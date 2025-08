Suède : la BEI aide l’Europe à lutter contre la pollution plastique : l’entreprise suédoise innovante PulPac reçoit un prêt de 20 millions d’euros

Unsplash

Le prêt permettra à PulPac de promouvoir des solutions de substitution aux plastiques à usage unique.

Le financement vise à appuyer l’expansion à l’international de la technologie de production à base de fibres mise au point par l’entreprise.

L’opération soutient les objectifs écologiques de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 20 millions d’euros (environ 220 millions de couronnes suédoises) à l’entreprise suédoise d’emballages durables PulPac afin de lutter contre la pollution mondiale causée par les plastiques. Le financement de la BEI soutiendra l’expansion et la commercialisation d’une technologie utilisant la fibre, mise au point par PulPac et qui vise à remplacer les plastiques à usage unique.

PulPac, qui est basée à Göteborg, donne une nouvelle dimension à sa technologie brevetée de fabrication de fibre par moulage à sec, qui permet de produire des emballages rigides à partir de fibre de cellulose renouvelable. Cette technologie de rupture représente une amélioration décisive par rapport au moulage humide traditionnel — qui est actuellement la méthode la plus utilisée pour les emballages à base de fibres — car elle accélère la production tout en réduisant nettement l’impact environnemental.

L’entreprise se concentrera sur les applications dans les secteurs alimentaire et de la vente au détail, et notamment les couvercles de gobelets, les assiettes, les couverts, les bouteilles, les cintres et les emballages pharmaceutiques.

L’Union européenne s’emploie à réduire la pollution par les plastiques dans le contexte des efforts mondiaux visant à protéger l’environnement, et en particulier à préserver les écosystèmes marins, la faune sauvage et la santé humaine. Dans le cadre de cette initiative, l’UE a interdit la vente de dix articles en plastique à usage unique, dont les assiettes, les couverts, les pailles et les cotons-tiges, et promeut activement des solutions de substitution respectueuses de l’environnement.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « En soutenant PulPac, nous favorisons une solution innovante et évolutive qui peut faire une réelle différence dans le contexte des efforts mondiaux visant à réduire les déchets plastiques et à accélérer la transition écologique. Ce financement de la BEI en faveur de PulPac souligne l’engagement de l’UE à promouvoir les technologies de nouvelle génération qui ont un potentiel mondial. »

Structuré comme un prêt d’amorçage-investissement, une forme de financement de la croissance adapté aux entreprises innovantes, il s’inscrit dans le cadre du programme InvestEU, qui appuie la transition écologique de l’UE et les initiatives visant à stimuler l’innovation, la résilience industrielle et la croissance économique durable.

« Nous sommes honorés que la BEI nous accorde son soutien et reconnaisse la fibre moulée à sec comme un élément essentiel de la transition vers des emballages durables », a déclaré Niclas Möller, président de PulPac. « Ce partenariat constitue à la fois un jalon financier et une validation significative de notre stratégie de mise en place d’une plateforme mondiale d’octroi de licences pour des solutions de substitution au plastique reposant sur la fibre. »

L’investissement accélérera les travaux de recherche-développement de PulPac sur une période de cinq ans (2025-2029), l’accent étant mis sur la prochaine génération d’emballages pour la restauration et la vente au détail. Le projet vise à améliorer l’efficacité des matériaux, à accroître les performances des produits et à augmenter la compétitivité des coûts, tout en soutenant le déploiement mondial de la technologie «"Dry Molded Fiber » grâce au modèle commercial de PulPac fondé sur l’octroi de licences.

« La BEI a fait preuve d’une grande flexibilité dans l’adaptation d’une structure financière qui promeut l’innovation industrielle », a déclaré Roderick Sundell, directeur financier de PulPac. « Grâce à ce prêt, nous pouvons évoluer plus rapidement, élargir notre portefeuille technologique et commercialiser des emballages durables et rentables sur les marchés mondiaux. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, elle appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme il s’y est engagé dans sa Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des priorités stratégiques de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure tous les instruments financiers de l’UE disponibles pour appuyer les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

PulPac

PulPac a mis au point une technologie de moulage à sec de fibre (« Dry Molded Fiber ») qui est économe en ressources et permet de produire des emballages durables à partir de fibre de cellulose avec un impact minimal sur l’environnement. Grâce à sa technologie de pointe, que PulPac rend accessible dans le monde entier, les marques et les fabricants sont en mesure de répondre à la demande croissante du marché en matière d’emballages écologiques. En tant que cheffe de file de l’innovation dans le domaine du formage de fibre, PulPac bâtit un écosystème de partenaires industriels et de titulaires de licences, favorisant ainsi la transition vers une économie circulaire et érigeant la durabilité en norme planétaire.