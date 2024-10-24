Signature de nouveaux accords visant à étendre à l’Ukraine le 112, à renforcer la sécurité énergétique et à stimuler les échanges commerciaux entre l’UE et l’Ukraine

EIB

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, annonce un nouveau soutien à l’Ukraine, aux côtés de Paolo Gentiloni, commissaire européen, et de Serhiy Marchenko, ministre ukrainien des finances, en marge des réunions du FMI et du Groupe de la Banque mondiale.

52 millions d’euros de nouveaux investissements de l’UE engagés en faveur du 112, le numéro d’appel d’urgence, afin d’unifier les services ukrainiens de police, d’ambulance, d’incendie et de gaz d’urgence pour une aide plus rapide et vitale.

La présidente Calviño informe les partenaires de la souscription intégrale du mécanisme de garantie des crédits à l’exportation de 300 millions d’euros , qui stimulera les échanges commerciaux entre l’UE et l’Ukraine et soutiendra la relance économique de l’Ukraine.

Un plan de sauvetage énergétique de 600 millions d’euros, appuyé par des garanties de l’UE et des contributions des États membres, a été présenté lors de la table ronde ministérielle sur le soutien à l’Ukraine organisée à Washington afin de sécuriser les infrastructures énergétiques critiques et de garantir la fiabilité de l’approvisionnement en électricité et en chauffage à l’approche de l’hiver.

En marge des assemblées annuelles 2024 du FMI et du Groupe de la Banque mondiale, et en collaboration avec la Commission européenne et l’État ukrainien, le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) a annoncé des initiatives clés visant à soutenir le redressement et la résilience de l’Ukraine. Ces initiatives incluent notamment le soutien au déploiement du 112, le numéro d’appel d’urgence unifié de l’UE, la sécurisation des infrastructures énergétiques critiques et la facilitation des exportations de l’UE vers l’Ukraine.

En présence de Serhiy Marchenko, ministre ukrainien des finances, Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, et Paolo Gentiloni, commissaire européen, ont annoncé un investissement de l’UE de 52 millions d’euros visant à soutenir le déploiement du 112, le système d’appel d’urgence de l’UE, en Ukraine. Cet investissement comprend une subvention de l’UE de 12 millions d’euros, confirmée par la signature ce jour d’une déclaration finalisant la convention de contribution, ainsi qu’un prêt de la BEI de 40 millions d’euros. Le projet permettra d’unifier les services d’ambulance, de police, d’incendie et d'alerte au gaz dans le cadre d’un système unique d’intervention d’urgence conçu pour fournir une aide plus rapide et vitale aux citoyennes et citoyens lorsqu’ils en ont le plus besoin. Cette initiative comprend la construction de centres d’appel et d’infrastructures informatiques dernier cri, afin de mettre les services d’urgence ukrainiens en conformité avec les normes européennes.

Le Groupe BEI a annoncé que le mécanisme paneuropéen de garantie des crédits à l’exportation, d’un montant de 300 millions, avait été intégralement souscrit. Face à la forte demande des entreprises de l’UE, la totalité du budget disponible a été souscrite, ce qui souligne l’enthousiasme suscité par cet instrument clé pour la revitalisation des échanges commerciaux de l’UE avec l’Ukraine. Géré par le Fonds européen d’investissement, qui est la filiale capital-risque du Groupe BEI, aux côtés de la Commission européenne dans le cadre du programme InvestEU, ce mécanisme est conçu pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) européennes à exporter vers l’Ukraine. En réduisant les risques financiers, il stimule les échanges commerciaux et joue un rôle essentiel dans la relance économique de l’Ukraine. Depuis son lancement en juillet 2024, le mécanisme a suscité un grand intérêt, les organismes de crédit à l’exportation de l’UE ayant souscrit en intégralité le budget disponible avant même le terme de la période de demande. Cela reflète l’engagement solide des entreprises de l’UE en faveur de la reconstruction et de la croissance future de l’Ukraine.

Il a également été question à Washington du plan de sauvetage énergétique de l’Ukraine, qui a été récemment approuvé et qui prévoit jusqu’à 600 millions d’euros de financement appuyés par l’UE à des projets critiques en matière d’énergie et de chauffage alors que le pays se prépare à l’hiver. Ce plan vise à réparer et à protéger les infrastructures vitales, en garantissant une électricité et une chaleur fiables tant pour la population que pour les entreprises, tout en renforçant la résilience à long terme du système énergétique ukrainien.

Nadia Calviño, présidente de la BEI, s’est exprimée en ces termes à Washington : « Aujourd’hui, nous avons réaffirmé notre engagement inébranlable en faveur de l’Ukraine, en particulier à l’approche de l’hiver. Nous sommes convenus de mettre à disposition des fonds de l’UE pour un système unifié d’intervention d’urgence en Ukraine, réunissant les services d’incendie, de police, d’ambulance et d’alerte au gaz, ce qui est absolument vital pour la population. En outre, nous aidons à garantir des approvisionnements énergétiques fiables afin que les gens puissent rester au chaud et que les entreprises puissent fonctionner. La réponse extrêmement positive à notre appel à manifestation d’intérêt de la part des entreprises de l’UE souhaitant exporter vers l’Ukraine renforcera des liens économiques vitaux et constitue un exemple concret de la manière dont nous travaillons avec la Commission européenne pour rapprocher l’Ukraine de l’intégration européenne. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen aux affaires économiques : « La Commission européenne reste pleinement déterminée à soutenir le redressement de l’Ukraine et son intégration future dans l’UE. L’accord conclu ce jour concernant le numéro d’appel d’urgence (112) améliorera la sécurité publique, tandis que le plan de sauvetage énergétique contribuera à sécuriser les infrastructures critiques avant l’hiver. L’adoption rapide du mécanisme de garantie des crédits à l’exportation envoie le signal fort de la confiance des entreprises européennes à l’égard de l’avenir de l’Ukraine. Conjointement, ces efforts jettent les bases d’une Ukraine plus sûre et approfondissent encore nos liens économiques, à mesure que le pays avance pas à pas sur la voie de l’adhésion à l’UE. »

Serhiy Marchenko, ministre ukrainien des finances, a salué le soutien de la banque de l’UE : « Le soutien de la BEI, notre partenaire, est important pour l’Ukraine. Le plan énergétique de 600 millions d’euros est essentiel pour préserver nos infrastructures énergétiques critiques et faire en sorte que les citoyens et les entreprises aient accès à une énergie et à un chauffage fiables, en particulier à l’approche de l’hiver. Nous avons également reçu la confirmation que nous pouvions compter sur un soutien financier pour le déploiement du numéro d’appel d’urgence (112), ce qui améliorera les délais d’intervention d’urgence et renforcera ainsi la sécurité publique. Nous saluons également les progrès réalisés en ce qui concerne le mécanisme de garantie des crédits à l’exportation, qui jouera un rôle clé dans la stimulation des échanges commerciaux entre l’Ukraine et l’UE. Nous apprécions vivement l’engagement indéfectible de la BEI en faveur de la reconstruction de l’Ukraine et sa contribution essentielle à notre relance économique. »

Informations complémentaires sur les projets signés et annoncés

Appui au déploiement du 112, le numéro d’appel d’urgence unifié de l’UE, en Ukraine

La BEI et la Commission européenne ont engagé 52 millions d’euros de financement de l’UE à l’appui du déploiement du numéro d’appel d’urgence (112) en Ukraine. Ce programme de financement consiste en un prêt de 40 millions d’euros de la BEI par l’intermédiaire du fonds « EU for Ukraine » et deux aides non remboursables de l’UE : une subvention à l’investissement de 10 millions d’euros et une enveloppe de 2 millions d’euros pour l’assistance technique. Ce soutien financier aidera le ministère ukrainien de l’intérieur à mettre en œuvre le numéro 112 et le système d’appel d’urgence à l’échelle nationale, regroupant ainsi les services d’ambulance, de police, d’incendie et d’alerte au gaz sous un numéro unique, ce qui permettra de répondre plus rapidement et de façon plus coordonnée aux situations d’urgence, en particulier en ces temps de guerre.

Au service des exportations de l’UE pour soutenir la reconstruction et la relance économique de l’Ukraine

Le Fonds européen d’investissement (FEI), qui est la filiale du Groupe BEI spécialisée dans le capital-risque, continue de faire avancer le mécanisme de garantie des crédits à l’exportation de l’UE, d’un montant de 300 millions d’euros, lancé en juillet 2024 dans le cadre d’InvestEU, le programme d’investissement phare de l’UE. Ce mécanisme pilote vise à réduire les risques financiers pour les entreprises européennes exportant vers l’Ukraine avec le soutien des organismes de crédit à l’exportation (OCE), à redynamiser les échanges commerciaux entre l’UE et l’Ukraine et à apporter un soutien essentiel à la relance économique du pays.

Depuis son lancement, le mécanisme a fait l’objet d’une forte demande, le budget de 300 millions d’euros étant désormais intégralement souscrit, bien avant l’échéance, sous l’impulsion des demandes des organismes de crédit à l’exportation (OCE) de l’ensemble de l’UE. En encourageant les échanges commerciaux avec l’Ukraine, ce mécanisme renforce les liens économiques et permet aux entreprises européennes de contribuer activement à la reprise économique du pays à un moment où le soutien européen est le plus crucial. Des demandes supplémentaires d’OCE peuvent être reçues jusqu’à la fin de l’année.

Sécurisation de la fourniture d’électricité et de chauffage pour la population et les entreprises ukrainiennes

À l’occasion de la sixième table ronde ministérielle sur le soutien à l’Ukraine, qui s’est tenue dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, Nadia Calviño, présidente de la BEI, a souligné l’importance du plan de sauvetage énergétique de l’Ukraine qui a été récemment annoncé. Ce plan mettra à disposition jusqu’à 600 millions d’euros de financement de l’UE pour répondre aux besoins urgents de l’Ukraine en matière d’énergie et de chauffage à l’approche de l’hiver, tout en renforçant la résilience à long terme du système énergétique du pays. En savoir plus.