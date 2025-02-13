La BEI et l’État maltais renforcent leur partenariat en investissant 260 millions d’euros à l’appui d’une croissance durable

EIB

La banque de l’UE a signé avec le ministère des finances la première tranche de 130 millions d’euros de l’enveloppe de financement approuvée de 260 millions d’euros.

Le soutien de la BEI renforcera la contribution nationale de Malte au cofinancement pour la mise en œuvre de divers fonds de l’UE, afin de stimuler les investissements dans des secteurs essentiels de l’économie.

Depuis 1979, le Groupe BEI a investi plus d’un milliard d’euros à Malte.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé une enveloppe de financement de 260 millions d’euros pour soutenir les investissements de l’État malte visant à promouvoir une économie plus intelligente, plus verte et plus résiliente. La première tranche de 130 millions d’euros a été signée ce matin à La Valette par Clyde Caruana, ministre des finances, et Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI. Cet accord historique aidera Malte à cofinancer des initiatives bénéficiant de subventions au titre du budget de l’Union européenne pour la période 2021-2027, ce qui aura pour effet de faire progresser les investissements stratégiques dans des secteurs critiques qui favorisent la croissance économique, la création d’emplois et la cohésion sociale.

Ce financement contribuera à promouvoir les investissements dans des domaines clés, notamment la modernisation des infrastructures de santé afin d’améliorer l’accessibilité des soins, le renforcement des PME par l’amélioration de l’accès au crédit et la promotion de l’entrepreneuriat, et l’accélération de la transformation numérique afin de développer la connectivité et de stimuler l’innovation. En outre, le financement permettra de soutenir la protection de la biodiversité, la gestion des eaux usées, les initiatives de transport durable (telles que des infrastructures pour les cyclistes) et les solutions économes en énergie. En contribuant à encourager la mobilité durable, à réduire les émissions et à améliorer la sécurité énergétique, les efforts déployés renforceront la cohésion économique, sociale et territoriale de Malte conformément aux priorités stratégiques de l’UE.

La BEI financera la part nationale de Malte au cofinancement à l’appui de la mise en œuvre des programmes opérationnels pour la période 2021-2027 au titre de différents fonds de l’UE, à savoir le Fonds de cohésion (FC), le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) et le Fonds pour une transition juste (FTJ).

Clyde Caruana, ministre maltais des finances : « L’enveloppe de financement que nous venons de signer témoigne des valeurs que partagent Malte et la BEI et constitue une étape cruciale pour stimuler la croissance économique du pays. Grâce à cet engagement et à cette collaboration, la vision de Malte pour l’avenir deviendra une réalité, et la société et les entreprises locales pourront ainsi continuer de prospérer et d’exceller. »

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Cet accord témoigne de la ferme volonté de la BEI de soutenir la croissance durable de Malte. En accélérant les investissements dans des domaines clés, à savoir les soins de santé, l’innovation numérique, les transports durables et la protection de l’environnement, nous visons à renforcer la résilience économique et à améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens maltais. Ensemble, nous façonnons un avenir plus vert, plus innovant et plus compétitif pour Malte. »

La BEI à Malte

La Banque européenne d’investissement (BEI) a commencé à soutenir l’économie maltaise avant même son adhésion à l’Union européenne : signé en 1979, son premier projet dans le pays portait sur l’expansion du port commercial de La Valette, connu sous le nom de Grand Harbour. Depuis lors, les financements du Groupe BEI à Malte ont dépassé 1 milliard d’euros, contribuant à soutenir des secteurs cruciaux tels que l’accès des PME au financement, la régénération urbaine, l’action pour le climat, les télécommunications et la construction de logements abordables. La BEI a également soutenu la réalisation de projets d’infrastructure emblématiques qui ont transformé le cœur de La Valette, notamment le bâtiment du Parlement et le théâtre à ciel ouvert près de la porte de La Valette (City Gate). En tant qu’institution de prêt à long terme de l’UE, la BEI reste déterminée à promouvoir les investissements durables et à favoriser la résilience économique à Malte et dans toute l’Europe.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, les investissements à fort impact en dehors de l’Union européenne et l’union des marchés des capitaux.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.