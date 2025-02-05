Le Conseil d’administration de la BEI approuve 2,4 milliards d’euros de financements pour l’innovation des entreprises, les réseaux énergétiques, la résilience face aux inondations et les transports

Metro Bogota 2025

Discussion sur la réorientation stratégique de BEI Monde et le soutien aux réseaux électriques européens

Des économies d’énergie pour les entreprises en Europe

Des financements pour développer le ravitaillement en hydrogène en Europe et reconstruire les infrastructures de chauffage endommagées en Ukraine

La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour 2,4 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui des investissements des entreprises, des énergies propres, des transports, des télécommunications et de la protection contre les inondations en Europe.

Le Conseil d’administration de la BEI a également abordé l’orientation stratégique de BEI Monde. Reflétant l’évolution du contexte géopolitique et un alignement encore plus étroit sur les priorités des politiques extérieures de l’UE, les investissements de la Banque en dehors de l’UE continueront de contribuer à une Europe plus forte dans un monde plus stable, plus prospère et plus durable.

Le Conseil d’administration a examiné les moyens d’accroître davantage le soutien aux réseaux électriques en Europe. En 2024, la Banque a mobilisé plus de 100 milliards d’euros d’investissements supplémentaires pour l’énergie et ses financements en faveur des réseaux électriques ont atteint un niveau record de 8,5 milliards d’euros, mobilisant 40 % de l’investissement total de l’UE dans ce secteur.

« Nous avons pris de l’avance sur les objectifs d’investissement du programme REPowerEU, qui vise à fournir une énergie propre et moins chère aux entreprises et aux ménages européens. L’année dernière, les investissements de la BEI dans les réseaux énergétiques et les interconnexions ont atteint un record en vue de renforcer la compétitivité et la sécurité de l’Europe », a déclaré Nadia Calviño, la présidente du Groupe BEI.

Réseaux énergétiques, protections contre les inondations

Le premier Conseil d’administration de la BEI de l’année a approuvé un montant total de 791 millions d’euros de financements visant à accroître la production d’hydrogène destiné aux transports, à renforcer la distribution d’électricité et à améliorer la protection contre les inondations en Pologne.

Ces concours ont notamment pour but de stimuler la recherche et le développement dans le domaine de l’hydrogène et de multiplier le nombre de stations de ravitaillement en hydrogène pour les voitures et les camions.

En soutien à l’Ukraine, le Conseil d’administration a ouvert la voie à un financement de 100 millions d’euros pour la réparation des infrastructures de chauffage municipales endommagées dans le pays.

Toujours en dehors de l’UE, la BEI a accepté de fournir un financement en appui à la modernisation et à l’extension de la distribution d’électricité au Panama. L’objectif est d’accroître l’utilisation des énergies renouvelables, de renforcer les réseaux et d’étendre la distribution d’électricité aux populations non desservies dans le pays.

Innovation verte

Le Conseil a également approuvé un montant total de 879 millions d’euros de financements pour l’innovation et les investissements des entreprises visant à améliorer l’efficacité énergétique et la durabilité environnementale.

Il s’agit notamment de soutenir la recherche et le développement en matière de composants automobiles fabriqués au sein de 15 sites de production en Europe, ainsi que la fabrication de verre bas carbone en France et en Espagne.

La BEI a approuvé un nouveau dispositif de titrisation visant à soutenir les investissements des entreprises néerlandaises dans l’action climatique et la durabilité environnementale.

De meilleures connexions

Le Conseil d’administration a approuvé 768 millions d’euros de financements à l’appui des réseaux de transport et de télécommunications dans l’UE et au-delà.

S’agissant de la Colombie, le Conseil d’administration a approuvé l’octroi de 418 millions d’euros pour la construction de la ligne de métro n° 1 de Bogota, la capitale, et l’achat de rames. Une fois opérationnel, ce service devrait permettre de transporter plus de 1 million de passagers par jour.

Le Conseil d’administration a également donné son feu vert à un financement de 350 millions d’euros pour l’extension des réseaux de téléphonie mobile dans toute l’Italie.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, les investissements à fort impact en dehors de l’Union européenne et l’union des marchés de capitaux.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.