Italie : la BEI alloue 150 millions d’euros pour soutenir l’innovation d’Alfasigma dans les domaines des maladies rares et des soins spécialisés

Alfasigma

Le financement de la BEI appuiera les investissements d’Alfasigma dans la recherche-développement sur la période de trois ans 2025-2027

Les ressources mises à disposition contribueront au développement et à la commercialisation de nouveaux médicaments dans les principaux domaines thérapeutiques d’Alfasigma.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt de 150 millions d’euros avec Alfasigma, une société pharmaceutique internationale fondée en Italie et dont les produits sont proposés sur plus de 100 marchés dans le monde.

L’accord annoncé ce jour par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et par Tatiana Simonelli, directrice financière d’Alfasigma, favorisera le développement de thérapies innovantes dans les domaines des maladies rares et des soins spécialisés. Le financement de la BEI a pour objectif de soutenir les activités de recherche-développement d’Alfasigma durant la période 2025-2027, concernant principalement de nouveaux traitements en gastroentérologie, hépatologie, médecine vasculaire et rhumatologie.

L’accord contribuera en outre à accélérer la transformation des progrès scientifiques en solutions concrètes permettant de répondre aux besoins réels des patients, avec pour objectif d’obtenir des résultats à fort impact pour la santé.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la BEI visant à appuyer la compétitivité et l’innovation dans le secteur européen de la santé, ainsi que la création d’emplois hautement qualifiés.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Grâce à ce financement, la BEI confirme son engagement à promouvoir l’innovation scientifique et à soutenir la recherche biopharmaceutique européenne. Investir dans la recherche-développement et l’innovation est essentiel pour renforcer la compétitivité industrielle de l’Europe et offrir de nouvelles solutions thérapeutiques à ceux qui n’ont pas d’autre solution aujourd’hui. »

Tatiana Simonelli, directrice financière d’Alfasigma : « Nous remercions la BEI pour cet accord qui nous aidera à accélérer notre ambitieuse stratégie de croissance, en particulier en élargissant notre présence sur le segment des maladies rares et des soins spécialisés, pour répondre aux besoins non satisfaits des patients et des communautés que nous desservons. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, elle appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE, en soutenant l’action climatique et la protection de l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros en faveur de plus de 900 projets, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En ce qui concerne l’Italie, le Groupe BEI a signé 99 opérations en 2024 pour un montant total de 10,98 milliards d’euros, ce qui a permis de mobiliser près de 37 milliards d’euros d’investissements dans l’économie réelle. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme il s’y est engagé dans sa Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la promotion d’un environnement plus sain. En soutenant l’intégration des marchés et les investissements, le concours financier du Groupe en 2024 a contribué à mobiliser plus de 100 milliards d’euros d’investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe, auxquels se sont ajoutés 110 milliards d’euros supplémentaires en faveur des jeunes pousses et des entreprises en expansion européennes. En outre, environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Alfasigma est une société pharmaceutique d’envergure mondiale fondée il y a plus de 75 ans en Italie, où elle a son siège social (à Bologne et à Milan). Le groupe est présent sur plus de 100 marchés en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Afrique. Il est implanté dans de nombreux pays, notamment en Italie, aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, au Mexique et en Chine ; il possède des sites de production en Italie (à Pomezia, dans la province de Rome, à Alanno, dans la province de Pescara, à Sermoneta, dans la province de Latina, et à Trezzano Rosa, dans la province de Milan), en Espagne (à Tortosa, dans la comarque du Baix Ebre) et aux États-Unis (Shreveport, Louisiane) et des laboratoires de recherche et développement en Italie (à Pomezia et à Bergame). Alfasigma emploie environ 4 000 personnes actives dans la recherche-développement, la fabrication et la distribution de médicaments, ce qui contribue à sa mission qui consiste à améliorer la santé et la qualité de vie des patients, des soignants et des professionnels de la santé. L’entreprise se concentre sur trois domaines thérapeutiques principaux : la gastroentérologie, la médecine vasculaire et la rhumatologie. Son portefeuille va des spécialités sur ordonnance aux médicaments contre les maladies rares en passant par les produits d’automédication, dont les compléments alimentaires.