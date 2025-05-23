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PULPAC DRY MOLDED FIBER PACKAGING (IEU GT2)

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 20 000 000 €
Industrie : 20 000 000 €
Date(s) de signature
13/06/2025 : 20 000 000 €
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03/06/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PULPAC DRY MOLDED FIBER PACKAGING (IEU GT2)
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Projet apparenté
TECHEU THEMATIC GREEN TRANSITION (VD DEBT) LE II

Fiche récapitulative

Date de publication
14 novembre 2024
Statut
Référence
Signé | 13/06/2025
20240423
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PULPAC DRY MOLDED FIBER PACKAGING (IEU GT2)
PULPAC AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 61 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the promoter's research, development and innovation (RDI) programme in dry moulded fibre (DMF) technology over a 5-year period (2025-2029).

The aim is to support the promoter's research, development and innovation (RDI) activities in developing its next generation of food service and retail products based on dry molded fibre (DMF) technology. PulPac seeks to improve efficiencies and support the market shift from plastics to fibre. The RDI activities will include, among others, development of expanded and enhanced standardised product portfolios, barrier and material development, blow and compression moulding, blister pack platform acceleration, as well as an innovation centre.

Additionnalité et impact

The project is in line with the InvestEU objective of research, development and innovation through corporate projects. It supports an innovative start-up that has developed a dry molded fibre technology by reducing financial constraints e.g.: information asymmetries related to the company's limited track record and high screening costs for small investments. EIB support sends a positive signal to private investors, thereby incentivizing further investments in the renewable packaging sector.

The project generates positive externalities in the form of environmental and public health benefits through reduction of the negative externalities of using fossil fuel based raw materials (i.e. plastics), replaced by the new enhanced renewable and biodegradable materials (i.e. cellulose fibres). 

EIB is providing a substantial amount of the financing to the project, which is expected to crowd in other financiers and thus help the Promoter to diversify its funding sources. The project would not have been carried out by the EIB without the InvestEU support.


Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
23 mai 2025
13 juin 2025
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PULPAC DRY MOLDED FIBER PACKAGING (IEU GT2)
Date de publication
3 Jun 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
234268012
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20240423
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
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