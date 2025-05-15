Espagne : l’ICF, la BEI et la CEB unissent leurs forces pour mobiliser jusqu’à 400 millions d’euros d’investissements dans les infrastructures sociales en Catalogne

EIB

L’Institut Català de Finances (ICF) a signé un prêt de 100 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI) et un prêt de 50 millions d’euros avec la Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB).

Ces prêts soutiendront des projets visant à mettre en place des maisons de soins, des centres de jour et des installations avec assistance à l’autonomie pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et d’autres groupes vulnérables dans la région.

Ces accords permettront à l’ICF de financer des organisations sociales à but non lucratif, des fondations, des administrations locales, des entreprises publiques et privées, débloquant jusqu’à 400 millions d’euros d’investissements à l’appui de projets d’infrastructures sociales.

Le prêt de la BEI bénéficie du soutien d’InvestEU, un programme phare de l’UE qui vise à mobiliser des investissements publics et privés à l’appui des objectifs stratégiques de l’UE.

L’Institut Català de Finances (ICF), la banque publique de développement de la Catalogne, a signé un prêt de 100 millions d’euros avec la BEI pour promouvoir la construction et la rénovation d’infrastructures sociales de cette communauté autonome d’Espagne. Il s’agit de la première tranche d’un prêt approuvé pour un montant total de 150 millions d’euros. L’ICF a également signé aux mêmes fins un prêt de 50 millions d’euros avec la CEB. Ces accords lui permettront de financer des organisations sociales à but non lucratif, des fondations, des administrations locales, des entreprises publiques et privées, débloquant jusqu’à 400 millions d’euros d’investissements à l’appui de projets d’infrastructures sociales dans la région.

Ces prêts soutiendront la construction, la rénovation et l’amélioration de maisons de soins, de centres de jour et d’installations avec assistance à l’autonomie pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et d’autres groupes vulnérables en Catalogne. Les financements accordés par les trois institutions financières devraient permettre la création d’environ 7 500 nouvelles places de soins résidentiels en Catalogne. Tous les projets financés doivent respecter les normes européennes en matière de construction durable, en particulier les exigences relatives aux bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle.

María Serrano, cheffe de la division Secteur public en Espagne de la BEI : « La BEI continue de renforcer son engagement en faveur des infrastructures sociales afin de répondre aux besoins les plus pressants de la population européenne. Cet accord de financement avec l’ICF permettra de renforcer et d’élargir l’offre de structures d’accueil pour les personnes âgées et dépendantes, dans le respect des normes de qualité et de durabilité les plus élevées, au bénéfice de tous et toutes. »

Maria Sigüenza, directrice de la CEB pour l’Espagne : « Nous sommes heureux d’élargir notre partenariat avec l’ICF. Ce nouveau prêt reflète l’engagement fort de la CEB en faveur de l’inclusion sociale et de la réduction des inégalités en Espagne. En outre, il illustre l’importance de la coopération et de l’action conjointe entre les banques multilatérales de développement, telles que la CEB et la BEI, pour consolider les collectivités et mettre en œuvre des projets sociaux à fort impact. »

Vanessa Servera, présidente-directrice générale de l’ICF, a qualifié cet accord de « nouvelle réussite en matière de coopération public-privé » et souligné : « La BEI et la CEB fournissent les ressources financières, nous assumons la gestion et le risque financier, et ce sont les entités publiques et d’autres acteurs qui lanceront les projets et les investissements dont le réseau catalan de services sociaux a besoin pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain. »

L’accord conclu avec l’ICF contribue à la priorité stratégique du Groupe BEI consistant à renforcer les infrastructures sociales en Europe. Il s’agit de l’une des huit priorités du Groupe BEI définies dans sa Feuille de route stratégique pour la période 2024-2027.

Le prêt de la BEI est garanti par InvestEU, le programme phare de l’UE visant à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires provenant des secteurs public et privé pour soutenir la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE au cours de la période 2021-2027.

En tant que banque de développement social pour l’Europe, la CEB a pour mission principale d’investir dans des infrastructures sociales, comme le souligne son cadre stratégique 2023-2027. En signant l’accord avec l’ICF, la CEB continue de répondre avec souplesse à l’évolution des défis du développement social et de l’inclusion en Espagne.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, elle appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement, a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

En Espagne, en 2024, le Groupe BEI a signé 12,3 milliards d’euros de nouveaux financements pour plus de 100 projets à fort impact, contribuant ainsi à la double transition écologique et numérique du pays, à la croissance économique, à la compétitivité et à l’amélioration des services à la population.

ICF

L’Institut Català de Finances (ICF) est depuis 40 ans la banque publique de promotion économique en Catalogne. Au cours de cette période, elle a financé 37 000 clients à hauteur de 16 milliards d’euros au total. Sa mission principale est de promouvoir le financement des entreprises et des entités afin de contribuer à la croissance, à l’innovation et à la durabilité de l’économie catalane. L’ICF intervient en complément du secteur privé, en offrant un large éventail de solutions de financement axées sur les prêts, les garanties et les investissements en capital-risque. Depuis 2014, il est membre de l’Association européenne des banques publiques (AEBP), qui regroupe un grand nombre de banques publiques de promotion économique et d’entités financières opérant en Europe.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

CEB

La Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB) est une banque multilatérale de développement dont l’unique vocation est de promouvoir la cohésion sociale au sein de ses 43 États membres dans toute l’Europe. La CEB finance des investissements dans les secteurs sociaux, y compris l’éducation, la santé et le logement abordable, en mettant l’accent sur les besoins des personnes vulnérables. Parmi ses emprunteurs figurent notamment des autorités centrales, régionales et locales, des banques publiques et privées ainsi que des organisations à but non lucratif. En tant que banque multilatérale dotée d’une excellente note de crédit, la CEB se finance sur les marchés internationaux des capitaux. Elle approuve les projets qu’elle soutient selon des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance stricts, et fournit une assistance technique. En outre, la CEB reçoit des fonds de donateurs pour compléter ses activités.