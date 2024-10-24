Grèce : la BEI apporte ses conseils à la modernisation prévue du réseau ferroviaire

EIB

La plateforme de conseil de la BEI va soutenir le vaste programme de modernisation de l’ensemble du réseau ferroviaire grec.

Objectif : améliorer les infrastructures, la sécurité et l’efficacité.

La BEI fournira des services de conseil ciblés, à titre gratuit, dans le cadre du programme InvestEU.

La Banque européenne d’investissement (BEI) conseillera la Grèce sur son vaste projet de modernisation du réseau ferroviaire national afin d’en améliorer la sécurité, la ponctualité et la durabilité. Dans le cadre de l’accord conclu avec le ministère grec des transports et des infrastructures, la BEI aidera les autorités à élaborer un plan d’activité à long terme pour une société de gestion des infrastructures ferroviaires nouvellement créée et à définir les investissements à court terme dans le réseau.

Cet accord, qui s’inscrit dans le cadre du programme InvestEU, s’appuie sur l’engagement de l’État grec à restructurer le secteur ferroviaire national et à respecter les normes de l’Union européenne en matière de sécurité et d’environnement. Il souligne également l’engagement de la BEI à promouvoir des réseaux de transport modernes et durables dans l’UE, conformément à sa feuille de route stratégique.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI, et Christos Staikouras, ministre grec des infrastructures et des transports, ont signé l’accord ce jour à Athènes.

Ioannis Tsakiris : « Les services de conseil de la BEI fourniront à l’État grec le savoir-faire technique nécessaire pour mettre en œuvre des stratégies à long terme, qui contribueront à garantir la sécurité et la compétitivité du réseau ferroviaire du pays. La BEI aidera la Grèce à élaborer un plan d’investissement pluriannuel pour le secteur ferroviaire, qui servira de feuille de route pour le développement des infrastructures du pays au cours de la prochaine décennie. »

Christos Staikouras : « La Banque européenne d’investissement mettra son expérience et son savoir-faire étendus au service de l’élaboration d’un plan d’activité stratégique cohérent, qui constituera un guide précieux pour l’organisation de la nouvelle entité. Ce plan soutiendra les priorités de l’État visant à mettre en place un réseau ferroviaire moderne, plus sûr, plus rapide et pleinement interopérable, qui réponde aux exigences du réseau transeuropéen de transport et aux normes fixées par l’Union européenne. Avec le savoir-faire apporté par la BEI, nous mettons en place un cadre solide et rationnel sur lequel cette réforme cruciale du secteur ferroviaire pourra s’appuyer. Le ministère des infrastructures et des transports met ainsi en œuvre une nouvelle initiative importante – et prometteuse – pour la modernisation et l’extension future du réseau ferroviaire grec. »

Priorités stratégiques pour le secteur ferroviaire grec

La Grèce vise à développer un réseau ferroviaire moderne, sûr et pleinement interopérable, qui soit conforme aux exigences du réseau transeuropéen de transport (RTE-T).

Les grandes priorités stratégiques définies pour le secteur ferroviaire grec sont les suivantes :

achèvement du corridor Patras-Athènes-Thessalonique-Promachonas (PAThEP), un élément essentiel du réseau RTE-T ;

extension des liaisons ferroviaires vers les ports et les zones industrielles, avec à la clé un renforcement de l’infrastructure économique ;

facilitation des liaisons ferroviaires transfrontalières avec l’Europe afin d’améliorer la connectivité régionale.

Façonner l’avenir des investissements ferroviaires grecs

Cet accord portant sur des services de conseil représente une occasion importante pour la BEI d’aider à façonner les investissements ferroviaires en Grèce au cours des deux prochaines décennies. Les travaux de la BEI serviront à l’élaboration du plan national de la Grèce pour la reprise et la résilience, qui prévoit l’adoption d’un plan d’investissement pluriannuel d’ici la mi-2025.

La mission s’étendra sur une durée de six mois, au cours desquels la BEI fera appel à des prestataires de services externes pour exécuter trois tâches principales :

mettre au point un plan d’activité stratégique pour la nouvelle société d’infrastructure ferroviaire ;

élaborer un plan de mise en œuvre à moyen terme (2025-2034) pour le secteur ferroviaire ;

concevoir un plan de financement global pour soutenir la réalisation de projets prioritaires.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a fait état de la signature de financements en Grèce pour 2,5 milliards d’euros en 2023, dont 33 % ont servi à soutenir des projets ayant trait aux énergies durables et aux ressources naturelles. Au total, le Groupe BEI a signé 88 milliards d’euros de nouveaux financements en 2023.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’UE bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.