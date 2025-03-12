Bulgarie : les entreprises bénéficieront de nouveaux financements grâce à la garantie de la BEI de 75 millions d’euros en faveur de Postbank

EIB

Garantie de la BEI accordée à Postbank en Bulgarie afin d’accroître les financements à l’appui des entreprises de taille intermédiaire dans le pays.

Accord de partage des risques pour libérer 150 millions d’euros sous la forme de nouveaux prêts.

Opération visant à protéger l’emploi, à stimuler les investissements et à renforcer l’économie.

La Banque européenne d’investissement (BEI) fournit à Postbank, établie en Bulgarie, une garantie de 75 millions d’euros afin d’accroître les financements en faveur des entreprises de taille intermédiaire (ETI) du pays et de renforcer l’économie nationale. Postbank, entité du groupe Eurobank, utilisera la garantie de la BEI pour prêter jusqu’à 150 millions d’euros en faveur des entreprises bulgares.

Selon les termes de l’accord de partage des risques, la garantie de la BEI porte sur un portefeuille de prêts à l’appui d’investissements et de fonds de roulement d’entreprises bulgares comptant jusqu’à 3 000 salariés. Grâce à cet accord, Postbank pourra consentir des prêts assortis de conditions préférentielles, notamment des taux d’intérêt réduits et des exigences moins strictes en matière de sûreté.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « L’octroi de financements abordables aux entreprises est au cœur de notre mandat. Nous aidons les entreprises bulgares à développer leurs activités et à accroître leurs investissements dans des produits innovants et des technologies numériques. Ce dispositif de protection contre les risques stimulera la croissance et la compétitivité de l’économie bulgare, ainsi que la préservation et la création d’emplois en cette période d’incertitude économique mondiale et de défis commerciaux internationaux. »

Postbank disposera de deux ans pour constituer le portefeuille, dont le montant de financement maximum par projet sera de 30 millions d’euros. L’objectif est de contribuer à des investissements durables et de permettre aux entreprises d’élargir leurs activités et de mener de nouveaux projets.

Petia Dimitrova, directrice générale et présidente du conseil d’administration de Postbank : « Cette opération avec la BEI revêt une importance stratégique. Elle vise à soutenir une catégorie d’entreprises qui n’est pas couverte par d’autres instruments de garantie disponibles, dans le but de renforcer la compétitivité et de stimuler l’innovation. Par la signature de cet accord, Postbank réaffirme son engagement envers ses clients en tant que partenaire de confiance, leur offrant des possibilités de croissance au sein d’une économie stable et durable. »

Depuis le début de ses activités en Bulgarie en 1992, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a soutenu plus de 30 000 entreprises. Au cours de la seule année 2024, le Groupe BEI a apporté un soutien direct ou indirect à plus de 4 000 PME et ETI dans le pays, contribuant ainsi à préserver quelque 111 000 emplois.

Le nouvel accord s’inscrit dans le prolongement d’opérations antérieures conclues entre le Groupe BEI et Postbank ces dernières années. Depuis 2009, Postbank a signé une opération de prêt avec la BEI, ainsi que sept accords de partage des risques et une ligne de financement avec le FEI pour un montant total de plus de 1,5 milliard d’euros.

La Banque européenne d'investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l'Union européenne (UE), est l'institution de financement à long terme de l'UE.

Depuis le début de ses opérations en Bulgarie, le Groupe BEI y a investi plus de 10 milliards d’euros, finançant des projets qui réduisent les disparités régionales, renforcent la compétitivité économique et stimulent la croissance. Rien qu’en 2024, le Groupe BEI a accordé des financements pour un montant de 388 millions d’euros en Bulgarie.

Postbank est la quatrième banque de Bulgarie de par ses actifs.

En juin 2022, l’agence bulgare de notation (BCRA) a confirmé la note BBB de Postbank à long terme, assortie de perspectives stables. En septembre 2024, Postbank s’est vu attribuer la note Baa1 pour ses dépôts à long terme, assortie des perspectives stables, par l’agence de notation internationale Moody’s Investors Service.

Postbank est membre du Groupe Eurobank. Le Groupe Eurobank, composé d’Eurobank S.A. (Eurobank) et de ses filiales, est un groupe bancaire solide. Il déclare un actif total de 99,6 milliards d’euros et emploie 12 880 salariés. Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. (Eurobank Holdings) est la société mère de dernier ressort du Groupe Eurobank. En Grèce, Eurobank dispose d’un réseau bancaire de détail, de centres d’affaires spécialisés ainsi que d’un réseau de banque privée, et assure également une présence numérique dynamique.