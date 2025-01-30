Pologne : la BEI contribue à hauteur de 400 millions d’euros à la construction du plus grand parc éolien en mer de l’UE

La BEI apporte une contribution de premier plan à l’installation d’un grand parc éolien en mer Baltique.

D’une puissance de 1,5 GW, Baltica 2 est le plus grand parc éolien en mer de l’UE à ce jour.

Approbation d’un premier prêt dans le cadre d’un financement record de 1,4 milliard d’euros de la BEI pour l’expansion des activités offshore en Pologne.

Soutenus par un financement important de l’UE, les investissements stimuleront la transition énergétique de la Pologne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord avec Polska Grupa Energetyczna (PGE), la plus grande entreprise de services collectifs de Pologne, pour l’octroi d’un prêt de 400 millions d’euros qui servira à financer la conception et la construction de Baltica 2, le plus grand parc éolien en mer de l’Union européenne à ce jour. Baltica 2 délivrera une puissance de 1,5 GW grâce à une technologie innovante et sera implanté au large des côtes polonaises, dans la mer Baltique. Soutenu par un important financement européen, il est développé par PGE et le chef de file de l’éolien en mer, le danois Ørsted.

Le prêt de la BEI est la plus importante contribution au projet sur les ressources propres d’une institution financière. Il s’agit également de la première tranche d’une enveloppe de 1,4 milliard d’euros approuvée par la banque du climat de l’Union européenne pour aider PGE et Ørsted à construire deux nouveaux grands parcs éoliens dans la mer Baltique. Doté de turbines utilisant une technologie de pointe, Baltica 2 devrait être achevé dès 2027. Il comprendra 107 turbines situées à quelque 40 km au nord du littoral polonais sur la Baltique. Avec son projet jumeau Baltica 3, la puissance totale atteindra 2,5 GW, ce qui doublera le portefeuille existant de PGE dans les énergies renouvelables. Bénéficiant d’un concours non négligeable de l’UE, notamment des fonds mobilisés au titre du programme InvestEU, du plan REPowerEU et de la facilité pour la reprise et la résilience, cet investissement stratégique contribuera à la transition et à la sécurité énergétiques de la Pologne, ainsi qu’au renforcement de la coopération et de la sécurité énergétique dans la région de la mer Baltique.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « En tant que banque du climat de l’Union européenne et partenaire de premier plan de la transition énergétique multidimensionnelle en Pologne, la BEI se réjouit de soutenir le projet Baltica 2. L’investissement de 400 millions d’euros de la BEI est la plus importante contribution sur ressources propres d’une institution financière à ce projet porteur de transformation. Baltica 2 est le plus grand parc éolien en mer en cours de construction dans l’Union européenne. Il augmentera la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de la Pologne et contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il renforcera la sécurité énergétique du pays et soutiendra la compétitivité économique en exploitant des technologies innovantes. Je remercie tous les partenaires impliqués et je fais le vœu que ce projet à fort impact soit achevé rapidement et avec succès. »

Le prêt de 400 millions d’euros accordé à PGE pour Baltica 2 vient s’ajouter au financement que la BEI a déjà accordé à Ørsted à l’appui du déploiement de nouvelles installations éoliennes, notamment au large des côtes polonaises. En Pologne, la Banque a soutenu de nombreux projets de transition énergétique réalisés par PGE, notamment la modernisation du réseau électrique ferroviaire du pays. En 2023, la BEI a également cofinancé le premier projet de parc éolien en mer de la Pologne.

Informations générales

La BEI est l’institution de l’Union européenne (UE) qui met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des priorités de l’UE. La Banque, dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’UE, offre des solutions de financement et des services de conseil qui appuient la compétitivité économique, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

L’année dernière, le Groupe BEI a accordé 89 milliards d’euros de nouveaux financements, et, au total, il a soutenu 100 milliards d’euros d’investissements, un record, au bénéfice de la sécurité énergétique de l’Europe. En 2024, près de 60 % des financements ont été consentis à l’appui de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale. Le Groupe BEI, qui comprend la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement, est en bonne voie pour atteindre son objectif de mobiliser 1 000 milliards d’euros de financements en faveur du climat d’ici la fin de cette décennie.

En Pologne, plus de la moitié des 5,1 milliards d’euros octroyés par le Groupe BEI en 2023 ont été consacrés à des projets respectueux de l’environnement et du climat. La même année, le financement de la transition énergétique de la Pologne s’est élevé à 1,78 milliard d’euros. Le Groupe BEI publiera prochainement les résultats de ses activités en Pologne en 2024.