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ACP GENDER FINANCE FACILITY - STANBIC ZIMBABWE

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Zimbabwe : 20 000 000 €
Lignes de crédit : 20 000 000 €
Date(s) de signature
10/12/2024 : 20 000 000 €
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Communiqués associés
Zimbabwe: Stanbic Bank et BEI Monde lancent une ligne de crédit de 20 millions d’euros pour les PME et les entrepreneuses

Fiche récapitulative

Date de publication
4 août 2023
Statut
Référence
Signé | 10/12/2024
20230133
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ACP GENDER FINANCE FACILITY - STANBIC ZIMBABWE
STANBIC BANK ZIMBABWE LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The facility provides funding to Stanbic Zimbabwe to finance limited scale projects undertaken by private sector entities, notably small and medium sized enterprises (SMEs).

The aim is to enhance access to finance for SMEs, in particular those carrying out projects impacting positively on gender equality and women's economic empowerment, in line with the 2X Challenge Criteria

Additionnalité et impact

The facility provides funding to Stanbic for on-lending to eligible small and medium enterprises (SMEs) and Midcaps, with a focus on women owned or managed businesses. As such, it will tackle the long-standing credit constraints for SMEs by improving access to credit and tailoring loan terms to the specificities of women led businesses. The facility will carry longer tenors than commonly available in Zimbabwe thereby supporting Stanbic to diversify and stabilise its funding structure while ensuring final beneficiaries access financing that matches the economic life of assets financed.


The project is aligned with national, EU and EIB priorities as it aims to enhance inclusive growth and sustainable economic development in Zimbabwe by increasing access to finance to SMEs with a specific focus on businesses run and/or managed by women. At the national level, the project responds to a number of national policies and planning frameworks including the National Development Strategy (2021-2025) which supports the integration of gender mainstreaming across all sectors and recognizes gender equality as a fundamental pillar to achieve equitable, sustainable and inclusive socio-economic development. At the EU level, the project in line with the Multiannual Indicative Programme 2021-2027 for Zimbabwe and the Team Europe Initiative Gender Equality and Women's Empowerment, in particular its fourth objective to "promote equality and equitable access to economic opportunities for woman and men". It also contributes to several Sustainable Development Goals.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
20 juin 2024
10 décembre 2024
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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