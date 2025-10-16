Italie : la BEI soutient Gruppo CAP avec un prêt de 100 millions d’euros destiné à moderniser les infrastructures hydriques et d’assainissement à Milan et dans plusieurs provinces lombardes

EIB

Le financement de la BEI soutient le plan d’investissement 2025-2030 de Gruppo CAP pour le secteur intégré de l’eau en Lombardie.

Les travaux renforceront la fiabilité, la résilience et la qualité des services liés à l’eau et à l’assainissement, au profit de plus de 2,4 millions de personnes.

Le projet contribuera à la durabilité environnementale et à la sécurité des infrastructures, tout en promouvant l’efficacité ainsi que l’innovation numérique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Gruppo CAP ont signé une nouvelle convention de financement de 100 millions d’euros à l’appui du plan d’investissement de l’entreprise pour la période 2025-2030. L’accord a été annoncé par Jean-Christophe Laloux, directeur général et chef des opérations de prêt et de conseil dans l’UE à la BEI, et par Yuri Santagostino, président de Gruppo CAP.

L’accord vise à accompagner la modernisation des infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement à Milan et dans plusieurs provinces lombardes. Plus de 2,4 millions d’habitants répartis dans 154 communes en bénéficieront.

En particulier, les ressources mises à disposition par la BEI contribueront à renforcer la fiabilité et la résilience du réseau d’approvisionnement en eau, à réduire le risque d’inondation lié à la surcharge des systèmes d’égouts, à améliorer la qualité et l’efficacité des services de collecte et de traitement des eaux usées, ainsi qu’à mettre au point des solutions numériques pour optimiser la gestion du service intégré de l’eau.

« Investir dans les infrastructures liées à l’eau signifie investir dans la qualité de vie des citoyens. Grâce à ce financement, la BEI contribue à doter les communautés de la métropole de Milan et d’une grande partie de la Lombardie d’un service plus sûr, plus fiable et plus durable », a déclaré Jean-Christophe Laloux, directeur général et chef des opérations de prêt et de conseil dans l’UE à la BEI.

« Ce financement renforce notre capacité à planifier et à mettre en œuvre des investissements stratégiques à grande échelle. Il aura une incidence directe sur l’économie locale et la qualité des services. La confiance que la BEI nous accorde confirme la solidité de notre modèle industriel et nous permet d’accélérer la modernisation des infrastructures d’approvisionnement en eau, générant ainsi de la valeur pour les citoyens et pour le système régional lombard », a déclaré Yuri Santagostino, président de Gruppo CAP.

L’Italie, première bénéficiaire des ressources de la BEI consacrées au secteur de l’eau

Avec plus de 1 770 projets et plus de 86 milliards d’euros de financements accordés depuis 1958, la BEI est l’un des plus grands bailleurs de fonds du secteur de l’eau dans le monde. Au cours des dix dernières années, l’Italie a notamment été la principale bénéficiaire des ressources de la Banque consacrées au secteur de l’eau, avec des opérations représentant un financement total de 4,3 milliards d’euros. Le prêt accordé à CAP Holding s’ajoute à ceux annoncés en 2025 et dont les bénéficiaires sont BrianzAcque (45 millions d’euros) ; Acqua Novara.VCO (150 millions d’euros) ; Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A (30 millions d’euros) et ACEA (90 millions d’euros).

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, elle appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE, en soutenant l’action climatique et la protection de l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros en faveur de plus de 900 projets, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En ce qui concerne l’Italie, le Groupe BEI a signé 99 opérations en 2024 pour un montant total de 10,98 milliards d’euros, ce qui a permis de mobiliser près de 37 milliards d’euros d’investissements dans l’économie réelle. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme il s’y est engagé dans sa Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la promotion d’un environnement plus sain. En soutenant l’intégration des marchés et les investissements, le concours financier du Groupe en 2024 a contribué à mobiliser plus de 100 milliards d’euros d’investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe, auxquels se sont ajoutés 110 milliards d’euros supplémentaires en faveur des jeunes pousses et des entreprises en expansion européennes. En outre, environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme essentiels qui mobilisent d’importants fonds publics et privés à l’appui d’une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés en faveur des priorités stratégiques de l’Union, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU regroupe l’ensemble des outils financiers de l’UE précédemment disponibles afin de soutenir l’investissement dans l’Union européenne en rendant le financement de projets plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme est composé de trois volets : le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires qui en assurent la mise en œuvre et qui investissent dans des projets grâce à une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. La totalité de la garantie budgétaire servira à soutenir les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmentant leur capacité de prise de risque et mobilisant ainsi au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Gruppo CAP

Gruppo CAP est l’entreprise publique qui assure la gestion du service intégré de l’eau de la communauté urbaine de Milan. Elle joue un rôle clé dans le développement et l’innovation des infrastructures hydriques en Lombardie. Grâce à un système de participations, des partenariats d’entreprises et des coentreprises, Gruppo CAP intervient également dans les secteurs du traitement des déchets, de la bioénergie, de l’énergie verte et de l’économie circulaire. Véritable acteur des services publics durables, le groupe se développe sur des marchés complémentaires à celui de l’eau et essentiels pour le développement durable de la planète. Il contribue à orienter ces marchés vers des modèles responsables et circulaires. De par sa taille et ses actifs, Gruppo CAP figure parmi les plus importantes sociétés publiques italiennes dédiées à un seul type de services. Le groupe comprend les entités suivantes : CAP Evolution, spécialisée dans le traitement des déchets et la production d’énergie verte ; ZeroC, active dans le traitement des déchets et l’économie circulaire ; Neutalia, société à mission qui gère l’usine de valorisation énergétique des déchets à Busto Arsizio ; et Pavia Acque, opérateur du service intégré de l’eau dans la province de Pavie. Le groupe collabore également avec Alfa, gestionnaire des services de l’eau dans la province de Varèse, ainsi qu’avec Water Alliance, premier réseau d’entreprises publiques du secteur de l’eau en Lombardie.