Malte : Nadia Calviño, présidente de la BEI, annonce l’ouverture d’un bureau du Groupe BEI afin de renforcer la présence de la banque de l’UE dans le pays

Le nouveau bureau du Groupe BEI permettra de renforcer le soutien aux projets locaux et favorisera le dialogue avec les parties prenantes et les entreprises.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, Clyde Caruana, ministre des finances, et Paul Zahra, secrétaire permanent du ministère, ont officialisé l’annonce ce jour depuis La Vallette.

En ouvrant un nouveau bureau à Malte, le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) inaugure un nouveau chapitre de son partenariat de longue date avec le pays. C’est ce qu’a annoncé Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, accompagnée de Clyde Caruana, ministre maltais des finances, et de Paul Zahra, secrétaire permanent du ministère maltais des finances, lors d’un événement organisé ce jour à La Valette, la capitale du pays.

L’inauguration de ce nouveau bureau souligne la volonté de la BEI de soutenir la croissance de Malte et d’intensifier son engagement auprès des entreprises, des pouvoirs publics et des parties prenantes locales.

Nadia Calviño : « Cette année marque le 45e anniversaire du premier projet de la BEI signé à Malte. Elle a depuis engagé plus d’un milliard d’euros au total pour appuyer des investissements dans le pays. L’ouverture du bureau de la BEI à Malte est le moyen idéal de célébrer ces réalisations, de renforcer notre partenariat avec les collectivités locales et d’accroître le soutien aux entreprises et à la cohésion sociale et territoriale. »

Clyde Caruana, ministre maltais des finances : « Nous célébrons ce jour non seulement l’ouverture d’un bureau, mais aussi des valeurs communes : la solidarité, la durabilité et l’innovation, qui sous-tendent à la fois l’action de la BEI et la vision de Malte pour l’avenir. En établissant une présence permanente à Malte, la BEI démontre sa volonté de travailler main dans la main avec les autorités du pays, les entreprises locales et la société civile. Ensemble, nous pouvons accomplir des choses remarquables et faire en sorte que Malte continue à prospérer en tant que nation résiliente, dynamique et tournée vers l’avenir. »

Sous la direction de Lawrence Walsh, le nouveau bureau facilitera le dialogue entre le Groupe BEI et les parties prenantes, les entreprises et les organismes du secteur public locaux, à l’appui des décisions d’investissement et de la fourniture de services de conseil.

Au cours de cette visite, Nadia Calviño a rencontré Robert Abela, le Premier ministre maltais, Ian Borg, vice-Premier ministre, et Clyde Cartuana, ministre des finances, pour discuter des priorités communes et des domaines d’investissement propices à la poursuite de la coopération. Elle a également visité le bâtiment du Parlement, dont la construction a bénéficié d’un financement de la BEI.

Le Groupe BEI est présent à Malte depuis 1979. Depuis, il y a appuyé des projets d’une valeur totale de plus d’un milliard d’euros. Ces investissements ont couvert un large éventail de secteurs, notamment la facilitation de l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME), l’investissement dans les télécommunications et le financement de la construction d’environ 750 logements sociaux à travers le pays. En outre, le Groupe BEI a soutenu des projets d’infrastructure phares tels que la construction du nouveau bâtiment du Parlement et du théâtre de plein air situé dans le quartier de la porte d’entrée de La Valette.

En 2024, parmi les financements octroyés par le Groupe BEI à Malte figurent un prêt de la BEI de 22 millions d’euros à l’appui de logements sociaux, abordables et économes en énergie, et un prêt de 30 millions d’euros entre le Fonds européen d’investissement (FEI) et Bank of Valletta au titre du compartiment « États membres » du Fonds InvestEU pour soutenir plus de 140 PME dans le pays.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et facilitent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser des investissements à hauteur de 320 milliards d’euros ainsi qu’à appuyer 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’UE bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe BEI. Il soutient les PME européennes en améliorant leur accès au financement via un vaste éventail d’intermédiaires financiers sélectionnés. Le FEI conçoit, promeut et met en œuvre des instruments de financement (fonds propres et dette) ciblant les PME. Par son action, il favorise la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’esprit d’entreprise, de la croissance, de l’innovation, de la recherche-développement, des transitions écologique et numérique, et de l’emploi. En 2023, le FEI a mobilisé plus de 134 milliards d’euros pour l’économie européenne en soutenant des investissements qui améliorent la compétitivité, appuient les entrepreneurs innovants, renforcent l’impact sur le plan social, favorisent la durabilité et font progresser la transition écologique. Pour l’avenir, le FEI vise à renforcer l’accès au financement pour les entrepreneurs européens, en particulier dans les secteurs clés qui contribueront à la souveraineté, à la compétitivité mais aussi à un avenir plus vert et plus inclusif.