Pologne : la BEI octroie 700 millions d’euros pour l’aménagement de deux grands parcs éoliens en mer

Equinor

La Banque européenne d’investissement est de loin le plus grand bailleur de fonds des projets de parcs éoliens en mer Bałtyk 2 et Bałtyk 3 du norvégien Equinor et du polonais Polenergia.

Les deux grands parcs éoliens en mer Baltique produiront suffisamment d’énergie pour alimenter deux millions de foyers.

Ce troisième investissement majeur dans les énergies renouvelables en Pologne cette année souligne le rôle de premier plan joué par la banque européenne du climat en faveur de la transition énergétique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord visant à mettre à disposition 700 millions d’euros pour l’aménagement de deux grands parcs éoliens par le norvégien Equinor et le polonais Polenergia au large des côtes polonaises de la Baltique. Les parcs éoliens jumeaux Bałtyk 2 et Bałtyk 3 auront une capacité totale de 1,44 GW et devraient être pleinement opérationnels en 2028.

« Bałtyk 2 et Bałtyk 3 constituent des projets importants pour la stratégie de décarbonation de la Pologne, car ils produiront suffisamment d’électricité propre pour répondre à la demande annuelle de deux millions de foyers. La Banque européenne d’investissement a mis à disposition 350 millions d’euros pour chaque parc éolien, ce qui fait de nous le plus grand bailleur de fonds parmi la trentaine d’institutions financières engagées », a déclaré Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI. « Il s’agit du troisième investissement majeur de la BEI dans les énergies renouvelables en Pologne rien que pour cette année et, plus généralement, de notre troisième financement en faveur de l’éolien dans les eaux polonaises de la Baltique. Ces concours soulignent notre volonté de développer les énergies vertes en Pologne, un facteur déterminant pour la compétitivité économique et la sécurité. »

Implantés à une trentaine de kilomètres des villes côtières polonaises d’Ustka et de Łeba, les deux parcs éoliens posés seront composés d’une centaine d’éoliennes de 14,4 MW chacune. Les principaux fournisseurs sont des entreprises européennes. La société commune d’Equinor, acteur international de premier plan de l’éolien en mer, et de Polenergia, principal groupe énergétique privé polonais, contribuera en outre à la modernisation des régions relevant de l’objectif de cohésion de l’UE.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En 2024, le Groupe BEI a investi en Pologne 5,7 milliards d’euros, dont près de la moitié est allée à des projets en faveur du climat et de l’environnement, et notamment de la transition énergétique.

La BEI est un partenaire de confiance pour la transition énergétique multidimensionnelle en Pologne. En début d’année, elle a apporté une contribution majeure à l’aménagement d’un autre parc éolien en mer Baltique, Baltica 2, le plus grand de ce type dans l’Union européenne à ce jour. En 2023, la BEI avait aussi financé le premier parc éolien en mer de Pologne.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.