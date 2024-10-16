Le Conseil d’administration de la BEI approuve l’octroi de 5,8 milliards d’euros pour de grands projets d’amélioration de la connectivité de l’énergie et des transports en Europe et ailleurs dans le monde

Breitband infrastruktur

2,2 milliards d’euros pour les secteurs de l’électricité et de l’eau

1,8 milliard d’euros pour des initiatives en matière de développement urbain et d’éducation

1,1 milliard d’euros approuvés à l’appui du secteur des transports

Rencontre-débat du Conseil d’administration de la BEI avec la société civile sur le thème de l’impact des financements du Groupe

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé de nouveaux financements pour un montant total de 5,8 milliards d’euros à l’appui d’un éventail de projets allant de l’énergie propre en Pologne et des écoles en France à la reconstruction post-catastrophe en Italie et à la sécurité ferroviaire en Croatie. Il a également tenu sa rencontre-débat annuelle avec des groupes de la société civile, afin de discuter des priorités d’investissement et des moyens d’accroître l’impact social positif des opérations de la BEI.

Le Conseil d’administration de la BEI a donné son feu vert à l’octroi de 2,2 milliards d’euros pour l’énergie et l’eau, de 1,8 milliard d’euros pour le développement urbain et l’éducation, de 1,1 milliard d’euros pour les transports et de 765 millions d’euros pour l’innovation des entreprises en Autriche, en Finlande, en Irlande et en Slovénie.

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « Moins de deux ans après les inondations dévastatrices, la BEI soutient la reconstruction post-catastrophe et la résilience face aux changements climatiques sur l’île italienne d’Ischia. D’autres opérations approuvées aujourd’hui permettront de renforcer la compétitivité des entreprises par le soutien à l’innovation dans toute l’Europe, d’améliorer l’éducation en France, d’exploiter l’énergie propre en Autriche et en Espagne ou encore de moderniser les transports en Irlande, en Pologne et en Slovénie. Nous avons également eu des discussions fructueuses avec les représentants de la société civile, dont la voix et les positions sont si importantes pour ce que nous faisons. »

La veille de sa réunion mensuelle, le Conseil d’administration de la BEI a tenu sa rencontre-débat annuelle avec plus de 70 représentants d’organisations de la société civile. Diverses questions y ont été abordées, dont celle des moyens d’accélérer l’action pour le climat et la transition écologique, en particulier pour les régions et les communautés moins développées qui ont besoin d’un soutien accru.

Investissements verts

Le Conseil d’administration a approuvé l’octroi de 2,2 milliards d’euros en faveur des secteurs de l’énergie et de l’eau. Ces nouveaux financements soutiendront l’énergie solaire à grande échelle en Croatie, l’hydroélectricité en Autriche et en Pologne, les énergies renouvelables en Espagne et des projets de production d’énergie solaire sur les toits et de stockage par batteries sur des sites logistiques en Europe.

Le Conseil d’administration a également approuvé des initiatives destinées à accélérer les investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique mis en œuvre par des centaines d’entreprises en Espagne et en Jordanie.

En outre, la dernière série d’opérations approuvées vise à financer des investissements de petites compagnies des eaux en Italie, à améliorer l’approvisionnement en eau des communautés côtières au Guyana et à soutenir un nouveau fonds d’impact mobilisant des investisseurs institutionnels pour accroître le microfinancement pour l’eau et l’assainissement.

Route, rail et transport

La nouvelle enveloppe de 1,1 milliard d’euros destinée aux transports servira notamment à financer la modernisation des chemins de fer en Croatie ainsi qu’en Albanie. Un plan d’amélioration énergétique a également été validé. Il prévoit, entre autres, l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques à l’aéroport de Dublin en Irlande. Les nouveaux financements approuvés ce jour soutiendront en outre des projets de liaisons routières en Pologne, en Slovénie et en Arménie.

Innovation des entreprises

Le Conseil d’administration a également validé l’octroi de 765 millions d’euros pour les activités d’innovation de grandes entreprises ainsi pour l’investissement des entreprises.

Ces nouveaux financements prendront notamment la forme de prêts d’amorçage-investissement pour l’innovation dans la production manufacturière et la recherche-développement dans le domaine des sciences de la vie en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas, et de programmes ciblés de financement des entreprises pour soutenir l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes au Nigeria, ou encore d’investissements verts au Mexique.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à appuyer 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.