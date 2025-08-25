France : la BEI soutient massivement le Plan Ecoles de Marseille

EIB

Deux prêts d’un montant global de 425 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement permettront de financer la modernisation des 477 écoles primaires de la cité phocéenne, par le biais d’un important chantier de rénovation / reconstruction s’étalant sur près de 7 ans.

C’est ainsi plus du quart de la population scolaire marseillaise, soit environ 30.000 élèves, qui bénéficiera de meilleures conditions d’apprentissage et d’enseignement.

Les bâtiments scolaires rénovés ou reconstruits auront aussi une meilleure empreinte carbone.

Le projet s’inscrit dans le cadre du programme national « Marseille en Grand » visant à moderniser en profondeur la 2e ville de France.

La Banque européenne d’investissement (BEI) s’engage fortement pour le renouveau des écoles de Marseille en signant avec les autorités publiques deux accords de financement pour un montant global de 425 millions d’euros, soit environ la moitié des besoins de financement nécessaires.

Un premier prêt de 340 millions d’euros a été octroyé à la Société Publique des Ecoles Marseillaises (la « SPEM »), une société publique locale d’aménagement d’intérêt national détenue à 50% par la ville de Marseille et à 50% par l’Etat français, créée dans le cadre du programme « Marseille en Grand » annoncé en septembre 2021 par le Président de la République française et prévoyant un total de 5 milliards d’euros d’investissements en faveur la cité phocéenne.

La « SPEM » a principalement pour mission la maîtrise d’ouvrage des opérations de rénovations lourdes de 188 écoles. L’Etat se portant garant de ce prêt, les conditions financières qui l’accompagnent s’avèrent particulièrement favorables. La BEI permet également à la SPEM de bénéficier de prestations de conseils financées sous le programme européen Invest EU et destinées notamment à identifier les subventions susceptibles de compléter ce financement de la BEI.

Un deuxième prêt de 85 millions d’euros a été octroyé à la Ville de Marseille, qui assure la maîtrise d’ouvrage des opérations de réhabilitations de 289 écoles.

Le « Plan Ecoles » de la Ville de Marseille consiste en un vaste programme de rénovation et de réhabilitation des écoles primaires marseillaises et s’inscrit dans le cadre du programme « Marseille en Grand ».

Il est estimé que le renouveau des bâtiments et des infrastructures du Plan Ecoles bénéficiera à environ 30.000 élèves des écoles primaires, soit un quart des jeunes scolarisés dans des établissements scolaires publics de Marseille. En termes de volume, ce sont plus de 129.000 m2 de surface scolaire qui seront rénovés ou reconstruits afin d’accroitre la capacité des écoles, de mieux répartir les effectifs entre les établissements et d’améliorer les bâtiments en termes de performance énergétique, de sécurité et de fonctionnement.

Les contrats de financement ont été signés aujourd’hui à Marseille par Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement et responsable des opérations en France, Benoit Payan le maire de Marseille, et le préfet de région Georges-François Leclerc, en présence des élus locaux et du représentant de la Commission européenne à Marseille. Les participants ont été ensuite invités à visiter l’école primaire Saint-Louis Campagne-Lévêque (15e arrondissement), dont les bâtiments seront rénovés par la ville dans le cadre d’un large périmètre de rénovation urbaine.

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à améliorer les écoles de Marseille au bénéfice des plus jeunes. Des établissements scolaires plus modernes, mieux équipés pour un apprentissage et un enseignement plus efficaces, et aussi plus sobres en matière de consommation d’énergie, sont un vrai atout pour une grande ville dynamique comme Marseille. C’est le premier financement direct de la BEI à la ville de Marseille et c’est un investissement résolument tourné vers l’avenir. »

Benoît Payan, maire de Marseille :« Pendant trop longtemps, les écoles de Marseille ont été abandonnées. Aujourd’hui, nous posons les bases d’une transformation en profondeur, pour nos enfants, nos enseignants, nos familles. Pour réaliser ce chantier d’ampleur inédite, nous agissons avec l’état, avec la Banque européenne d’investissement, pour se donner les moyens de réparer des décennies de retard et de construire une école publique digne, moderne, écologique. C’est un chantier historique qui touche au cœur de notre projet pour Marseille : l’égalité des chances, dès le plus jeune âge. L’éducation est notre priorité, et elle mérite des bâtiments à la hauteur des ambitions de toute une ville. »

Nicolas Andreatta, directeur de la Société Publique des Ecoles Marseillaises (SPEM) : « Grâce au financement performant de la Banque Européenne d’Investissement, la Société Publique des Ecoles Marseillaises va pouvoir contribuer à l’ambitieux programme de transformation de la Ville de Marseille pour son parc scolaire. En rénovant et modernisant près de 200 établissements au cours des 10 prochaines années, nous allons offrir aux communautés éducatives des infrastructures de qualité : des bâtiments sobres et confortables, des cours végétalisées, des espaces sûrs et accueillants. Nous sommes fiers de bâtir des écoles modernes, ouvertes et intégrées dans leur quartier, où les prochaines générations de Marseillaises et Marseillais pourront grandir, apprendre et s’épanouir. »

Georges-François Leclerc, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône : « L’État se félicite de ce prêt de la Banque Européenne d'Investissement à la Société Publique des Écoles Marseillaises mobilisant la garantie de l’État. Dans le cadre de « Marseille en Grand », plan exceptionnel voulu par le président de la République, ce sont 650 millions d’euros de garantie de l’État qui sont accordés à la SPEM, en complément de 400 millions d'euros de subventions. Un plan qui œuvre notamment pour garantir à toute la jeunesse marseillaise les conditions de la réussite scolaire, au sein de l'école républicaine, un des piliers de notre République. »

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En France, le Groupe BEI a signé plus d’une centaine d’opérations en 2024 pour un montant total de 12,6 milliards d’euros. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI (69% en France) soutiennent des projets contribuant à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets.