Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Pologne : la BEI octroie 700 millions d’euros pour l’aménagement de deux grands parcs éoliens en mer

23 mai 2025
Equinor
  • La Banque européenne d’investissement est de loin le plus grand bailleur de fonds des projets de parcs éoliens en mer Bałtyk 2 et Bałtyk 3 du norvégien Equinor et du polonais Polenergia.
  • Les deux grands parcs éoliens en mer Baltique produiront suffisamment d’énergie pour alimenter deux millions de foyers.
  • Ce troisième investissement majeur dans les énergies renouvelables en Pologne cette année souligne le rôle de premier plan joué par la banque européenne du climat en faveur de la transition énergétique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord visant à mettre à disposition 700 millions d’euros pour l’aménagement de deux grands parcs éoliens par le norvégien Equinor et le polonais Polenergia au large des côtes polonaises de la Baltique. Les parcs éoliens jumeaux Bałtyk 2 et Bałtyk 3 auront une capacité totale de 1,44 GW et devraient être pleinement opérationnels en 2028.

« Bałtyk 2 et Bałtyk 3 constituent des projets importants pour la stratégie de décarbonation de la Pologne, car ils produiront suffisamment d’électricité propre pour répondre à la demande annuelle de deux millions de foyers. La Banque européenne d’investissement a mis à disposition 350 millions d’euros pour chaque parc éolien, ce qui fait de nous le plus grand bailleur de fonds parmi la trentaine d’institutions financières engagées », a déclaré Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI. « Il s’agit du troisième investissement majeur de la BEI dans les énergies renouvelables en Pologne rien que pour cette année et, plus généralement, de notre troisième financement en faveur de l’éolien dans les eaux polonaises de la Baltique. Ces concours soulignent notre volonté de développer les énergies vertes en Pologne, un facteur déterminant pour la compétitivité économique et la sécurité. »

Implantés à une trentaine de kilomètres des villes côtières polonaises d’Ustka et de Łeba, les deux parcs éoliens posés seront composés d’une centaine d’éoliennes de 14,4 MW chacune. Les principaux fournisseurs sont des entreprises européennes. La société commune d’Equinor, acteur international de premier plan de l’éolien en mer, et de Polenergia, principal groupe énergétique privé polonais, contribuera en outre à la modernisation des régions relevant de l’objectif de cohésion de l’UE.

Informations générales

BEI
La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère. 

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En 2024, le Groupe BEI a investi en Pologne 5,7 milliards d’euros, dont près de la moitié est allée à des projets en faveur du climat et de l’environnement, et notamment de la transition énergétique.

La BEI est un partenaire de confiance pour la transition énergétique multidimensionnelle en Pologne. En début d’année, elle a apporté une contribution majeure à l’aménagement d’un autre parc éolien en mer Baltique, Baltica 2, le plus grand de ce type dans l’Union européenne à ce jour. En 2023, la BEI avait aussi financé le premier parc éolien en mer de Pologne.

InvestEU
Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Poland: EIB extends €700 million for development of two major new offshore wind farms
Poland: EIB extends €700 million for development of two major new offshore wind farms
Poland: EIB extends €700 million for development of two major new offshore wind farms
©Equinor
Télécharger original
Poland: EIB extends €700 million for development of two major new offshore wind farms
Poland: EIB extends €700 million for development of two major new offshore wind farms
Poland: EIB extends €700 million for development of two major new offshore wind farms
©Equinor
Télécharger original
Poland: EIB extends €700 million for development of two major new offshore wind farms
Poland: EIB extends €700 million for development of two major new offshore wind farms
Poland: EIB extends €700 million for development of two major new offshore wind farms
©Equinor
Télécharger original
Logo
European Commission
Logo
©European Commission
Télécharger original

Contact

Gabriela Baczyńska

Press Office

Référence

2025-217-FR

Partager

Mots-clés correspondants

  • énergie éolienne
  • climat
  • énergies renouvelables
  • InvestEU
  • efficacité énergétique
  • Le Comité de direction
  • Teresa Czerwińska
Afficher davantage Afficher moins

Plus de communiqués de presse
23 novembre 2011

Royaume-Uni : La BEI finance le plus grand parc éolien marin du monde

La BEI va accorder à Vattenfall un prêt à long terme de 150 millions de GBP pour financer le parc éolien marin de Thanet. Doté de 100 éoliennes d’une hauteur de 115 m, ce parc éolien marin d'une capacité de 300 MW est le plus grand du monde actuellement en service. La réalisation de cette installation inaugurée en septembre 2010 représente pour le Royaume-Uni une avancée importante vers la concrétisation de ses objectifs en matière d'énergie renouvelable et vers une production d’énergie à partir de sources renouvelables lui permettant de couvrir 15 % de sa consommation d’ici à 2020.

Économie circulaire Royaume-Uni Développement - international Climat et environnement Énergie
20 septembre 2023

Pologne : InvestEU – la BEI soutient à hauteur de 610 millions d’EUR l’un des plus grands parcs éoliens au monde

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de cofinancement pour la construction du premier parc éolien marin de Pologne. Le futur parc, qui sera l’un des plus vastes au monde, bénéficiera d’un prêt pouvant atteindre 610 millions d’EUR. Le projet sera réalisé par un consortium dirigé par la société LLC Baltic Power. Cet investissement emblématique contribuera à accélérer la décarbonation de la Pologne et à renforcer sa sécurité énergétique. Un montant de 350 millions d’EUR sera octroyé au titre du programme InvestEU, qui vise à mobiliser des investissements en faveur des priorités stratégiques de l’UE, notamment de la transition écologique.

InvestEU REPowerEU Le Comité de direction Teresa Czerwińska Allemagne Danemark Pologne Union européenne Cohésion sociale et territoriale Énergie
14 août 2025

Czech Republic to advance high-speed train travel with EIB advisory support

The European Investment Bank (EIB) will advise the Czech Republic’s national railway infrastructure manager, Správa železnic, on preparation and procurement of three major railway infrastructure projects as public-private partnerships (PPPs). These projects are priority domestic rail investments part of wider international corridors linking Germany, the Czech Republic, Poland, Austria and Slovakia.