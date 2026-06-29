La BEI accorde un financement de 3 milliards d’euros à Airbus afin de renforcer la base industrielle et l’avance technologique de l’Europe dans le domaine de l’innovation aérospatiale

European Investment Bank

Cette enveloppe destinée à soutenir les activités de recherche et développement à long terme d’Airbus en France, en Allemagne et en Espagne contribue à renforcer la souveraineté technologique et l’excellence industrielle européennes.

Les investissements dans les technologies de pointe permettent à Airbus de consolider sa position de leader dans les secteurs de l’aviation commerciale, de la défense et de l’espace.

C’est la plus importante enveloppe destinée aux entreprises jamais approuvée par le Groupe BEI. Dans ce cadre, un premier prêt de 1 milliard d’euros, première tranche du financement, a été également annoncé aujourd’hui.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Airbus ont signé un premier prêt d’un milliard d’euros destiné à soutenir lles activités de recherche, de développement et d’innovation du leader européen de l’aérospatiale, qui vise à renforcer son avance technologique dans les domaines de l’aviation commerciale et de la défense aérienne. Cet accord s’inscrit dans le cadre d’une enveloppe sans précédent de 3 milliards d’euros destinée à soutenir l’innovation entrepreneuriale. Il contribuera directement à renforcer le leadership technologique et l’excellence industrielle de l’Europe, qui constituent les fondements de la sécurité économique.

Ce financement permettra de soutenir les investissements prévus par Airbus jusqu’en 2030 dans les technologies de pointe et les systèmes intégrés destinés à l’aviation commerciale, ainsi que dans les systèmes de sécurité et de défense. Grâce à des projets d’investissement ciblés répartis en France, en Allemagne et en Espagne, il renforcera les écosystèmes européens de l’aérospatiale et de la défense.

Nadia Calviño, présidente de la BEI, à l’occasion de la cérémonie de signature de ce jour à Bruxelles : « Le Groupe BEI mobilise toutes ses ressources pour renforcer l’autonomie technologique, la puissance industrielle et la compétitivité économique de l’Europe. Cette opération emblématique, approuvée dans un délai d’environ six mois à compter de la demande, démontre que l’Europe est capable d’agir rapidement et à grande échelle pour soutenir ses champions et renforcer sa position dans le nouveau paysage géopolitique. »

Un financement solide à l’appui de l’innovation de pointe

Ce financement constitue la première tranche d’une enveloppe de 3 milliards d’euros, soit le plus important prêt aux entreprises jamais approuvé par la BEI. Sa dimension reflète l’ampleur des investissements dont a besoin le premier constructeur aérospatial européen pour continuer à rivaliser avec succès sur le marché mondial. Des conditions flexibles, notamment des durées longues, permettent d’assurer un financement prévisible à long terme pour des programmes d’envergure qui contribuent également à la résilience industrielle et au leadership technologique de l’Europe.

Thomas Toepfer, directeur financier d’Airbus : « Ce dispositif renforce notre partenariat stratégique approfondi avec la BEI, en soutenant la recherche dans les applications commerciales et de défense, l’un des moteurs de la compétitivité industrielle européenne. Ces conditions très compétitives et cette flexibilité accrue nous offrent une marge de manœuvre maximale pour gérer notre bilan, minimiser le coût de portage et soutenir nos investissements à long terme dans l’innovation aérospatiale. »



L'accord a été officiellement signé plus tôt dans la journée lors d'une cérémonie à Bruxelles en présence également du PDG d'Airbus, Guillaume Faury, et des vice-présidents de la BEI, Robert de Groot, Ambroise Fayolle et Nicola Beer.

Leader mondial dans le secteur aérospatial, Airbus concentre ses efforts d’innovation sur des solutions de fabrication de pointe destinée à favoriser des capacités de nouvelle génération, des leviers de décarbonation et des écosystèmes connectés dans les domaines de l’aéronautique, de la défense et de l’espace.

Pour la BEI, ce financement s’inscrit dans le cadre de l’initiative phare « TechEU », qui vise à accélérer les investissements dans les technologies clés et à renforcer la compétitivité industrielle et technologique de l’Union européenne.

Informations générales

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE et l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde. En 2025, il a signé 100 milliards d’euros de nouveaux financements et missions de conseil à l’appui de plus de 870 projets à fort impact relevant de huit grandes priorités qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion territoriale, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, des partenariats mondiaux solides et l’union de l’épargne et des investissements. Outre les prêts à long terme destinés aux grandes infrastructures, le Groupe BEI mobilise des investissements privés en faveur d’entreprises et de projets innovants à haut risque, en jouant un rôle croissant sur les marchés européens des prêts d’amorçage-investissement, du capital-risque, des garanties et de la titrisation.

Les services de média pourront trouver ici des photos des membres de la direction et du siège du Groupe BEI, ses logos ainsi que des vidéos B-roll.

Airbus

Airbus est un pionnier de l’aérospatiale durable pour un monde sûr et uni. L’entreprise innove en permanence afin de proposer des solutions efficaces et à la pointe de la technologie dans les domaines de l’aérospatiale, de la défense et des services connectés. Dans le domaine de l’aviation commerciale, Airbus conçoit et fabrique des avions de ligne modernes et économes en carburant, et propose des services connexes. Airbus est également un leader européen dans les domaines des systèmes spatiaux, de la défense et de la sécurité. S’agissant des hélicoptères, Airbus propose des solutions et des services performants pour les appareils civils et militaires à travers le monde.