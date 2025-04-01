Monténégro : BEI Monde annonce l’octroi d’une subvention pour la transformation numérique des écoles

EIB

Fournie dans le cadre du Fonds pour l’initiative Résilience économique de la BEI afin d’appuyer le programme pour l’éducation au Monténégro, cette subvention permettra l’achat d’équipements numériques pour les écoles.

Le projet contribuera à promouvoir l’éducation et le développement des compétences numériques afin d’améliorer l’employabilité des jeunes et de faciliter la transformation numérique, avec à la clé une augmentation de la productivité.

À ce jour, BEI Monde a investi 29 millions d’euros dans le secteur de l’éducation au Monténégro.

Lors d’une cérémonie qui s’est tenue ce jour au siège de la Banque européenne d’investissement (BEI) à Luxembourg, Robert de Groot, vice-président de la BEI, et Anđela Jakšić-Stojanović, ministre monténégrine de l’éducation, des sciences et de l’innovation, ont signé une convention de subvention d’un montant de 2 millions d’euros. Les fonds mis à disposition serviront à doter les écoles monténégrines d’équipements numériques afin d’améliorer les conditions d’apprentissage et la culture numérique des élèves et des enseignants.

Fournie dans le cadre du Fonds pour l’initiative Résilience économique financé par les donateurs de la BEI, cette subvention vient compléter de précédents investissements de BEI Monde dans le programme pour l’éducation au Monténégro, à l’appui de la modernisation des infrastructures et services éducatifs dans l’ensemble du pays. Parmi ces investissements figurent notamment un prêt de la BEI de 18 millions d’euros, une subvention de l’UE de 11 millions d’euros acheminée par l’intermédiaire du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux ainsi qu’une subvention d’assistance technique de 2,5 millions d’euros au titre de l’initiative Résilience économique. Les nouveaux équipements numériques ainsi que la formation et le perfectionnement des enseignants devraient favoriser l’intégration des outils numériques dans l’éducation et garantir à tous les élèves un accès équitable aux ressources d’apprentissage numérique.

Robert de Groot, vice-président de la BEI, chargé de la supervision des opérations au Monténégro : « En tant que partenaire de longue date du ministère monténégrin de l’éducation, nous sommes ravis de prendre part à cette nouvelle initiative et de continuer à soutenir la transformation numérique des écoles. Les nouveaux équipements informatiques financés par cette subvention permettront de développer l’utilisation du numérique et les compétences en la matière, d’élargir l’accès à l’apprentissage et d’améliorer l’environnement pédagogique dans son ensemble. Ils faciliteront l’accès à une éducation de qualité et contribueront à promouvoir l’employabilité des jeunes et à former une main-d’œuvre parée pour l’avenir, qui saura répondre aux demandes du marché. »

Anđela Jakšić-Stojanović, ministre monténégrine de l’éducation, des sciences et de l’innovation, a souligné que l’acquisition d’équipements informatiques supplémentaires créerait de solides fondations pour la transformation numérique du processus éducatif et permettrait aux jeunes d’acquérir les aptitudes et compétences numériques qu’exige le XXIe siècle.

« Cet accord constitue une étape importante dans le renforcement du système éducatif monténégrin, qui contribuera grandement à l’amélioration des conditions d’apprentissage et à l’avancement de nos élèves. L’éducation est l’un des piliers de toute société, et l’amélioration continue de sa qualité devrait être une priorité à tous les niveaux », a déclaré la ministre.

La subvention servira à acheter des équipements numériques supplémentaires pour les écoles monténégrines, notamment des tablettes, des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des projecteurs et des tableaux blancs interactifs, ainsi que des imprimantes, des scanners et des serveurs. À ce jour, BEI Monde a investi 29 millions d’euros dans le secteur de l’éducation au Monténégro.

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats solides et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos du Fonds pour l’initiative Résilience économique

Le Fonds pour l’initiative Résilience économique, qui appuie cette subvention, a été créé par la BEI en 2017 pour orienter les ressources des donateurs vers des projets à fort impact dans les pays du voisinage méridional et des Balkans occidentaux afin d'aider à relever les défis posés par les déplacements forcés et les migrations. Les donateurs du Fonds sont la Bulgarie, la Croatie, l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, la Slovaquie, la Slovénie, la Pologne et le Royaume-Uni.

À propos de l’activité de la BEI au Monténégro

La banque de l’UE intervient activement au Monténégro, où elle a accordé près de 1,1 milliard d’euros de prêts, principalement à l’appui des PME et des infrastructures dans les secteurs de l’éducation et des transports.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux.