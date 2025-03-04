Zimbabwe: Stanbic Bank et BEI Monde lancent une ligne de crédit de 20 millions d’euros pour les PME et les entrepreneuses

EIB

L’enveloppe mise à disposition par BEI Monde est destinée à soutenir les entreprises détenues ou dirigées par des femmes, qui emploient des femmes ou qui s’adressent à elles, dans le droit fil de l’initiative Défi 2X.

La ligne de crédit donnera accès à des prêts à long terme adaptés aux besoins des petites entreprises. Elle contribuera à la croissance économique et à la création d’emplois décents en stimulant les investissements du secteur privé.

Le prêt de la BEI est soutenu par la Commission européenne et les États membres de l’Union européenne par l’intermédiaire du Fonds fiduciaire pour les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

La Banque européenne d’investissement (BEI Monde) et Stanbic ont lancé une ligne de crédit de 20 millions d’euros (525,9 millions en monnaie locale) en vue de l’octroi de prêts à long terme assortis de conditions favorables aux petites et moyennes entreprises (PME) au Zimbabwe. Cette ligne de crédit est destinée aux PME ainsi qu’aux entreprises détenues ou dirigées par des femmes, employant un nombre important de femmes ou proposant des services qui leur sont spécifiquement destinés.

Le continent africain compte l’un des pourcentages d’entrepreneuses les plus élevés au monde. Au Zimbabwe, plus de la moitié des PME sont dirigées par des femmes, et plus de la moitié des entreprises voient dans l’accès limité au crédit un frein à leur croissance. À l’échelle mondiale, les entreprises gérées par des femmes sont moins susceptibles d’accéder aux financements dont elles ont besoin. Dans le droit fil du programme Global Gateway de l’UE, qui contribue à réduire le déficit d’investissement à l’échelle mondiale, la ligne de crédit BEI-Stanbic permettra de combler ce déficit de financement au moyen d’instruments financiers axés sur les besoins des entrepreneuses et de promouvoir l’autonomisation économique des femmes au Zimbabwe. Elle contribue au Défi 2X, une initiative visant à mobiliser des investissements qui accroissent la participation des femmes à l’économie dans les marchés émergents, en améliorant leur accès aux financements, aux postes de direction et aux emplois de qualité.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé de la diversité et de l’inclusion ainsi que des opérations en Afrique australe : « Au Zimbabwe, plus de la moitié des PME sont détenues par des femmes, et par voie de conséquence, le soutien de BEI Monde à ces entreprises aura un impact bien réel sur la croissance économique, l’emploi et la prospérité. Soutenir les entrepreneuses contribue à une croissance plus durable et plus inclusive, qui renforce les communautés. »

Solomon Nyanhongo, directeur général de Stanbic Bank : « Cette initiative fait écho à notre conviction profonde que le Zimbabwe est notre foyer, dont nous stimulons la croissance. En soutenant les PME et les entreprises détenues ou dirigées par des femmes et employant un nombre important de femmes, nous favorisons l’inclusion économique et le développement national. En donnant des moyens aux PME et aux entreprises gérées par des femmes, nous donnons des moyens aux familles, aux communautés et, in fine, à la nation. Par ce partenariat, nous nous engageons à susciter des changements significatifs et à ouvrir des perspectives pour les entrepreneuses et les PME dans tout le pays, en leur apportant les financements à moyen terme dont elles ont grand besoin. »

Jobst von Kirchmann, ambassadeur de l’Union européenne au Zimbabwe : « Investir en faveur des femmes, c’est investir dans l’avenir du Zimbabwe. Au titre de l’initiative de l’Équipe Europe pour l’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation des femmes, l’UE et ses États membres travaillent ensemble pour créer un impact transformateur pour les femmes au Zimbabwe. Cette ligne de crédit spécifique vient compléter les efforts déployés par l’Équipe Europe sur le terrain pour mettre en œuvre la stratégie Global Gateway. Non seulement nous ouvrons des perspectives pour les entrepreneuses, mais nous favorisons également une croissance économique inclusive. Ce partenariat entre l’UE, BEI Monde et Stanbic démontre notre engagement en faveur de l’autonomisation économique et de l’inclusion financière des femmes, et, partant, de la création d’emplois et du renforcement du secteur privé zimbabwéen. »

Informations générales

À propos de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde. Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.

Le Défi 2X est une initiative visant à mobiliser des investissements qui accroissent la participation des femmes à l’économie dans les marchés émergents, en améliorant leur accès aux financements, aux postes de direction et aux emplois de qualité. Afin de renforcer l’impact positif de ses activités sur les femmes et les filles, la BEI a adopté une Stratégie en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes et un Plan d’action pour l’égalité hommes-femmes, dans le but d’intégrer l’égalité de genre et, plus particulièrement, l’émancipation économique des femmes dans son modèle d’activité. Ils s’appliquent à ses opérations de prêt, de panachage de ressources et de conseil, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne.

Plus d’informations sur les initiatives de la BEI en matière d’égalité hommes-femmes

Global Gateway est la stratégie européenne qui vise à mettre en place des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde entier. Dans le cadre de l’approche « Équipe Europe », Global Gateway réunit l’UE, ses États membres et leurs institutions financières et de développement afin de mobiliser le secteur privé pour multiplier les investissements contribuant à une croissance durable.

Entre 2021 et 2027, l’Équipe Europe mobilisera jusqu’à 300 milliards d’euros d’investissements pour des projets durables de grande qualité et porteurs de transformations, en tenant compte des besoins des pays partenaires et en garantissant des avantages durables pour les populations locales. Ces ressources permettent aux partenaires de l’UE de créer des sociétés et des économies résilientes et durables, mais aussi d’ouvrir des perspectives pour que le secteur privé des États membres de l’UE puisse investir et rester compétitif, tout en garantissant les normes les plus élevées en matière d’environnement et de travail, ainsi qu’une bonne gestion financière.

Plus d’informations sur Global Gateway