France : la BEI accorde à Orano un prêt de 125 millions d’euros pour le financement des innovations et des infrastructures industrielles d’Orano Med

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La Banque européenne d’investissement (BEI) et Orano annoncent la signature d’une ligne de crédit d’un montant de 125 millions d’euros destinée à financer le développement d’Orano Med et de ses infrastructures industrielles, notamment la construction de l’usine Advanced Thorium Extraction Facility (ATEF), implantée à Bessines-sur-Gartempe, en Haute-Vienne (région Nouvelle-Aquitaine).

Orano Med, filiale du groupe Orano spécialisée en médecine nucléaire, développe des alphathérapies ciblées au plomb-212, une nouvelle génération de traitements en oncologie. En exploitant les propriétés uniques du plomb-212, un émetteur de rayonnements alpha, ces traitements visent à détruire les cellules tumorales de manière très localisée. Le portefeuille d’Orano Med compte actuellement quatre programmes cliniques, menés en propre ou en partenariat, évaluant ces traitements dans un large éventail de cancers pour lesquels les options thérapeutiques restent aujourd’hui limitées. Parmi les partenaires d’Orano Med figurent de grands laboratoires pharmaceutiques tels que Sanofi et Roche, ainsi que la biotech suisse Molecular Partners.

ATEF est la première installation industrielle au monde dédiée à la production à grande échelle de thorium-228, précurseur du plomb-212, un radioisotope rare utilisé dans le développement d’alphathérapies ciblées destinées à la lutte contre le cancer. Une fois opérationnelle, cette usine permettra d’approvisionner l’ensemble des sites de production pharmaceutique d’Orano Med, dits ATLab (Alpha Therapy Laboratory), où seront produites les thérapies au plomb-212 destinées aux patients.

Le développement d’alphathérapies ciblées et la mise en place d’une plateforme de production s’inscrivent dans les priorités européennes en matière de santé, d’innovation et de souveraineté industrielle. Le recours à la BEI permet ainsi de sécuriser un financement dans la durée, tout en renforçant la dimension stratégique du projet à l’échelle européenne.

Pour la BEI, il s’agit du deuxième prêt signé en un peu plus d’un an avec le groupe Orano. En mars 2025, la banque de l’Union européenne avait annoncé la signature d’un contrat de prêt de 400 millions d’euros destiné à financer les investissements du projet d’extension de l’usine d’enrichissement d’uranium Georges Besse 2 sur le site du Tricastin (Drôme/Vaucluse).

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, a déclaré : « En soutenant le développement d’Orano Med et notamment la construction de ses infrastructures industrielles, la BEI affirme la volonté de l'Europe de soutenir la recherche dans le domaine de la santé et le développement de nouvelles thérapies contre le cancer, tout en ancrant en Europe les capacités industrielles nécessaires à leur production. Comme le financement l’an dernier du programme d’enrichissement de l’uranium, cette deuxième opération avec le groupe Orano reflète les priorités de la BEI : promouvoir l’innovation, renforcer les capacités productives des secteurs industriels stratégiques européens, et faire en sorte que les technologies de pointe soient soient développées et produites en Europe ».

Frédéric Desdouits, directeur général d’Orano Med, a ajouté : « Nous sommes très fiers de l’obtention de ce prêt, qui témoigne de la valeur stratégique de notre plan d'investissement au service du développement et de la production de nouvelles thérapies pour les patients atteints de cancer. Le financement de 125 millions d’euros accordé par la BEI contribuera au déploiement d’une plateforme industrielle unique au monde, avec la production centralisée en France du thorium-228, étape clé de la chaîne de production de thérapies au plomb-212 ».

Informations générales

À propos de la BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE et l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde. En 2025, il a signé 100 milliards d’euros de nouveaux financements et missions de conseil (dont 13 milliards d’euros en France) à l’appui de plus de 870 projets à fort impact relevant de huit grandes priorités qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion territoriale, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, des partenariats mondiaux solides et l’union de l’épargne et des investissements. Outre les prêts à long terme destinés aux grandes infrastructures, le Groupe BEI mobilise des investissements privés en faveur d’entreprises et de projets innovants à haut risque, en jouant un rôle croissant sur les marchés européens des prêts d’amorçage-investissement, du capital-risque, des garanties et de la titrisation.

Les services de média pourront trouver ici des photos des membres de la direction et du siège du Groupe BEI, ses logos ainsi que des vidéos B-roll.

À propos d’Orano

Opérateur international de premier plan dans le domaine des matières nucléaires, Orano apporte des solutions aux défis actuels et futurs, dans l’énergie et la santé. Son expertise ainsi que sa maîtrise des technologies de pointe permettent à Orano de proposer à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible. Grâce à leurs compétences, leur exigence en matière de sûreté et de sécurité et leur recherche constante d’innovation, l’ensemble des 18 500 collaborateurs du groupe s'engage pour développer des savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires, pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd’hui et demain.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

À propos d’Orano Med

Orano Med, filiale du groupe Orano, est une biotech au stade clinique qui développe une nouvelle génération de thérapies ciblées contre le cancer en utilisant les propriétés uniques du plomb-212 (212Pb), un radio-isotope rare générateur de rayonnements alpha et au potentiel de destruction des cellules cancéreuses très prometteur. Cette approche thérapeutique est connue sous le nom d’alphathérapie ciblée. Dotée d’un accès unique et sécurisé au 212Pb, Orano Med développe plusieurs radiothérapies vectorisées internes associant ce radioisotope à différents agents de ciblage. Orano Med dispose d’installations de production de 212Pb, de laboratoires et de centres de R&D en France et aux États-Unis et investit actuellement pour développer ses capacités de production de produits pharmaceutiques radiomarqués au 212Pb dans le respect des standards de l’industrie pharmaceutique en Amérique du Nord et en Europe.