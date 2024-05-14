Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Moldova and the EIB

The EIB has worked with Moldova since 2008.

The Bank operates in Moldova in line with the European Neighbourhood Policy (ENP), the Eastern Partnership (EaP) and other EU bilateral agreements.

Following the decision by the European Council on 23 June 2022, Moldova has been granted the status of candidate country for EU membership.

The Bank provides financing to key sectors, including small businesses, transport and the management of water and energy. The EIB has helped Moldova diversify its energy sources by supporting projects such as the Ungheni-Chisinau gas interconnection. In 2019, we provided a €25 million loan to finance projects that are part of the country’s Waste Management Strategy.

We are collaborating with Moldova to expand and upgrade the Trans-European Transport Network (TEN-T). Improved connections among the EaP countries and with the EU will contribute to meeting EU climate change goals and to safer journeys.

Climate action is a central part of EIB financing and energy efficiency is a high priority. In partnership with Moldova and the European Commission, we support the thermal rehabilitation of public and residential buildings.

Our projects foster the local and regional economy, as well as the development of the private sector and small and medium-sized enterprises (SMEs). The EIB supports SMEs and mid-caps in Moldova through a number of private sector banks. We also work with the government in the agro-industry sector, in particular in the fruit and wine value chain, helping Moldovan companies succeed internationally.

At a glance

The EIB provides finance and expertise for sound and sustainable investment projects in Moldova.

2007

START OF OPERATIONS

33

PROJECTS FINANCED LIFETIME

1.68 Mrd €

FINANCED LIFETIME

10

LOCAL PARTNERS

EIB activity in Moldova by sector

(since start of operations)

EIB stories in Moldova

Individual stories speak louder than figures and charts. Discover how our work improves the quality of life in Moldova and beyond

  •
    14 May 2024

    Partenariats de BEI Monde avec des donateurs

    Lancez la vidéo et partez à la découverte de nos projets dans le monde, guidés par nos fonds fiduciaires financés par des donateurs. En unissant nos forces, nous avons une incidence concrète. BEI Monde prend soin des personnes et de la planète grâce à ses partenariats avec des donateurs.

    Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures Aménagement urbain Commission européenne PME Solidarity with Ukraine Transports Initiative « EU for Ukraine » Santé et sciences de la vie Partenariats Gestion de l'eau et des eaux usées Diversité et égalité hommes-femmes Migrations Fonds fiduciaire d'assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO) Mandats et partenariats Équateur Ukraine Sénégal Mozambique Arménie Serbie Moldavie Voisinage oriental Amérique latine et Caraïbes Afrique subsaharienne Pays de l'élargissement Balkans occidentaux Transformation numérique et innovation technologique Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie
  • 25 May 2023

    Des liaisons routières avec l’Ukraine

    Les routes défoncées de Moldavie, que le pays modernise, représentent un lien essentiel pour évacuer les céréales d’Ukraine et y introduire l’aide humanitaire.

    Infrastructures Transports Moldavie Voisinage oriental Pays de l'élargissement Agriculture et bioéconomie Infrastructures sociales
  • 25 May 2022

    Ecaterina – En Moldavie, l’agriculture fait pousser l’espoir

    Voici Ecaterina, une agricultrice moldave. Grâce au soutien de la BEI dans le cadre du projet « Fruit Garden of Moldova », Ecaterina a planté un vignoble sur 21 hectares et créé huit emplois permanents dans son exploitation.

    Commission européenne PME DCFTA East Partenariats Mandats et partenariats Moldavie Voisinage oriental Pays de l'élargissement Agriculture et bioéconomie Développement - international
  • 23 May 2022

    Anna – En Moldavie, l’agriculture fait pousser l’espoir

    Anna est viticultrice en Moldavie. Elle est propriétaire de 3 hectares de vignes. Grâce au soutien apporté par la BEI dans le cadre du projet « Fruit Garden of Moldova », Anna a pu trouver un financement et ainsi moderniser son exploitation au moyen d’un système de pergola pour les vignes. La BEI soutient les PME en Moldavie depuis 2008 en mettant à disposition des financements et son savoir-faire pour des opérations d’investissement solides et durables dans les pays du voisinage oriental. ---------------------------------

    Commission européenne PME DCFTA East Partenariats Mandats et partenariats Moldavie Voisinage oriental Pays de l'élargissement Agriculture et bioéconomie Développement - international
  • 19 May 2022

    Igor – En Moldavie, l’agriculture fait pousser l’espoir

    Igor est un agriculteur moldave. Grâce au soutien apporté par la BEI dans le cadre du projet « Fruit Garden of Moldova », Igor a pu engager davantage de personnes dans sa ferme et lancer une nouvelle gamme de produits, tels que des jus naturels, du lait végétalien et des fruits secs. Avec ce soutien, Igor est optimiste par rapport à l’avenir, personnellement et pour son exploitation.

    Commission européenne PME DCFTA East Partenariats Résilience économique Économie Migrations Mandats et partenariats Moldavie Voisinage oriental Pays de l'élargissement Développement - international
  • 4 June 2021

    Des compétences, des connaissances, des outils au service de notre plus grande ressource

    Le partage des connaissances peut aider à résoudre la crise mondiale de l’eau et à améliorer le quotidien de milliards de personnes

    Eau Gestion de l'eau et des eaux usées Moldavie Tanzanie Voisinage oriental Afrique subsaharienne Pays de l'élargissement Développement - international Climat et environnement
  • 13 January 2021

    Les fruits de la coopération

    Des producteurs moldaves cultivent des légumes destinés aux consommateurs nationaux et étrangers et gèrent l’impact de la sécheresse et du COVID-19 avec le soutien d’un programme de l’UE en faveur de l’agriculture

    Commission européenne PME DCFTA East Partenariats Alimentation et développement rural Mandats et partenariats Moldavie Voisinage oriental Pays de l'élargissement Agriculture et bioéconomie Développement - international
  • 18 June 2020

    Agir ensemble en faveur de la résilience dans le Partenariat oriental

    Face à la pandémie de COVID-19, le Groupe BEI, avec l’aide de ses partenaires de l’UE, renforce son soutien dans des domaines tels que la santé, la transition numérique, les PME et l’action pour le climat dans six pays du Partenariat oriental (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, République de Moldavie et Ukraine). L’UE renforce la résilience pour un Partenariat oriental qui profite à tous !

    Cybersécurité Santé et sciences de la vie Numérique et télécoms Biélorussie Azerbaïdjan Ukraine Géorgie Arménie Moldavie Voisinage oriental Pays de l'élargissement Transformation numérique et innovation technologique Sécurité et défence Climat et environnement Infrastructures sociales
  • 11 June 2020

    COVID-19 : soutien aux soins de santé publics en Méditerranée et en Europe centrale et orientale

    Alongside its partners, the European Investment Bank continues to respond to the COVID-19 medical emergency by providing €670 million for 7 countries neighbouring the European Union (Belarus, Egypt, Jordan, Moldova, Morocco, Tunisia and Uzbekistan) for healthcare infrastructure and equipment to fight the current pandemic.

    Santé et sciences de la vie Covid-19 Ouzbekistan Biélorussie Jordanie Tunisie Maroc Égypte Moldavie Asie et Pacifique Voisinage oriental Voisinage méridional Pays de l'élargissement Développement - international Infrastructures sociales
  • 28 November 2017

    L’Ukraine et ses voisins en route vers la sécurité routière

    L’année dernière, 5 958 accidents, 47 décès et environ un millier de blessés ont été enregistrés sur les routes de Lviv. Ces chiffres sont encore plus élevés dans le reste de l’Ukraine. Les projets de la Banque européenne d’investissement liés à la sécurité des routes en Europe de l’Est bénéficieront à 3,3 millions d’usagers.

    Infrastructures Transports Sécurité routière Routes Biélorussie Azerbaïdjan Ukraine Géorgie Arménie Moldavie Voisinage oriental Pays de l'élargissement Infrastructure Infrastructures sociales

Get EIB support in Moldova

We can provide you with various type of financing to implement projects that promote growth and jobs in your country. Through our operations we promote sustainable development, peace and stability around the world. Get an overview here for the EIB Group product range.

Do you need a loan to finance your project?

If you are a public authority and need a loan over EUR 25m
Contact our local office 

If you need a loan below EUR 25m
Contact our local partners

Do you have a question?

For enquiries regarding the financing facilities, activity, organisation and objectives of the EIB.
Contact the Information Desk

Tel.  +352 4379-22000
Frequently asked questions

Are you a journalist?

Contact our press officer

Press office
Tel.  +352 4379-21000
press@eib.org
www.eib.org/press

