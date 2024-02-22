S’inscrivant dans le cadre de l’Équipe Europe , la subvention de l’UE appuiera la construction, la rénovation et l’équipement d’établissements scolaires et de jardins d’enfants au Monténégro, avec à la clé la création de près de 1 700 places supplémentaires pour accueillir les élèves.

Le projet contribuera à promouvoir l’éducation numérique et le développement des compétences et améliorera l’employabilité de la future main-d’œuvre du pays.

Afin de soutenir le programme du Monténégro pour l’éducation, qui porte sur un volume d’investissement de plus de 64 millions d’EUR, l’Union européenne va accorder une subvention de 11 millions d’EUR au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux, tandis que la BEI a mis à disposition un prêt de 18 millions d’EUR et une subvention de 2,5 millions d’EUR.

BEI Monde, la branche financière de la Banque européenne d’investissement pour les activités à l’extérieur de l’Union européenne, a signé une convention de subvention de l’UE d’un montant de 11 millions d’EUR à l’appui du programme du Monténégro pour l’éducation, afin de permettre la modernisation et l’équipement de 13 établissements éducatifs, dont des jardins d’enfants, des écoles primaires, des établissements secondaires et des établissements d’enseignement professionnel. Les infrastructures modernisées amélioreront les conditions d’apprentissage et la qualité de l’enseignement, tout en favorisant la transformation numérique, le développement des compétences et le passage à une économie fondée sur la connaissance. Elles aideront le pays à accroître la capacité d’accueil des établissements en créant près de 1 700 nouvelles places pour les élèves et 530 emplois à temps plein pour les enseignants.

Accordée dans le cadre de l’Équipe Europe et acheminée par l’intermédiaire du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux, la subvention appuiera également la construction d’une nouvelle école secondaire et la reconstruction de l’école primaire Vladimir Nazor à Podgorica, qui établiront de nouvelles normes pour les infrastructures éducatives du pays. La convention de subvention a été signée ce jour à Podgorica, en présence de Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI, d’Anđela Jakšić Stojanović, ministre de l’éducation, des sciences et de l’innovation, d’Yngve Engstrom, chef de la coopération à la délégation de l’Union européenne au Monténégro, ainsi que de représentants de haut niveau des pays de l’UE.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI chargé de la supervision des opérations au Monténégro : « En tant que partenaire de longue date du pays, nous avons saisi cette occasion, avec la Commission européenne, de soutenir la stratégie, la réforme ainsi que les infrastructures éducatives du Monténégro, et nous avons l’intention d’étendre notre coopération fructueuse avec le ministère de l’éducation, des sciences et de l’innovation. À l’avenir, nous espérons contribuer conjointement à une amélioration majeure des compétences, pour qu’elles répondent aux exigences du marché du travail au Monténégro, et promouvoir, pour toutes et tous, l’égalité des chances en matière d’employabilité, d’intégration sociale et d’apprentissage tout au long de la vie. »

Les rénovations prévues permettront de moderniser les réseaux électriques, avec l’installation du câblage pour les équipements numériques et les connexions Internet, et d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments. BEI Monde fournira également une assistance technique pour la gestion des projets, la passation des marchés et l’administration des contrats, afin de renforcer les capacités de l’équipe locale en matière de mise en œuvre du projet.

Anđela Jakšić Stojanović, ministre de l’éducation, des sciences et de l’innovation du Monténégro : « Au début du mandat du ministère de l’éducation, des sciences et de l’innovation, nous avons déclaré que cette année serait marquée par de grands projets d’infrastructure. La signature du contrat visant la mise à disposition de fonds pour la construction, la reconstruction, la modernisation, l’adaptation et l’équipement des infrastructures éducatives marque une étape importante vers l’amélioration du système monténégrin, créant de meilleures conditions d’apprentissage pour permettre aux plus jeunes de s’épanouir. »

Afin de soutenir le programme du Monténégro pour l’éducation, qui porte sur un volume d’investissement de plus de 64 millions d’EUR, des donateurs bilatéraux et l’Union européenne vont accorder une subvention de 11 millions d’EUR acheminée par l’intermédiaire du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux, tandis que la BEI a mis à disposition un prêt de 18 millions d’EUR et une subvention de 2,5 millions d’EUR au titre de son initiative Résilience économique.

Yngve Engstrom, chef de la coopération à la délégation de l’UE au Monténégro : « L’éducation est le fondement du développement et de la prospérité, tant au niveau individuel que sociétal. Le secteur monténégrin de l’éducation exige une attention particulière et doit relever de nombreux défis. Nous espérons que ces investissements amélioreront les conditions pour les élèves, les enseignants et les autres membres du personnel scolaire monténégrins, et qu’ils soutiendront les vastes réformes nécessaires dans le secteur de l’éducation. »

Lors de leur visite à Podgorica, le vice-président Kakouris et la délégation de la BEI ont également rencontré le président du Monténégro, Jakov Milatović, le Premier ministre, Milojko Spajić, le ministre des finances, Novica Vuković, et le ministre des transports et des affaires maritimes, Filip Radulović. Les réunions ont principalement porté sur les possibilités d’étendre le soutien de BEI Monde au pays et d’aller de l’avant avec les projets stratégiques dans le cadre du plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux, ainsi que du nouveau plan de croissance récemment proposé. En tant que partenaire fiable du Monténégro, BEI Monde a signé plus de 240 millions d’EUR de financements dans le pays depuis 2020, apportant un soutien essentiel à des projets dans les domaines de l’éducation, de l’environnement, des transports et des PME.

À propos de la BEI et de BEI Monde

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI au Monténégro

La banque de l’UE intervient activement au Monténégro, où elle a accordé près de 1,1 milliard d’EUR de prêts, principalement à l’appui des PME et des infrastructures dans les secteurs de l’éducation et des transports.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux.