en faveur de la transition environnementale, nous contribuons à construire une filière laitière plus performante, plus durable et créatrice de valeur pour les générations futures. »

        Olivier BUICHE, Directeur Général du Groupe Coopératif LACTUNION, a déclaré : « Ce financement nous permet d'accélérer un programme d'investissements structurant qui renforcera durablement nos capacités industrielles. Il accompagnera la modernisation de nos sites, le développement de nouvelles technologies, notre montée en gamme sur les marchés de la nutrition et l'amélioration de notre performance énergétique. Il constitue un levier essentiel pour renforcer notre compétitivité et développer des produits à plus forte valeur ajoutée au service de la croissance durable du Groupe. »

        Ce concours de la BEI s’inscrit dans le cadre du soutien de la banque de l’Union européenne a la filière agricole et à la bioéconomie, en ligne avec les objectifs européens de cohésion territoriale, d’action pour le climat et d’une agriculture durable. Fin 2024, le Groupe BEI a lancé une enveloppe paneuropéenne de 3 milliards d’euros de prêts intermédiés dans l’agriculture et la bioéconomie, destinée à mobiliser 8,4 milliards d’euros d’investissements en faveur des agriculteurs et des PME tout au long de leurs chaînes de valeur. Au total, sur les deux dernières années 2024 et 2025, la BEI a renforcé son soutien financier à l’agriculture et à la bioéconomie avec près de 15 milliards d’euros de financements.

        Informations générales  

        LACT’UNION

        Acteur coopératif majeur du nord de la France, la Coopérative Lact’Union rassemble plus de 530 associés coopérateurs et transforme chaque année environ 230 millions de litres de lait. Le Groupe est spécialisé dans la collecte et la transformation du lait et plus particulièrement dans le conditionnement aseptique de lait et dérivés liquides, longue conservation, et la transformation de la matière grasse laitière.

        Le groupe emploie 500 personnes sur trois sites industriels dans les Hauts-de-France. En tant qu’employeur régional important, l’entreprise contribue directement à la vitalité économique des territoires à dominante rurale. Le projet devrait par ailleurs générer une cinquantaine d’emplois supplémentaires à terme.

        BEI 

        Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE et l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde. En 2025, il a signé 100 milliards d’euros de nouveaux financements et missions de conseil (dont 13 milliards d’euros en France) à l’appui de plus de 870 projets à fort impact relevant de huit grandes priorités qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion territoriale, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, des partenariats mondiaux solides et l’union de l’épargne et des investissements.

        Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège à Luxembourg.

        InvestEU 

        Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des priorités stratégiques de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires. 

        France : la BEI accompagne la croissance des activités du Groupe Lact'Union avec un prêt de 50 M€
        LACTUNION MODERNIZATION AND DEVELOPMENT CAPEX
        France : la BEI accompagne la croissance des activités du Groupe Lact'Union avec un prêt de 50 M€
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        Signé | 22/06/2026

        Contact

        Andrea Morawski

        Press Office

        Référence

        2026-231-FR

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        Mots-clés correspondants

        • Ambroise FAYOLLE
        • Le Comité de direction
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