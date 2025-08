BEI Monde prête plus de 244 millions d’euros à la Moldavie à l’appui d’infrastructures énergétiques et hospitalières

EIB

La Moldavie obtient deux prêts, d’un montant total de plus de 244 millions d’euros, auprès de BEI Monde pour financer un réseau de chauffage dans la capitale Chisinau et un nouvel hôpital à Cahul, dans le sud du pays.

Deux lignes de crédit : 143,5 millions d’euros pour la modernisation du réseau de chauffage urbain de Chisinau et 101 millions d’euros pour la construction d’un centre médical pour les habitants de Cahul et des villes voisines.

Ce double financement met en évidence le soutien européen à la Moldavie alors que ce pays est en voie d’adhésion à l’UE.

BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement spécialisée dans le développement, prête à la Moldavie plus de 244 millions d’euros pour appuyer des améliorations prévues dans les secteurs de l’énergie et des soins de santé moldaves. BEI Monde accorde un prêt de 143,5 millions d’euros pour moderniser le chauffage urbain à Chisinau et un prêt de 101 millions d’euros pour la construction d’un hôpital à Cahul, dans le sud du pays.

Termoelectrica SA, la plus grande entreprise de chauffage de Moldavie, mettra en œuvre le projet de chauffage urbain, qui prévoit le remplacement des systèmes verticaux obsolètes dans les immeubles d’habitation par des canalisations horizontales, l’installation de sous-stations individuelles et l’amélioration des réseaux de distribution des bâtiments. Ces travaux devraient permettre de réduire la consommation d’énergie de 25 %, d’alléger les factures de chauffage et de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de 7 % au cours des 20 prochaines années.

Le ministère moldave de la santé supervise la construction de l’hôpital prévu à Cahul, dans le sud de la Moldavie. Cet hôpital desservira environ 300 000 personnes à Cahul et dans les villes moldaves voisines, notamment Comrat, Leova, Ceadîr-Lunga, Taraclia, Cantemir et Vulcănești.

« Nous contribuons à améliorer la vie quotidienne de l’ensemble de la population moldave, grâce au renforcement des soins de santé dans le sud du pays et à un système de chauffage plus efficace dans la capitale », a déclaré Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI. « Nous soutenons les priorités de la Moldavie. Nous renforçons les services publics en les alignant sur les normes de l’Union européenne et nous améliorons les infrastructures énergétiques afin de réduire la dépendance de la Moldavie à l’égard de la Russie. »

Ces financements de BEI Monde mettent en évidence le soutien européen au développement des infrastructures en Moldavie alors que ce pays est en voie d’adhésion à l’UE.

Les travaux relatifs au chauffage urbain à Chisinau, qui compte quelque 750 000 habitants, devraient être achevés dans sept ans. Ils permettront également de réduire les frais de chauffage pour les clients, d’améliorer l’accès à l’eau chaude dans les habitations raccordées au réseau ainsi que de diminuer la pollution et les émissions.

« Ce projet est un investissement stratégique qui contribuera à améliorer la qualité de vie d’environ 300 000 ménages de la ville. Grâce à l’installation de 2 510 sous-stations de chauffage et à la transition de 1 665 immeubles à appartements vers un système de distribution horizontal moderne, nous veillerons à ce que chaque résident bénéficie d’un meilleur contrôle sur la consommation d’énergie de son habitation et d’une efficacité énergétique accrue de celle-ci avec, à la clé, des factures moins élevées », a souligné Dorin Junghietu, ministre moldave de l’énergie. « Par cet effort conjoint, nous adressons un message clair : regarder vers l’avenir signifie effectuer des investissements judicieux, veiller à la qualité de vie des citoyens et citoyennes, et assumer notre responsabilité envers l’environnement. »

L’hôpital de Cahul devrait être construit d’ici à 2030.

« La signature de cet accord de financement avec la Banque européenne d’investissement marque une étape importante pour notre système de santé », a indiqué Ala Nemerenco, ministre moldave de la santé. « C’est la première fois que deux hôpitaux régionaux entièrement neufs seront construits en Moldavie, l’un à Cahul et l’autre à Bălți, dans le respect des normes européennes les plus élevées. L’hôpital régional de Cahul offrira un véritable accès à des services médicaux modernes et très performants à plus de 300 000 habitants du sud du pays. Il s’agit d’une étape concrète vers l’équité en matière de soins de santé et d’un engagement ferme du ministère de la santé à mettre en place un système durable proche de la population. »

Les deux prêts de BEI Monde sont complétés par des financements provenant d’autres sources.

Le projet de chauffage urbain est cofinancé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ainsi que par des subventions de l’UE et d’un fonds à donateurs multiples, à savoir le Partenariat pour la promotion de l’efficacité énergétique et de l’environnement en Europe orientale (E5P). Le projet hospitalier bénéficie d’une assistance technique sous la forme de contributions émanant de l’UE, du Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO) géré par la BEI, de l’institution financière suédoise Swedfund et du programme de conseil « EU for Ukraine » de la BEI.

« Il est grand temps de réduire le gaspillage énergétique en Moldavie grâce à de tels projets, non seulement en raison des économies qui seront réalisées, mais aussi pour votre qualité de vie et votre avenir », a déclaré Jānis Mažeiks, ambassadeur de l’UE en République de Moldavie. « Derrière chaque euro investi se trouvent une famille moldave dont la vie s’améliore, des habitations mieux chauffées, des soins de santé plus fiables et un véritable espoir pour l’avenir. Ces investissements vont au-delà des infrastructures ; ils apportent de la dignité, de la sécurité et des perspectives dans la vie quotidienne de la population. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs stratégiques de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle a pour ambition de soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. BEI Monde œuvre pour un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

BEI Monde et la Moldavie – Depuis que la BEI a entamé ses opérations en Moldavie en 2007, le total de ses financements dans le pays avoisine 1,75 milliard d’euros à l’appui de plus de 30 projets. Ces financements soutiennent les objectifs stratégiques de l’Union européenne dans des secteurs clés, à savoir la sécurité et l’efficacité énergétiques, les transports, les soins de santé, l’agriculture, le développement du secteur privé et la foresterie. Grâce à ses investissements stratégiques, notamment au titre du plan européen de croissance pour la Moldavie, la BEI – en tant que bras financier de l’UE – continue de soutenir le développement de la Moldavie sur la voie de son intégration dans l’Union.