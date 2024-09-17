L’Union européenne accroît son soutien à la Moldavie en finançant des investissements dans la foresterie et les infrastructures ferroviaires

Shutterstock

L’UE accorde une subvention de 12 millions d’euros pour améliorer l’infrastructure ferroviaire du pays et développer les liaisons commerciales régionales avec l’Ukraine, tandis que la BEI octroie un prêt de 200 millions d’euros en faveur du secteur forestier moldave.

Les initiatives visent à promouvoir la stabilité régionale, la résilience économique et la durabilité environnementale, conformément aux objectifs stratégiques de développement de la Moldavie.

À l’occasion de la conférence sur la plateforme de partenariat avec la Moldavie qui s’est tenue ce jour à Chisinau, la Banque européenne d’investissement (par l’intermédiaire de BEI Monde) et les autorités moldaves ont signé deux accords visant à renforcer la résilience économique et environnementale du pays. Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, de concert avec Maia Sandu, présidente de la Moldavie, et Jānis Mažeiks, ambassadeur de l’Union européenne (UE) auprès de la Moldavie, a annoncé l’octroi d’un prêt de 200 millions d’euros pour le développement des forêts et d’une subvention de l’UE de 12 millions d’euros pour l’amélioration des infrastructures ferroviaires. Ces financements visent à renforcer la transition écologique de la Moldavie, à améliorer la connectivité et à soutenir les routes commerciales régionales, notamment les liaisons essentielles avec l’Ukraine voisine en proie à la guerre.

Le prêt de la BEI de 200 millions d’euros est destiné à soutenir la sylviculture durable en Moldavie. Il s’agit d’améliorer la gouvernance forestière, de renforcer le cadre réglementaire et de contribuer au programme national d’extension et de restauration des forêts, qui vise à augmenter de 145 000 hectares la superficie forestière de la Moldavie. Le financement de la BEI permettra en particulier de restaurer 63 000 hectares de terres et de forêts dégradées, en luttant notamment contre l’érosion des sols et la perte de biodiversité. La BEI accorde également une subvention d’assistance technique de 500 000 euros dans le cadre du programme de conseil « EU for Ukraine ».

Un autre accord signé ce jour porte sur une subvention à l’investissement de l’UE de 12 millions d’euros, annoncée lors du forum Global Gateway. Cette subvention vient compléter un accord de prêt de 41,2 millions d’euros signé en 2023. Les fonds servent à remettre en état et à moderniser des tronçons clés de l’infrastructure ferroviaire de la Moldavie, à améliorer les liaisons internes et à offrir une voie d’exportation vitale pour l’Ukraine. Ce projet s’inscrit dans le droit fil de l’initiative des corridors de solidarité, dont l’objectif est de renforcer la stabilité régionale et la résilience économique en améliorant les liaisons de la Moldavie avec l’Europe et l’Ukraine.

Maia Sandu, présidente de la Moldavie : « Notre stratégie de développement va de pair avec la lutte contre les changements climatiques. Un projet me tient particulièrement à cœur. Il s’agit de notre ambitieuse initiative de boisement qui vise à créer 145 000 hectares de forêt au cours de la prochaine décennie. Je tiens à remercier la Banque européenne d’investissement pour son soutien puisqu’elle s’engage aujourd’hui dans cette initiative. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de la Banque en Moldavie : « La BEI, qui est la banque européenne du climat, s’emploie à soutenir le développement durable de la Moldavie et sa trajectoire d’intégration à l’UE. Les accords signés ce jour reflètent notre engagement à renforcer la résilience environnementale de la Moldavie, à améliorer les infrastructures et à favoriser la stabilité économique. En remédiant à des difficultés majeures en matière de foresterie et de connectivité, nous entendons stimuler les progrès de la Moldavie et consolider son rôle en tant que partenaire précieux de la famille de l’UE. »

Jānis Mažeiks, ambassadeur de l’Union européenne auprès de la Moldavie : « Les deux accords – l’un portant sur la subvention de 12 millions d’euros pour l’infrastructure ferroviaire du pays et l’autre sur le prêt de 200 millions d’euros pour le secteur forestier moldave – permettront de remédier à des difficultés majeures qui freinent actuellement le développement économique de la Moldavie, telles que le manque d’infrastructures de transport, l’érosion des sols et la perte de biodiversité. Grâce à la subvention de l’Union européenne de 12 millions d’euros, nous continuons de soutenir la modernisation de l’infrastructure ferroviaire de la Moldavie et l’amélioration des routes de transport UE-Ukraine-Moldavie. Les corridors de solidarité constituent un soutien essentiel de l’UE à l’Ukraine et à la Moldavie dans le contexte de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. Ils ont permis à l’Ukraine d’exporter plus de 136 millions de tonnes de marchandises, telles que céréales, minerais et acier, et d’importer plus de 52 millions de tonnes de produits essentiels. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs stratégiques de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle a pour ambition de soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Avec l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

BEI Monde et la Moldavie : La BEI est présente en Moldavie depuis 2007. Compte tenu de la signature, en 2024, du programme moldave de développement des forêts de 200 millions d’euros à l’occasion de la conférence sur la plateforme de partenariat avec la Moldavie, le total des financements de la BEI dans le pays avoisine 1,5 milliard d’euros à l’appui de plus de 30 projets. Ces investissements soutiennent les objectifs stratégiques de l’UE dans divers secteurs, notamment la sécurité et l’efficacité énergétiques, les transports, les soins de santé, la transformation numérique, le développement du secteur privé et la foresterie. Grâce à ses investissements stratégiques, la BEI, en tant que bras financier de l’Union européenne, continue de soutenir le développement de la Moldavie sur la voie de son intégration dans l’UE.