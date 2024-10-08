Soutien à l’Ukraine en prévision de l’hiver : un plan de sauvetage énergétique approuvé pour le financement de projets d’urgence de chauffage et d’électricité appuyés par l’UE

EIB

La présidente de la BEI, Nadia Calviño, a présenté le plan de sauvetage énergétique pour l’Ukraine aux ministres des finances de l’UE réunis ce jour à Luxembourg.

Le plan prévoit la mise à disposition de 600 millions d’euros au maximum, avec le soutien de l’UE, pour des projets énergétiques critiques dans les secteurs public et privé afin de répondre aux besoins urgents en chauffage et en électricité de l’Ukraine en guerre.

Le plan de sauvetage soutiendra également de nouvelles initiatives en matière d’énergie verte, y compris pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. L’objectif est d’aider l’Ukraine à reconstruire ses infrastructures énergétiques et de favoriser son rapprochement avec l’Union européenne.

La présidente de la Banque européenne d’investissement, Nadia Calviño, a annoncé aujourd’hui un plan de sauvetage énergétique pour l’Ukraine. Cette initiative vise à apporter un soutien de l’UE aux infrastructures énergétiques ukrainiennes lourdement endommagées par les frappes menées par la Russie en prévision de l’hiver. Elle contribuera à renforcer la résilience du pays et de sa population.

S’adressant aux ministres des finances de l’UE réunis ce jour à Luxembourg, la présidente Nadia Calviño a indiqué que dans le cadre de ce plan, la BEI entendait mettre jusqu’à 600 millions d’euros à disposition pour le financement de projets énergétiques d’urgence dans les secteurs public et privé. Ce concours financier sera garanti au titre de la facilité pour l’Ukraine de l’Union européenne et en partie soutenu par le programme de conseil et le Fonds EU for Ukraine de la BEI. Il contribuera à rétablir et renforcer les infrastructures énergétiques de l’Ukraine tout en appuyant leur mise aux normes européennes, faisant encore progresser l’intégration du pays dans l’Union européenne.

L’accent sera mis en premier lieu sur le financement de projets portant sur des équipements de production d’électricité et de chaleur qui peuvent être rapidement mis en place pour répondre aux besoins immédiats des ménages et des entreprises. Des projets de construction d’abris destinés à protéger des postes électriques essentiels seront également financés dans le cadre de ce plan. L’objectif est de rétablir au plus vite l’électricité et le chauffage afin d’assurer l’absence de perturbations dans les services essentiels (hôpitaux, écoles, approvisionnement en eau) de sorte que les ménages, les entreprises et les services publics soient alimentés sans interruption.

Le plan mentionne en outre des mesures à moyen terme pour rendre le secteur énergétique ukrainien plus durable et plus résilient. L’objectif est d’améliorer l’efficacité énergétique dans l’industrie comme dans le secteur résidentiel, en réduisant la consommation d’énergie et en favorisant la résilience à long terme.

Le plan prévoit également l’élargissement des programmes-cadres mis en œuvre par la BEI pour soutenir les municipalités et le redressement aux initiatives liées à l’énergie. Il est étroitement aligné sur les priorités de l’État ukrainien et fait suite aux discussions qui ont eu lieu avec le ministère ukrainien des finances.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Le plan de sauvetage énergétique pour l’Ukraine est une mesure cruciale grâce à laquelle des millions de personnes et d’entreprises dans le pays pourront disposer de l’électricité et du chauffage dont elles ont un besoin urgent pour affronter l’hiver à venir. Nous entendons investir jusqu’à 600 millions d’euros, en nous appuyant sur la facilité pour l’Ukraine de l’Union européenne et les contributions de nos actionnaires, les États membres de l’UE. La BEI renforce également les infrastructures énergétiques de l’Ukraine pour l’avenir. Avec nos partenaires de l’UE, nous apportons un soutien indéfectible à l’Ukraine et travaillons main dans la main avec le pays durant cette période critique et pour des jours meilleurs. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de la Banque en Ukraine : « S’il répond aux besoins énergétiques immédiats de l’Ukraine, le plan soutient aussi la transition écologique du pays au moyen de projets visant l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Cela aidera l’Ukraine non seulement à se reconstruire, mais aussi à accélérer sa trajectoire vers un avenir énergétique durable et une plus grande intégration dans l’Union européenne, en appuyant la mise aux normes de l’UE pour un avenir commun plus fort. » Teresa Czerwińska présentera le plan de sauvetage au comité directeur de la plateforme des donateurs pour l’Ukraine cette semaine à Rome.

Serhiy Marchenko, ministre ukrainien des finances : « Je suis reconnaissant à la BEI d’avoir pris la mesure des besoins énergétiques urgents de l’Ukraine et décidé rapidement d’intervenir. Les attaques incessantes de la Russie contre nos infrastructures énergétiques font peser une pression immense sur notre pays. Le plan de soutien de la BEI au secteur ukrainien de l’énergie représente une nouvelle forme cruciale d’aide qui nous permettra de rétablir l’électricité et le chauffage dans des services essentiels comme les hôpitaux et les écoles. Nous pourrons ainsi assurer à notre population l’accès à l’énergie dont elle a besoin pour faire face aux défis qui pourraient se présenter. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne pour une économie au service des personnes : « Ce financement de la BEI, également soutenu par le budget de l’UE, arrive à point nommé pour permettre aux autorités ukrainiennes de rétablir l’électricité et le chauffage pour les services de base tels que les hôpitaux et les écoles, tout en se prémunissant contre de nouvelles perturbations de l’approvisionnement provoquées par les offensives de la Russie contre les infrastructures énergétiques. Il aidera l’Ukraine à se préparer à l’hiver, à rendre le réseau énergétique plus fiable et plus résilient et à améliorer l’efficacité énergétique durable. Le pays s’aligne ainsi sur les normes européennes dans la perspective de son adhésion à l’UE. L’Union européenne demeure résolue à soutenir l’Ukraine et son peuple. »

Informations générales

La facilité pour l’Ukraine est le programme d’assistance financière de l’Union européenne en faveur de l’Ukraine. Entre 2024 et 2027, 50 milliards d’euros seront mis à disposition par l’Union européenne pour financer le budget de l’État, stimuler les investissements et fournir un soutien technique à la mise en œuvre du programme.

Le Fonds EU for Ukraine (EU4U) a été créé en 2023 dans le cadre d’un programme plus vaste de soutien à l’Ukraine, l’initiative EU for Ukraine. Il vise à accélérer la réponse de BEI Monde aux besoins les plus urgents de l’Ukraine en matière d’infrastructures et à contribuer à soutenir l’économie du pays. Il soutient la mise en œuvre de projets essentiels de redressement et de reconstruction, auxquels participent les secteurs public et privé, et contribue à améliorer l’accès au financement pour les entreprises ukrainiennes. À ce jour, le Fonds a obtenu des engagements représentant plus de 420 millions d’euros des États membres de l’UE.