PULPAC DRY MOLDED FIBER PACKAGING (IEU GT2)

Fiche récapitulative
The project will finance the promoter's research, development and innovation (RDI) programme in dry moulded fibre (DMF) technology over a 5-year period (2025-2029).
The aim is to support the promoter's research, development and innovation (RDI) activities in developing its next generation of food service and retail products based on dry molded fibre (DMF) technology. PulPac seeks to improve efficiencies and support the market shift from plastics to fibre. The RDI activities will include, among others, development of expanded and enhanced standardised product portfolios, barrier and material development, blow and compression moulding, blister pack platform acceleration, as well as an innovation centre.
The project is in line with the InvestEU objective of research, development and innovation through corporate projects. It supports an innovative start-up that has developed a dry molded fibre technology by reducing financial constraints e.g.: information asymmetries related to the company's limited track record and high screening costs for small investments. EIB support sends a positive signal to private investors, thereby incentivizing further investments in the renewable packaging sector.
The project generates positive externalities in the form of environmental and public health benefits through reduction of the negative externalities of using fossil fuel based raw materials (i.e. plastics), replaced by the new enhanced renewable and biodegradable materials (i.e. cellulose fibres).
EIB is providing a substantial amount of the financing to the project, which is expected to crowd in other financiers and thus help the Promoter to diversify its funding sources. The project would not have been carried out by the EIB without the InvestEU support.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.