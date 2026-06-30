Nadia Calviño, présidente de la Banque européenne d’investissement, en visite au Maroc : la connectivité et les perspectives économiques renforcées par de nouveaux investissements pour des réseaux de transport résilients

European Investment Bank

La visite de la présidente Calviño témoigne d’un élan renouvelé dans le partenariat UE-Maroc et d’une intensification du soutien de la BEI

365 millions d’euros pour renforcer la résilience et la sécurité des réseaux routier et ferroviaire marocains

Les investissements stimuleront également la connectivité et les perspectives économiques dans tout le pays

Nadia Calviño, présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), est en visite au Maroc pour réaffirmer le partenariat de longue date de la Banque avec le pays et le renforcement du soutien aux priorités communes en matière d’infrastructures durables, d’action pour le climat et de résilience, dans un contexte de renouvellement de la dynamique des relations entre l’Union européenne (UE) et le Maroc.

Bras financier de l’Union européenne, la BEI annonce 365 millions d’euros d’investissements dans le secteur des transports au Maroc. Ces opérations renforceront la résilience et la sécurité du réseau autoroutier et du système ferroviaire. L’opération relative au système ferroviaire est assortie d’une subvention de l’UE de 15 millions d’euros destinée à soutenir des mesures ciblées de résilience face aux changements climatiques.

Ces investissements amélioreront la mobilité, renforceront la résilience des infrastructures et apporteront des bénéfices concrets pour la population et les entreprises. Ils favoriseront également une intégration régionale plus poussée et des liens économiques plus étroits entre l’Europe et l’Afrique.

Ces initiatives s’inscrivent dans la continuité du soutien de la BEI au Maroc. En particulier, une deuxième tranche de 500 millions d’euros a été annoncée récemment pour la reconstruction post-séisme. L’accent sera mis sur la résilience, l’égalité de genre et l’impact social dans les régions touchées par le tremblement de terre de 2023.

La BEI renforce également son partenariat avec le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, premier fonds souverain du Maroc, afin de contribuer à mobiliser des capitaux privés pour les entreprises, les infrastructures et le capital-risque.

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « Le Maroc est un partenaire stratégique de longue date pour la Banque européenne d’investissement, moteur d’investissement de l’Union européenne. Nous entrons à cet égard dans une nouvelle phase de notre partenariat, qui illustre la nouvelle dynamique des relations entre l’UE et le Maroc. La mission de la BEI au Maroc repose sur une prospérité partagée, le progrès social et la résilience, avec un accent sur l’accélération des investissements à fort impact comme ceux dont nous sommes convenus aujourd’hui. »

Daniele Dotto, chargé d’affaires par intérim au sein de la délégation de l’UE : « L’UE et le Maroc cultivent un partenariat solide et de confiance. L’UE et la BEI travaillent main dans la main et fournissent des financements et une assistance technique afin de mettre en place des infrastructures résilientes et de soutenir le développement économique du Maroc. »

Depuis près de 50 ans, la BEI est un partenaire clé du Maroc et joue un rôle central comme moteur d’investissement de l’UE, contribuant au développement économique, à la cohésion sociale et à l’action pour le climat. La Banque travaille en étroite coordination avec les autorités marocaines, l’Équipe Europe et des partenaires internationaux pour faire en sorte que ses financements produisent un impact mesurable et durable.

Informations générales

Groupe BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE et l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde. En 2025, il a signé 100 milliards d’euros de nouveaux financements et missions de conseil à l’appui de plus de 870 projets à fort impact relevant de huit grandes priorités qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion territoriale, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, des partenariats mondiaux solides et l’union de l’épargne et des investissements. Outre les prêts à long terme destinés aux grandes infrastructures, le Groupe BEI mobilise des investissements privés en faveur d’entreprises et de projets innovants à haut risque, en jouant un rôle croissant sur les marchés européens des prêts d’amorçage-investissement, du capital-risque, des garanties et de la titrisation.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact de partenariats internationaux mutuellement bénéfiques et du financement du développement, et un partenaire clé de l’Équipe Europe et de la stratégie « Global Gateway ». BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Partenaire du pays depuis 1979, la BEI a mobilisé plus de 12 milliards d’euros pour des projets porteurs de transformations contribuant au développement durable du Royaume du Maroc. Ses financements sont axés sur les infrastructures essentielles, notamment l’eau et l’assainissement, l’énergie, les transports, l’éducation et la santé, ainsi que sur le soutien au secteur privé.

Les services de média pourront trouver ici des photos des membres de la direction et du siège du Groupe BEI, ses logos ainsi que des vidéos B-roll.

Pour plus d’informations sur les activités de la BEI au Maroc : www.eib.org/en/projects/country/morocco