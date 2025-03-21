Croatie : la BEI prête 100 millions d’euros à PBZ pour apporter un soutien financier aux entreprises

EIB

Le prêt de la BEI à la banque croate PBZ servira à stimuler le financement de différents types d’entreprises.

Les fonds alloués contribueront à soutenir les petites entreprises et l’action pour le climat en Croatie.

L’accent sera mis sur des projets d’entreprises qui promeuvent les énergies propres.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 100 millions d’euros à la banque croate Privredna Banka Zagreb (PBZ), qui fait partie du groupe Intesa Sanpaolo, afin d’accroître les financements octroyés à différents types d’entreprises dans le pays. Le prêt de la BEI permettra à PBZ d’augmenter l’octroi de crédits aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) croates.

L’objectif de l’opération est de renforcer la compétitivité des entreprises et les investissements verts en Croatie. Au moins 70 % du prêt seront alloués à des PME et au moins 20 % seront consacrés à des projets qui font progresser l’action pour le climat et la durabilité environnementale, l’accent étant mis sur l’efficacité énergétique et la production d’énergie renouvelable.

Le prêt de la BEI sera décaissé en plusieurs fois sur les trois prochaines années. Une première tranche de 50 millions d’euros a été signée aujourd’hui. Étant donné que tous les projets financés seront mis en œuvre en Croatie, le prêt contribuera pleinement à l’objectif de l’Union européenne de promouvoir la cohésion régionale.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Cette nouvelle opération de financement renforcera encore notre coopération avec PBZ et le groupe Intesa Sanpaolo et aidera les entreprises croates à accéder aux financements dont elles ont besoin pour se développer. En consacrant une part importante du prêt à des investissements respectueux du climat et à des entrepreneuses, nous soutenons les efforts de durabilité des entreprises et renforçons la résilience économique en Croatie. »

Dans toute la mesure du possible, une part de 10 % du prêt sera consacrée au soutien des entreprises appartenant à des femmes et dirigées par des femmes, reflétant l’engagement de la BEI à promouvoir l’égalité hommes-femmes dans le financement des entreprises.

Dinko Lucić, président du conseil d’administration de PBZ : « Nous sommes ravis de continuer à approfondir la coopération fructueuse que nous avons établie de longue date avec la BEI, dans le but de renforcer la compétitivité et la résilience de l’économie croate. Plus précisément, grâce à cette coopération, nous soutiendrons activement nos clients et encouragerons des projets durables, en particulier des projets qui ont une composante écologique axée sur l’efficacité énergétique et la production d’énergie renouvelable. Nous accorderons également une attention particulière aux aspects ESG, conformément à notre engagement stratégique. »

Au cours des dix dernières années, la BEI a déjà accordé des prêts à PBZ pour un montant total d’environ 200 millions d’euros. En novembre 2024, PBZ a également signé un accord de garantie de 100 millions d’euros avec la BEI pour répondre aux besoins de financement et d’investissement des entreprises croates de taille intermédiaire.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Privredna Banka Zagreb (PBZ) est membre du groupe Intesa Sanpaolo, l’un des plus grands groupes bancaires d’Europe. PBZ est le deuxième groupe bancaire et financier en Croatie par ses actifs, avec une part de marché d’environ 20 % dans divers segments opérationnels ; le groupe propose continuellement de nouveaux produits et services innovants pour les particuliers, les grandes entreprises et les PME. PBZ est également un centre d’excellence pour de nombreux domaines de l’activité bancaire au sein de la division Banques internationales d’Intesa Sanpaolo. Il est ainsi devenu une plateforme bancaire régionale à la suite de l’acquisition des participations majoritaires des banques Intesa Sanpaolo en Bosnie-Herzégovine et en Slovénie.