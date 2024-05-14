Moldova and the EIB

The EIB has worked with Moldova since 2008.
The Bank operates in Moldova in line with the European Neighbourhood Policy (ENP), the Eastern Partnership (EaP) and other EU bilateral agreements.
Following the decision by the European Council on 23 June 2022, Moldova has been granted the status of candidate country for EU membership.
The Bank provides financing to key sectors, including small businesses, transport and the management of water and energy. The EIB has helped Moldova diversify its energy sources by supporting projects such as the Ungheni-Chisinau gas interconnection. In 2019, we provided a €25 million loan to finance projects that are part of the country’s Waste Management Strategy.
We are collaborating with Moldova to expand and upgrade the Trans-European Transport Network (TEN-T). Improved connections among the EaP countries and with the EU will contribute to meeting EU climate change goals and to safer journeys.
Climate action is a central part of EIB financing and energy efficiency is a high priority. In partnership with Moldova and the European Commission, we support the thermal rehabilitation of public and residential buildings.
Our projects foster the local and regional economy, as well as the development of the private sector and small and medium-sized enterprises (SMEs). The EIB supports SMEs and mid-caps in Moldova through a number of private sector banks. We also work with the government in the agro-industry sector, in particular in the fruit and wine value chain, helping Moldovan companies succeed internationally.
The EIB provides finance and expertise for sound and sustainable investment projects in Moldova.
2007
1.68 Mrd €
EIB stories in Moldova
Individual stories speak louder than figures and charts. Discover how our work improves the quality of life in Moldova and beyond
-
Partenariats de BEI Monde avec des donateurs
Lancez la vidéo et partez à la découverte de nos projets dans le monde, guidés par nos fonds fiduciaires financés par des donateurs. En unissant nos forces, nous avons une incidence concrète. BEI Monde prend soin des personnes et de la planète grâce à ses partenariats avec des donateurs.
-
Des liaisons routières avec l’Ukraine
Les routes défoncées de Moldavie, que le pays modernise, représentent un lien essentiel pour évacuer les céréales d’Ukraine et y introduire l’aide humanitaire.
-
Ecaterina – En Moldavie, l’agriculture fait pousser l’espoir
Voici Ecaterina, une agricultrice moldave. Grâce au soutien de la BEI dans le cadre du projet « Fruit Garden of Moldova », Ecaterina a planté un vignoble sur 21 hectares et créé huit emplois permanents dans son exploitation.
-
Anna – En Moldavie, l’agriculture fait pousser l’espoir
Anna est viticultrice en Moldavie. Elle est propriétaire de 3 hectares de vignes. Grâce au soutien apporté par la BEI dans le cadre du projet « Fruit Garden of Moldova », Anna a pu trouver un financement et ainsi moderniser son exploitation au moyen d’un système de pergola pour les vignes. La BEI soutient les PME en Moldavie depuis 2008 en mettant à disposition des financements et son savoir-faire pour des opérations d’investissement solides et durables dans les pays du voisinage oriental. ---------------------------------
-
Igor – En Moldavie, l’agriculture fait pousser l’espoir
Igor est un agriculteur moldave. Grâce au soutien apporté par la BEI dans le cadre du projet « Fruit Garden of Moldova », Igor a pu engager davantage de personnes dans sa ferme et lancer une nouvelle gamme de produits, tels que des jus naturels, du lait végétalien et des fruits secs. Avec ce soutien, Igor est optimiste par rapport à l’avenir, personnellement et pour son exploitation.
-
Des compétences, des connaissances, des outils au service de notre plus grande ressource
Le partage des connaissances peut aider à résoudre la crise mondiale de l’eau et à améliorer le quotidien de milliards de personnes
-
Les fruits de la coopération
Des producteurs moldaves cultivent des légumes destinés aux consommateurs nationaux et étrangers et gèrent l’impact de la sécheresse et du COVID-19 avec le soutien d’un programme de l’UE en faveur de l’agriculture
-
Agir ensemble en faveur de la résilience dans le Partenariat oriental
Face à la pandémie de COVID-19, le Groupe BEI, avec l’aide de ses partenaires de l’UE, renforce son soutien dans des domaines tels que la santé, la transition numérique, les PME et l’action pour le climat dans six pays du Partenariat oriental (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, République de Moldavie et Ukraine). L’UE renforce la résilience pour un Partenariat oriental qui profite à tous !
-
COVID-19 : soutien aux soins de santé publics en Méditerranée et en Europe centrale et orientale
Alongside its partners, the European Investment Bank continues to respond to the COVID-19 medical emergency by providing €670 million for 7 countries neighbouring the European Union (Belarus, Egypt, Jordan, Moldova, Morocco, Tunisia and Uzbekistan) for healthcare infrastructure and equipment to fight the current pandemic.
-
L’Ukraine et ses voisins en route vers la sécurité routière
L’année dernière, 5 958 accidents, 47 décès et environ un millier de blessés ont été enregistrés sur les routes de Lviv. Ces chiffres sont encore plus élevés dans le reste de l’Ukraine. Les projets de la Banque européenne d’investissement liés à la sécurité des routes en Europe de l’Est bénéficieront à 3,3 millions d’usagers.
